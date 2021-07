4 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, Amazon, Movistar+ y HBO

Los sábados son los días de ponerse sentarse en el sofá en SERIES & MÁS. Mientras esperamos a que lleguen todas esas películas que mejorarán nuestro verano, os traemos de nuevo recomendaciones para ver el mejor cine en la comodidad de tu casa. Este fin de semana del 10 al 11 de julio os proponemos una película de estreno (con coste premium), una drama romántico, un clásico español imprescindible y una trilogía en clave de comedia. Las podéis encontrar en las plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ y HBO.

Como siempre, por si os apetece intercalar historias autoconclusivas con el formato seriado, os dejamos también nuestra selección de series recomendadas para estos días de desconexión.

El estreno que no te debes perder: 'Viuda Negra' (Disney+, coste premium)

'Viuda Negra' | Tráiler | Disney+

De qué va

Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.

Por qué debes verla

Viuda Negra supone el adiós definitivo de un icono del Universo Cinematográfico de Marvel como Scarlett Johansson. Tras descubrir su impactante destino en Endgame, tenemos una nueva oportunidad de reencontrarnos con la espía y descubrir de una vez qué pasó en Budapest.

En su crítica, Javier Zurro celebra cómo la película "bebe directamente del cine de espías a lo Bond. Con una trama simple de robo, dobles personalidades, viajes por todo el mundo, giros, alianzas rotas, traiciones y unas escenas de acción espectaculares. Eso sí, aquí la presencia masculina se limita al villano de la función y a una figura paterna torpe y churretosa. El resto de la función es de ellas. De Scarlett, de Florence Pugh como su compañera de fatigas, de Rachel Weisz como estrella invitada. Marvel se carga el patriarcado en este filme de espías con las cicatrices de la guerra fría de fondo".

Un drama romántico para llorar: 'Antes de ti' (Netflix y Amazon Prime Video)

De qué va

Louisa “Lou” Clark, una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor, un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

Por qué debes verla

El drama romántico protagonizado por Emilia Clarke (la Khalessi de Juego de tronos en un registro completamente distinto) y un encantador Sam Claflin (Los Juegos del Hambre) puede recordar a todas esas adaptaciones de ese adicto al melodrama llamado Nicholas Sparks, pero en realidad es la adaptación de la novela de Jojo Moyes.

Antes de ti es una recomendación ideal para los amantes de melodramas como El diario de Noa y Un paseo para recordar. Con una mezcla de comedia romántica y melodrama, Antes de ti es una película tan previsible como efectiva. Bonus: la banda sonora de Craig Armstrong es, probablemente, lo mejor de la propuesta.

Un clásico imprescindible del cine español: 'Solas' (Amazon Prime Video y Movistar+)

De qué va

María malvive en un oscuro apartamento de un barrio miserable, trabaja eventualmente como chica de la limpieza y, casi con cuarenta años, descubre que está embarazada de un hombre que no la ama. Su soledad es tan grande que sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre, que ha consumido su vida al lado de un hombre violento e intolerante, no tiene ni siquiera el consuelo de tenerla cerca. Tras el ingreso de su marido en un hospital, la madre visita a María en su apartamento y conoce a un vecino viudo que vive con su perro. La relación que se establece entre estos tres náufragos alivia sus soledades y deja una puerta abierta a la esperanza.

Por qué debes verla

Benito Zambrano debutó en el cine por la puerta grande con una impactante película sobre la soledad, la violencia y la pobreza que estuvo a punto de dar la sorpresa y arrebatarle el Goya a la mejor película española de 1999 a un fenómeno como Todo sobre mi madre. Hasta cinco "cabezones" clave (dirección novel, guion original y tres para sus espectaculares actores: Ana Fernández, María Galiana y Carlos Álvarez-Novoa) se llevó una de las mejores muestras de cine social que ha dejado el cine español a lo largo de su historia.

Zambrano sorprende con su habilidad para contar de forma luminosa y esperanzadora la devastadora historia de tres marginados de la sociedad que, a pesar de que no se atrevan a verbalizarlo, desean vivir otro tipo de vida. Solas es una película sencilla, realista y emocionante, además de una de las mejores óperas primas de nuestro cine en las últimas décadas.

Una trilogía: 'Los padres de ella', 'Los padres de él' y 'Ahora los padres son ellos' (HBO)

De qué va

En Los padres de ella, Greg Folien es un enfermero algo patoso que, tras anunciar su compromiso con su novia Pam, tiene que pasar unos días con su futura familia política para conocerles. Su encuentro inicial no será muy afortunado, en especial por las suspicacias que Greg levanta en el estricto padre de la novia, un agente retirado de la CIA que no se deja impresionar. El rechazo inicial de Jim hacia su futuro yerno se convierte en desprecio: el jubilado hará todo lo posible para que es relación no tenga futuro.

En la secuela, Los padres de él, la familia de Greg hace acto de aparición, complicando aún más la relación de la pareja. En Ahora los padres son ellos, la última entrega de la saga, Greg y Pam se han convertido en padres, teniendo que lidiar con su descendencia... y con unos padres (trasformados en abuelos) que seguirán creando problemas a la joven familia.

Por qué debes verla

El director Jay Roach y los actores Robert De Niro y Ben Stiller son las caras de uno de los mayores éxitos de la comedia hollywoodiense en los últimos 20 años. El éxito de la encantadora y efectiva Los padres de ella (la escena en la que Jim hace pasar el polígrafo a Greg es icónica) trajo consigo dos continuaciones efectivas que, sin embargo, perdieron la frescura de la primera entrega de la inesperada trilogía. Lo mejor de las secuelas fue, sin duda, la aparición de dos leyendas como Dustin Hoffman y Barbra Streisand interpretando a los padres de Stiller. Si alguien quiere una comedia efectiva, y ocasionalmente inspirada, la saga iniciada por Los padres de ella puede ser una buena forma de arreglarte el fin de semana.

