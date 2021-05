'Enola Holmes' tendrá segunda parte en Netflix con Millie Bobby Brown y Henry Cavill de vuelta

Tras el éxito y la popularidad acumulada por la película Enola Holmes el pasado otoño en su estreno, Netflix ha decidido dar luz verde a la secuela, que volverá a contar con las interpretaciones de Millie Bobby Brown (Stranger Things) y Henry Cavill (The Witcher) para a dar vida a los hermanos Holmes en una nueva aventura cargada de misterios por resolver.

La saga de libros vuelve a la pantalla

Tal y como ocurrió con su hermano Sherlock, los orígenes de Enola Holmes provienen de una saga de seis libros que coma referencias e ideas de las novelas escritas por Arthur Conan Doyle. Escritas por Nancy Spinger, Enola es mucho más que la hermana de Sherlock Holmes, protagonizando sus propias aventuras como una mujer empoderada.

Nos encontramos a una protagonista creada en una época contemporánea que incorpora a la familia Holmes un toque femenino, descrito por la actriz que le da vida como "el propio de un personaje independiente, con fuerza, valentía e inteligencia", reinventando en cierta forma los estereotipos de cualquier heroína vista antes.

La familia de Enola Holmes

La película reucpera en su equipo a Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) en la dirección y a Jack Thorne (La materia oscura, The Accident, The Virtues) en la escritura del guion. Además, volverá a contar con Mary Parent (Godzilla vs. Kong), Alex Garcia y Ali Mendes en la producción, dando pie a lo que la propia Millie Bobby Brown describe como "una familia con la que tiene muchas ganas de volver a trabajar".

Enola Holmes consiguió ser todo un éxito a nivel mundial, aterrizando en Netflix de una forma arrolladora, por lo que era inevitable una segunda entrega, cuyo rodaje comienza a finales de año, así que, mientras esperamos su llegada, podremos disfrutar de Enola Holmes en la plataforma. Habrá que esperar para ver si el éxito se repite en su segunda entrega, convirtiéndose en una trilogía de la plataforma.

