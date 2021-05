25 años del final de 'El príncipe de Bel-Air': las claves del adiós, el legado y el regreso que prepara

25 años. Ha pasado un cuarto de siglo desde que Will Smith se metiera por última vez en la piel de El príncipe de Bel-Air, ese joven de Filadelfia llamado como el propio actor al que su madre enviaba a vivir con unos parientes ricos en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles. Con la reunión en HBO Max aún fresca y el reboot para Peacock en el horizonte, el legado de esta comedia familiar sigue vivo. Su estrella tiene la culpa a pesar de que, curiosamente, también fuera Smith la razón por la que la popular comedia de NBC (estrenada en España en Antena 3) se despidiera después de solo seis años en antena.

Durante los años 90 era habitual que las comedias alargaran su estancia en las parrillas, incluso más allá de lo estrictamente necesario desde un punto de vista narrativo. Seinfeld (9), Frasier (11), Murphy Brown (10), Un chapuzas en casa (8) o Loco por ti (8). Todas ellas fueron más longevas que una comedia que fue víctima del estrellato de su estrella protagonista. Al acabar la sexta temporada, el 25 de mayo de 1996, Will Smith estaba deseando liberarse de las presiones de ser la cara visible de una serie semanal con una media de 25 episodios por temporada.

Un adiós inevitable

Último episodio de 'El príncipe de Bel-Air'. NBC

El propio actor lo explicó a Los Angeles Times ese mismo año. "La televisión es un buen lugar para entrenarse, pero creo que he tenido suficiente tiempo en el gimnasio. Ahora estoy listo para que el entrenador me ponga en otra cancha de juego... las películas”. Un año antes, el actor había protagonizado con gran éxito la comedia de acción Dos policías rebeldes. Nunca más volvería a ser lo mismo. Seis semanas después del episodio final de la serie en la que había debutado como actor, Smith estrenaba la que acabaría siendo la película más taquillera de 1996: Independence Day.

La estrella de la serie se despidió en buenos términos de sus compañeros, que tuvieron que aceptar resignados que, por muy popular que fuera el baile de Carlton, no había historia sin el joven de Filadelfia en el centro de sus tramas. "Te conviertes en una familia. Hay semanas que he pasado más tiempo con tu familia de televisión que con la real. Es difícil decir adiós a esa atmósfera, pero creo que era el momento. Todos hemos crecido como actores y como personas. Teníamos un elenco increíblemente talentoso, pero la serie me limitaba".

Algunos de sus compañeros de reparto supieron sobrellevar el final de la comedia. El veterano James Avery, el inolvidable tío Phil, fue el que más aprovechó su nueva popularidad, apareciendo en películas como Doctor Dolittle 2, poniendo voz a un personaje en El príncipe de Egipto o trabajando en los escenarios de Broadway. Alfonso Riberio acabaría dejando la interpretación, pero siguió vinculado a la industria del entretenimiento en calidad de presentador de programas, director de comedias televisivas centradas en la comunidad afroamericana o concursante de telerrealidad. En 2014, el actor ganó la 19.ª temporada del popular Dancing with the stars, el Mira quién baila americano. Aunque sin llegar a estar en proyectos de alto perfil, la joven Tatyana Ali (la niña Ashley) nunca ha dejado de trabajar como actriz.

Un enfrentamiento legendario

Smith y Huber escondían su mala relación ante la cámara. NBC

Solo había una persona, al menos públicamente, con la que Smith no había tenido buena relación en la serie. Tras uno de los mayores enfrentamientos en la historia de la sitcom, la tía Viv cambió de rostro entre la tercera y la cuarta temporada de la comedia. En los primeros años en antena de la comedia creada por el entonces matrimonio formado por Andy y Susan Borowitz, Janet Hubert había hecho historia solo al aparecer en los televisores de medio mundo.

En los años 90 era una rareza absoluta que la cultura pop mostrara a una mujer negra con la piel oscura (un arquetipo que, recientemente, ha llevado a otro lugar una estrella como Viola Davis) interpretando a una mujer de clase alta. Desgraciadamente para Hubert, todo empezó a complicarse cuando quedó embarazada durante de la tercera temporada. La actriz se encerró en sí misma y chocó con Will Smith una y otra vez, iniciando una serie de enfrentamientos que no podían tener un final feliz para la entonces mujer de 37 años. El estudio llegó a un acuerdo con la actriz para que abandonara la serie y la tía Vivian pasó a ser interpretada por Daphne Maxwell Reid. Su carrera nunca se recuperó.

Esta misma semana, Hubert aparecía en un episodio de Pose junto a otras veteranas actrices negras como Anna Maria Horsford (Amen) y Jackée Harry (227) para interpretar a la familia que Pray Tell (el personaje interpretado por el ganador del Emmy Billy Porter) había dejado atrás. Los productores de la revolucionaria serie LGTB+ quisieron hacer un homenaje a las madres negras en las comedias de finales del siglo XX.

Una reunión nostálgica que ayudó a cerrar heridas

Una reunión viral. HBO Max

En España tendremos que esperar a que HBO Max se estrene en España para poder ver la emblemática reunión del reparto de El príncipe de Bel-Air que el propio Smith presidió en noviembre de 2020. El especial se acordó de James Avery, el tío Phil, fallecido en 2013. Sin embargo, el momento más comentado fue el reencuentro entre Smith y Hubert, con la que no se había reconciliado en los más de 20 años que habían pasado desde su despido de la comedia.

Este acercamiento sirvió para conocer algunos detalles que se habían mantenido ocultos durante años. La actriz reveló que en realidad no había sido despedida, tal y como se había dicho durante años. Hubert se negó a aceptar la oferta económica que le habían hecho para seguir interpretando al personaje y decidió abandonar el barco. Además, confesó que estaba atrapado en un matrimonio cargado de abusos y violencia que le afectó en todas las dimensiones en su vida. Smith se disculpó y explicó que su propio acondicionamiento a la fama y a una nueva vida le habían llevado a tomar decisiones de las que se había acabado arrepintiendo años después.

Una peculiar reimaginación está en marcha

2015 fue la primera vez que se empezó a habla de un proyecto que recuperara la popular marca, pero el propio Will Smith lo negó tajantemente durante la gira promocional de Escuadrón suicida. Todo cambió en 2019, cuando un guionista y director llamado Morgan Cooper sorprendió a prensa, seguidores e industria al subir a YouTube el tráiler de una reimaginación en clave dramática del clásico de NBC. Hasta Smith llegó a hablar de ello, definiéndolo como una idea brillante y “una versión dramática de El príncipe de Bel-Air para una nueva generación”.

Dicho y hecho. En agosto de 2020 se hizo oficial que Smith estaba desarrollando junto a Morgan una serie basada en la aproximación del famoso corto para YouTube. Después de una puja en la que también participaron HBO Max y Netflix, Peacock se comprometió a dar luz verde a dos temporadas de esta dramedia. Smith ejercerá, en principio, únicamente como productor ejecutivo e impulsor del proyecto. Mientras esperamos a que el proyecto llegue, solo podemos pedir que alguna plataforma de streaming se anime a recuperar este clásico moderno de las comedias familiares. Es un pecado no poder revisitar ese legendario rap en el 25 aniversario de su final.

Actualmente, 'El príncipe de Bel-Air' no se puede ver en ninguna plataforma.

También te puede interesar...

• Todas las nuevas series que preparan las cadenas americanas para 2021/2022

• ¿Quién mató a Erin? Los 15 mayores sospechosos de 'Mare of Easttown'

• Las 10 mejores series antológicas de la década