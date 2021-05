Las 10 mejores series documentales que puedes ver en Netflix, Movistar+, Amazon, Disney+ y más

Iremos actualizando periodicamente esta publicación de las mejores series documentales a medida que vaya entrando y saliendo de los catálogos de Netflix, Movistar+, Amazon, Disney+, Filmin y Apple TV+.



No todo son series de ficción, películas o true crimes en las plataformas de streaming. Tomad nota, porque os vamos a decir las 10 mejores series documentales, que podéis encontrar disponibles en plataformas de streaming, según SERIES &MÁS.

Desde cómo se hizo de una de tus series favoritas a reflexiones de intelectuales neoyorquinas, documentales de naturaleza y turismo, la historia de los parques Disney, la intrahistoria de la cultura pop o la cara oculta de gestas deportivas. Spoiler: hay historias para todos los gustos y públicos.



Si por el contrario optáis por una película, aquí os recomendamos nuestros 10 mejores documentales.

10. 'The Toys That Made Us' + 'The Movies That Made Us' (Netflix)

'The Toys That Made Us'. Netflix

Con The Toys That Made Us, Netflix buscó explotar en 2017 la vena nostálgica con una serie documental que habla de las historias de auge y caída de la industria juguetera, explorando los orígenes de los juguetes que marcaron a millones de personas en todo el mundo. Brian Volk-Weiss entrevista a las mentes detrás de marcas icónicas como Star Wars, Barbie, He-Man y G.I. Joe. La serie tuvo dos temporadas más, estrenadas en 2018 y 2019. Mi pequeño Pony, los Power Rangers, LEGO o las Tortugas Ninja fueron algunos de los protagonistas episódicos.

A raíz del éxito de ésta, Volk-Weiss desarrolló un spin-off centrado en el cine generacional de los años 80 y 90, hablando con las personas responsables de las películas inolvidables que marcaron un antes y un después en la cultura pop. En la primera temporada se cuentan todos los secretos de las producciones de Solo en casa, La jungla de cristal, Los cazafantasmas y Dirty Dancing. A finales de 2020, Netflix lanzó una segunda temporada centrada en dos clásicos navideños: Elf y Pesadilla antes de Navidad.

9. 'Men in Kilts. Un roadtrip con Sam y Graham' (Movistar+)

Los fans de Outlander están de enhorabuena. Men in Kilts es una serie de no ficción que recorre a modo de viaje por carretera los lugares y tradiciones del corazón de Escocia de la mano de los dos protagonistas más carismáticos de la serie de aventuras: Sam Heughan (Jamie) y Graham McTavish (que interpretó en la serie al tío de Jamie, Douglas MacKenzie). Desde los parajes de Glencoe, testigos del mayor enfrentamiento entre clanes, hasta Inverness y el lugar de la histórica batalla de Culloden, en su viaje reconectan con las raíces de su tierra natal y sus gentes: la pesca, la gastronomía, el folclore, el deporte, la agricultura, la majestuosidad de las Highlands, la tradición y la diversidad de sus habitantes. Todo ello bien maridado con buen wiski y una química envidiable entre ellos.

8. 'Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian' (Disney+)

Una de las desventajas que habían surgido del boom de las plataformas fue el paso a segundo plano de los contenidos adicionales de nuestras series y películas favoritas, a menudo rescatado por ediciones en DVD o Blu Ray que, a través de documentales y piezas de todo tipo, ponían en valor el trabajo detrás de las cámaras. Disney + ha querido mostrar a los seguidores de Star Wars el espectacular trabajo que no se ve en The Mandalorian, el gran éxito de la plataforma de la compañía del ratón. Estamos deseando ver qué han preparado sobre en la segunda temporada de Galería: en la primera entrega pudimos ver una mesa redonda con todos los directores que habían rodado la serie, descubrir más detalles de la historia de amor de Dave Filioni y Jon Favreau (principales responsables creativos de las nuevas series de Lucasfilm) con el universo Star Wars o ver cómo salía adelante la emblemática banda sonora de Ludwig Göransson, ganador del Oscar por Black Panther. Una delicia.

7. 'The Imagineering Story' (Disney+)

Tras los grandes productos estrella de Disney+, como The Mandalorian, quizás la gran joya escondida del catálogo sea The Imagineering Story. La docuserie constituye una deliciosa narración a fondo, a través de la voz de Angela Bassett, de la historia de los parques temáticos de la compañía, desde el sueño primigenio de Walt Disney hasta la actualidad, repasando las diferentes creaciones y atracciones en todo el mundo. Aunque los verdaderos protagonistas (y homenajeados), son los "imagineros", un término acuñado por el propio Disney, para denominar a los profesionales que crearon cada detalle de los parques Disney aunando la imaginación y la ingeniería (de ahí su nombre).

6. 'Supongamos que Nueva York' es una ciudad (Netflix)

'Supongamos que Nueva York es una ciudad' es el show de Fran Lebowitz. Netflix

Da igual si ya te era familiar la figura de Fran Lebowitz (como a Pedro Almodóvar, fan confeso de la escritora desde hace cuarenta años) o si eres un recién llegado a esta especie de vuelta de tuerca neoyorquina y femenina a Larry David. No importa si estás obsesionado con la ciudad de Nueva York (¿cómo no estarlo después de verla durante tantos años en el cine?) o en realidad crees que esa jungla de asfalto es la representación del infierno en la Tierra.

