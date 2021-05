Nos preparamos para la llegada de HBO Max: así es la plataforma que sustituirá a HBO España

Un año después de su lanzamiento en Estados Unidos, HBO Max está lista para dar el salto internacional con el que unificará la marca HBO a nivel global. Su llegada a nuestro país está prevista para el segundo semestre de 2021 y sustituirá al servicio HBO España al que estamos suscritos actualmente, por eso, como preparación a su llegada, en este artículo os contamos cómo es la interfaz de la nueva plataforma, en qué se diferencia de la que estamos usando y qué novedades podemos esperar en su catálogo.

Cómo es la interfaz de HBO Max

Captura de la aplicación HBO Max en iOs. Series & Más

El diseño es mucho más limpio y atractivo que el de HBO España. También más práctico, porque justo debajo de la sección principal de destacados, encontramos los apartados "Continuar viendo", "Para ti" y "Mi lista", para los cuales tenemos que hacer scroll en otras plataformas, incluida Netflix.

Captura de la aplicación HBO Max en iOs. Series & Más

Como ya se ha estandarizado en todos estos servicios, a continuación encontramos varios carruseles con recomendaciones temáticas que van variando periódicamente. Uno de ellos suele estar dedicado a las recomendaciones personales de un actor, actriz o miembro del equipo técnico de series y películas. El último de ellos, titulado "Última oportunidad" nos avisa cuáles son los títulos que están próximos a salir del catálogo para que podamos verlos.

Mejor experiencia de navegación

Captura de la aplicación HBO Max en iOs. Series & Más

Desde la pantalla principal se puede acceder a un desplegable ubicado a la izquierda en el que podemos navegar por categorías y géneros por todo el catálogo. Una vez dentro de cada una de estas opciones tenemos la opción de hacerlo por series, películas o un listado en orden alfabético de todos los títulos.

El diseño y usabilidad de la plataforma y aplicación en diferentes dispositivos de HBO Max ha recibido el reconocimiento de la International Academy of Digital Arts and Sciences este año con cuatro premios Webby: mejor diseño, mejor experiencia de usuario mejor servicio de streaming y mejor aplicación de entretenimiento.

Incluye contenido extra de las series de HBO

Captura de la aplicación HBO Max en iOs. Series & Más

La mayoría de las series originales de estreno de HBO y HBO Max incluyen al final de cada episodio un vídeo de detrás de cámaras en el que sus responsables hablan de sus intenciones creativas o cuentan anécdotas del rodaje. En los canales oficiales de YouTube podemos encontrar algunos de ellos como "Inside the episode + título de la serie", pero es mucho más cómodo poder verlo dentro de la plataforma y justo al acabar el episodio en cuestión. Esperamos que esta sea una de las funcionalidades que podamos encontrar a partir de otoño.

Los hubs de canales

Captura de la aplicación HBO Max en iOs. Series & Más

Como Disney+ con sus marcas Marvel, Pixar o Star Wars, HBO Max también organiza su contenido en los diferentes canales que son propiedad de Warnermedia o cuyo catálogo tiene en exclusiva. Actualmente cuenta con diez: HBO, HBO Max, DC, TCM, Adult Swim, Studio Ghibli, Cartoon Network, Sesame Workshop, Looney Tunes y Crunchyroll. Se puede acceder a ellos desde el desplegable general lateral o al final de la página, como aparece en la imagen superior.

Las series originales de HBO Max

Captura de la aplicación HBO Max en iOs. Series & Más

En cuanto a la disponibilidad de los títulos, es necesario aclarar que el caso de HBO Max será similar al de Netflix y otras plataformas que operan a nivel internacional, es decir, que los catálogos difieren entre un país y otro. Esto depende de los contratos previos y vigentes que se hayan firmado con terceros en nuestro territorio y del contenido licenciado del que solo tengan los derechos de distribución en Estados Unidos.

Como todos los títulos que ofrece la plataforma en Estados Unidos no necesariamente llegarán aquí, y tampoco podremos ver en simultáneo en la plataforma los estrenos en sala de Warner, no entraremos en este tema en detalle, pero aprovechamos para recordar algunas series originales de HBO Max que aún no se han estrenado en España.

Ya pudimos ver Love Life o The Flight Attendant, y Friends: The Reunion tendrá estreno en simultáneo, pero hay dos títulos de los aún no tenemos noticias y que probablemente se lancen con la plataforma: Made For Love, con Cristin Millioti, y Hacks, actualmente en emisión, con Jean Smart como protagonista, de la que probablemente escuchemos hablar cuando se anuncien las nominaciones a los Premios Emmy.

