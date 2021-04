‘Master of None’: la tercera temporada de la serie de Aziz Ansari ya tiene tráiler y fecha de estreno en Netflix

Cartel de la tercera temporada de 'Master of None'. Netflix

Por fin. Netflix acaba de confirmar que Master of None estrenará su tercera temporada el 23 de mayo, garantizando así su presencia en los próximos Emmy. En esta ocasión la historia estará centrada en el personaje de Denise, la mujer queer que interpreta Lena Waithe. El creador y protagonista de la serie, Aziz Ansari, se dedicará esta vez a dirigir la serie en solitario y escribir los capítulos junto a la propia Waithe.

Master of None es la costumbrista historia de Dev, un actor en la treintena que vive en Nueva York y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, como su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano. En los nuevos episodios seguiremos de cerca a su buen amiga Denise, una mujer LGTB+ que protagonizó uno de los episodios más aclamados de la serie.

Desde el adiós indefinido de Master of None en 2017 y la crisis de relaciones públicas de su creador por una polémica paralela al movimiento #MeToo, Aziz Ansari ha participado en el reencuentro pandémico de Parks & Recreation, cuatro episodios como doblador en Bob's Burgers, un especial de humor para Netflix (Right Now) y la serie documental gastronómica Ugly Delicious.

Tráiler

