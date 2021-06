Las 5 mejores series que ha estrenado Movistar+ en 2021 (por ahora)

En Movistar+ desde hace varias temporadas podemos encontrar las mejores series españolas. Fueron ellos los que en los últimos cursos produjeron Antidisturbios, Vida perfecta o La Peste. Está claro que la apuesta por las series hechas aquí les ha salido bien, pero en 2021 también han adquirido unas cuantas joyas para su catálogo de series. Estas son las cinco mejores que se han podido ver, de momento, en la plataforma.

'Reyes de la noche'

Javier Gutiérrez en 'Reyes de la noche'.

Uno de los estrenos originales de Movistar+ es esta serie creada por Adolfo Valor y Cristobal Garrido, la pareja de guionistas de comedia que escribió éxitos como Lo dejo cuando quiera. Reyes de la noche coge la histórica guerra radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena, y crea dos personajes que son un trampantojo de aquellos para hablar de los medios a finales de los años 80 y cómo eran los hombres que amasaban mucho poder.

Una serie divertida, ágil, que se ve con gusto y se devoran sus seis episodios que quedan abiertos para la segunda temporada. Una ficción que entre risa y risa habla del machismo de aquellos periodistas -que sigue presente en la actualidad- y de la connivencia entre fútbol, poder y política. Javier Gutiérrez y Miki Esparbé están de fábula.

• Crítica: 'Reyes de la noche' la primera gran serie española de 2021

'Hierro' (T2)

Candela Peña en la segunda temporada de 'Hierro'.

La primera temporada de Hierro fue toda una sorpresa. Un thriller que no buscaba renovar el género, pero que construía un imaginario propio gracias a la isla que da nombre a la serie y que creaba un buen suspense sobre los hombres de una Candela Peña magnética. Una ficción cuya segunda temporada tenía el riesgo del chicle estirado, de notar que no había más que contar. No ha sido así, y este regreso de la Jueza Montes ha estado a la altura e incluso ha superado a la primera temporada.

Un caso más centrado en el drama, con una madre que ve cómo el padre amenaza con llevarse a sus hijos de la isla, giros bien medidos para sorprender y una Candela Peña que vuelve a demostrar (una vez más) que es un todoterreno que puede con todo.

• Crítica: ‘Hierro’ (T2) vuelve con una notable temporada y con una Candela Peña perfecta

'Small Axe'

'Small Axe', la miniserie de Steve McQueen que fue elegida mejor película del año

Steve McQueen, director de obras maestras como Shame, salta a la televisión para crear esta serie antológica de cinco películas en las que busca retratar las raíces racistas de Reino Unido contra la comunidad caribeña. Cada película recoge un momento histórico diferente para tender puentes entre aquellos hechos y el racismo que resurge con fuerza en el presente.

Como en toda serie antológica hay episodios mejores y peores, pero McQueen consigue que todos los de Small Axe merezcan la pena, aunque destaque el emotivo Educación, sobre la segregación racial en la escuela; Mangrove, sobre un juicio racista contra unos manifestantes; y la sobresaliente Lovers Rock, una joya sensorial y magnética sobre las fiestas de la comunidad cuando no les dejaban entrar en las discotecas.

• Críticas de todos los episodios: El Mangrove, Lovers Rock, Rojo, blanco y azul, Alex Wheatle y Educación.

'Line of duty' (T6)

Los protagonistas de 'Line of Duty'.

Cuando todos daban por muerta la emisión lineal en televisión, llegó la sexta temporada de Line of Duty y dejó a todos callados. La serie de suspense ha logrado cifras récord de espectadores en su paso por Reino Unido, y en Movistar han apostado por emitir cada episodio inmediatamente después. Era de justicia, ya que la gracia de Line of Duty es llegar virgen a cada cliffhanger que ocurra. Que nadie te estropee el giro y los traidores de cada temporada.

Line of Duty es un drama policial británico que trata sobre la unidad CA-12, una de las doce unidades de lucha contra la corrupción que operan dentro de la Fuerza de Policía de West Midlands. La serie se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas que ha ido creciendo hasta este final que dicen que es definitivo, y que aunque haya dejado un sabor agridulce -no a todos convenció la resolución del gran misterio sobre quién es H-, el resto de temporada ha estado a la atura, además con la incorporación de la gran Kelly McDonald como fichaje estrella.

'Fantasmas'

'Fantasmas'.

Las historias de casas encantadas siempre tienen la misma sinopsis, una familia se muda a un nuevo hogar, donde unos espíritus malignos se dedican a hacerles la vida imposible. Ahí comienza la típica sucesión de sustos, y recursos clásicos del cine de terror. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta e hiciéramos una comedia con esto? Eso es lo que propone la original Fantasmas, una serie de seis episodios de media hora que convierte ese punto de partida para realizar una comedia original, surrealista y muy divertida sobre unos fantasmas que viven en una vieja mansión y se unen para impedir que una pareja la convierta en un hotel con el que forrarse.

Unos fantasmas entre los que hay desde un cavernícola a un decapitado de los Tudor pasando por un político pillado en un escándalo sexual. Una locura original que estuvo nominada al BAFTA a la Mejor serie de comedia.

Las mejores series de 2021 (por ahora)

• Las 5 mejores series que ha estrenado Netflix en 2021 (por ahora)



• Las 5 mejores series que ha estrenado HBO en 2021 (por ahora)



• Las 5 mejores series que ha estrenado Amazon Prime Video en 2021 (por ahora)