Las 10 mejores series cortas para ver en Netflix, Amazon, Movistar+, Disney+, HBO, Filmin y Starzplay

A la hora de elegir una serie no solo influye el género, nuestro estado de ánimo o que vengan avaladas por la crítica y los premios. En ocasiones, el tiempo del que disponemos para verlas puede ser tan importante como todo lo anterior, porque no siempre queremos comprometernos a largo plazo con una historia de muchas temporadas, disponemos de mucho tiempo o simpelmente nos apetece empezar y acabar una serie. Pensando en eso, hoy os traemos un nuevo Tops SERIES & MÁS con 10 series cortas que podéis empezar a ver y acabar en una misma tarde, un par de días o en un fin de semana.

En nuestras propuestas hay variedad de géneros, con comedias, series históricas o de ciencia ficción, y también todo el abanico de plataformas, porque hemos incluido por lo menos un título de cada una de las principales que hay disponibles en España.

'Back to Life' (Filmin)

Tráiler - 'Back To Life' - Filmin

Temporadas: 1

Episodios: 6 de 25 minutos.

Daisy Haggard, a quien estamos viendo en Breeders (Bendita paciencia), es la creadora y protagonista de esta dramedia que nos cuenta la historia de Miri, una mujer que sale de la cárcel después de cumplir una condena de 18 años. Con casi cuarenta, sin trabajo, una carrera o amigos, y con todo el pueblo en su contra, vuelve a casa de sus padres para intentar seguir con su vida con su mejor ánimo y muy buenas intenciones. Una serie melancólica y entrañable sobre segundas oportunidades y un misterio que se resuelve en el último episodio.

'Barry' (HBO)

Tráiler - 'Barry' temporada 1 - HBO España

Temporadas: 2

Episodios: 16 de 30 minutos.

Cocreada y protagonizada por Bill Hader (Saturday Night Live), en este drama con toques de comedia negra seguimos a un exmarine que desde que regresó a la vida civil trabaja como asesino a sueldo. Durante un encargo, se infiltra en una compañía de teatro que le hace creer que su vida puede ser diferente, pero el pasado y lo que es siempre lo persigue. 29 nominaciones a los premios Emmy y seis estatuillas confirman la calidad de una de las series más originales, sorprendentes y emocionantes de los últimos años.

'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+)

'Bruja Escarlata y Visión' segundo tráiler

Temporadas: 1

Episodios: 9 de 25-45 minutos.

Si no pudisteis seguir la primera serie de Marvel Studios en Disney+ durante su estreno, esta es una buena oportunidad para recuperarla, porque sigue estando en la lista de las mejores que nos ha dejado este 2021 por ahora. La historia de Wanda y Visión, personajes que conocimos en las películas del universo de Los Vengadores (aquí tenéis una guía de todo lo que debéis saber previamente), es una exploración del duelo que nos sorprendió a todos por sus elecciones narrativas y el desarrollo de su arco de temporada. El final estuvo a la altura y es una buena candidata para los próximos premios Emmy.

'Crashing' (Netflix)

Phoebe Waller-Bridge en 'Crashing'.

Temporadas: 1

Episodios: 6 de 25 minutos.

Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, y estrenada unos meses antes que Fleabag, esta dramedia sigue las relaciones y conflictos personales de un grupo de veinteañeros londinenses que conviven en un hospital público reconvertido en casa comunitaria, una suerte de alquiler de protección oficial en la que los inquilinos actúan como guardianes de la propiedad. Fiestas, malentendidos, sexo, triángulos amorosos, equipaje emocional y Waller-Bridge tocando el ukelele.

'Defending Jacob' (Apple TV+)

Tráiler - 'Defending Jacob' - Apple TV+

Temporadas: 1

Episodios: 8 de 50 minutos.