La serie documental de Netflix es imprescindible para desconectar durante siete episodios de media hora de nuestras miserias y disfrutar del ingenio, la indignación y el nervio de una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar el comportamiento humano en el lugar más salvaje del planeta. No podemos prometerte que vayas a reírte tanto como lo hace Martin Scorsese (director del documental, amigo de la protagonista y entrevistador en la mayoría de sus pasajes), pero no te ar

5. 'Nuestro planeta' (Netflix)

El divulgador británico Sir David Attenborough es el narrador de esta serie de ocho episodios que explora las irremplazables y preciadas maravillas del mundo natural junto al equipo de la celebrada serie documental Planeta Tierra. En colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza, Nuestro planeta combina la tecnología y la fotografía más espectacular con grabaciones inéditas y sin precedentes de las zonas salvajes del planeta y los animales que las habitan. Hicieron falta cuatro años de rodaje en 50 países para sacar adelante el proyecto. La serie aborda la gran diversidad de hábitats que hay en nuestro planeta: desde la naturaleza virgen del Ártico y las misteriosas profundidades oceánicas hasta las vastas llanuras de África y las variopintas selvas de Sudamérica.

4. 'La historia del cine: Una odisea' (Filmin)

La historia del cine: Una odisea es una serie documental de 15 episodios de una hora de duración en la que Mark Cousins adapta en formato audiovisual su libro Historia del cine. El crítico aborda visualmente la historia del cine desde su creación hasta nuestros días, contando con docenas de entrevistas con los maestros de nuestro tiempo. En su estreno en 2011 el diario The Telegraph dijo que era el “acontecimiento cinematográfico del año". Esta carta de amor al cine recibió un prestigioso premio Peabody en 2013 "por su inclusiva y única reseña de la historia del cine mundial”. A. O. Scott, el aclamado crítico de The New York Times, definió la serie documental como “un semestre entero de una escuela de cine condensado en 15 energéticas”. Ideal para cinéfilos.

3. 'El desafío: ETA' (Amazon Prime Video)

A partir de la dirección editorial del periodista José Antonio Zarzalejos y la realización de Hugo Stuven, la serie documental de ocho episodios de Amazon Prime Video ofrece un exhaustivo y desgarrador a la historia de ETA desde sus orígenes hasta nuestros días. Contar con la participación de casi todos los presidentes de la democracia, periodistas claves de la época, defensores de los motivos para matar de ETA, o incluso exetarras es un valor añadido para el documental, pero el verdadero acierto de este trabajo son los desgarradores testimonios de las víctimas - directas o indirectas - del terrorismo. El desafío: ETA es el broche perfecto a las discusiones abiertas este año por La línea invisible y Patria, con un incalculable valor añadido: lo que estamos viendo no es una reconstrucción ni ficción, sino lo que pasó en España durante más de 40 años. 2. 'El último baile' (Netflix) En el otoño de 1997, Michael Jordan y los Chicago Bulls iniciaron la competición para ganar su sexto título de la NBA en ocho años. Pero, pese a todo lo que Jordan había logrado desde su sensacional debut 13 años antes, "el último baile" —término acuñado por el entrenador Phil Jackson— se vio ensombrecido por las tensiones entre los directivos del club y la sobrecogedora sensación de que aquella sería la última vez que el mundo vería al mejor jugador de todos los tiempos y a sus extraordinarios compañeros de equipo darlo todo en la cancha. La aclamada serie documental echa la vista atrás para revisitar y evaluar tanto a la figura como al hombre. Con sus glorias y sus miserias. No siempre sale bien parado Jordan, en un ejercicio de honestidad y valentía (ya que él mismo es productor ejecutivo y aparece como entrevistado). Su complejidad narrativa y capacidad de análisis, hace que la docuserie sea de verdad trascendente, y su discurso humano y universal, más allá del baloncesto.

1. 'Visibilidad: LGTBI en la televisión' (Apple TV+)

Las series copan el ranking de los mejores contenidos episódicos de Apple TV+, pero no podíamos dejar de lado el emocionante, didáctico y reivindicativo repaso al movimiento arcoíris en Estados Unidos que hace el director Ryan White con Visibilidad: LGTBI en la televisión. La serie documental se centra en las cinco fases que ha atravesado la televisión, el medio que más posibilidades tiene para demonizar, visibilizar o educar a sus consumidores, desde sus orígenes. Cada una de ellas nombra los capítulos de la miniserie: La edad oscura, La televisión como herramienta, La epidemia, Los avances y La nueva guardia.

Su impresionante archivo y su espectacular galería de entrevistados (Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Billy Crystal, Michael Douglas, Billie Jean King, Ryan Phillippe, Raven-Symoné, Greg Berlanti o Norman Lear son algunos de ellos) remata un documental inspirador y emocionante que deja ganas de ver una versión española.