Chris Evans y Michelle Dockery interpretan a Andy y Laurie Barber, los padres de un adolescente sospechoso de haber asesinado a uno de sus compañeros de clase. El misterio que le interesa a la serie no es tanto descubrir quién es el verdadero culpable, sino hacer un estudio psicológico de cómo reaccionan los Barber ante su situación con la información de la que disponen en cada momento. Un thriller legal muy solvente con un elenco de lujo que mantiene el interés y culmina por todo lo alto.

'The Great' (Starzplay)

Fotograma de 'The Great'.

Temporadas: 1

Episodios: 10 de 50 minutos.

Basada en “algún que otro hecho histórico”, este es el aviso que aparece al inicio de cada episodio de esta serie en la que Tony McNamara (coguionista de La favorita), nos cuenta la historia de ascenso de Catalina la Grande en clave de sátira. Con un sentido del humor muy autoconsciente y abrazando los anacronismos, el resultado de esta comedia negra es todo un espectáculo en el que destaca el gran trabajo interpretativo de sus protagonistas, Elle Fanning y Nicholas Hoult.

'Quiz' (Movistar+)

Fotograma de 'Quiz'.

Temporadas: 1

Episodios: 3 de 50 minutos.

Sian Clifford (Fleabag), Matthew MacFadyen (Succession) y Michael Sheen (The Good Fight) protagonizan esta apasionante y entretenida historia basada en el caso real de un escándalo de fraude del concurso Quién quiere ser millonario británico. Esta miniserie nos muestra cómo se creó el popular formato, hasta dónde llegó el fenómeno entre el público de la época, cómo funciona el negocio de la tele y el juicio contra Charles Ingram, el personaje interpretado por MacFadyen.

'Little Fires Everywhere' (Amazon Prime Video)

'Little Fires Everywhere' (Hulu)

Temporadas: 1

Episodios: 8 de 60 minutos.

Basada en la novela de Celeste MG y ambientada en los años 90, Reese Witherspoon interpreta en la serie a Elena, una mujer que tiene lo que muchos describirían a simple vista como una vida perfecta: una familia de postal, una casa enorme y ninguna preocupación económica. Kerry Washington es Mia, una artista nómada que cada cierto tiempo se traslada con sus pocas pertenencias y su hija adolescente a un nuevo lugar para empezar de nuevo. Cuando sus caminos se cruzan, los prejuicios de cada una con relación a la otra pondrán en perspectiva las decisiones que las han llevado adonde están.

'Muñeca rusa' (Netflix)

Tráiler - 'Muñeca rusa' - Netflix

Temporadas: 1

Episodios: 8 de 30 minutos.

Series como Muñeca rusa y películas como Palm Spring demuestran que hay premisas que pueden reinventarse y aportar un punto de vista fresco si se tiene el talento para hacerlo. Esta propuesta cocreada y protagonizada por Natasha Lyonne, toma un punto de partida similar al de Feliz Día de tu muerte y lo combina con comedia, drama, thriller, terror existencial y ciencia ficción. Cuando creemos que ya hemos descifrado su código, el tercer episodio nos sorprende y recoloca todas las piezas.

'State of The Union' (HBO, Movistar+)

'State of the Union'. HBO

Temporadas: 1

Episodios: 10 de 10 minutos.

Dirigida por Stephen Frears (The Queen), escrita por Nick Hornby (Brooklyn) y protagonizada por Rosamund Pike (Perdida) y Chris O’Dowd (Girls, The IT Crowd). La serie sigue a Louise y Tom, a quienes vemos en cada episodio en su cita semanal en el mismo café antes de entrar a su sesión de terapia de pareja. A través de sus conversaciones, iremos descubriendo cómo ha sido su vida juntos hasta comprender qué ha pasado para llegar al punto en el que está su relación.

Tops Series & Más...

• Más allá de la ficción: 10 series documentales disponibles en plataformas que tienes que ver



• Las 10 mejores películas documentales que no te puedes perder en plataformas



• Las 10 mejores series y películas true crime que puedes ver en streaming

• 'ODIO' de Dani Rovira y otros 10 monólogos imprescindibles que puedes ver bajo demanda