Las series que tienes que ver este fin de semana: en Netflix, Disney+ y HBO

'Please Like Me' es una de las joyas escondidas de Netflix. Netflix

Llega el fin de semana del 16 al 18 de abril y tienes muchísimas ganas de ponerte con una serie. Escoger la recomendación adecuada para ti puede ser como encontrar una aguja en un pajar, por eso en SERIES & MÁS queremos haceros la vida más fácil y destacar tres títulos que os eviten pasar horas y horas rebuscando opciones en los catálogos de tu plataforma. Como siempre, te traemos diferentes opciones: una serie de estreno, una perfecta para hacer un maratón y una joya que merece la pena redescubrir. Las que te recomendamos este fin de semana las tienes disponibles en Netflix, Disney+ y HBO España.

El estreno que no te puedes perder: 'The Nevers' (HBO)

Tráiler - 'The Nevers' - HBO España

De qué va

Agosto de 1896. El Londres victoriano se ve sacudido hasta sus cimientos por un evento sobrenatural que otorga a ciertas personas, en su mayoría mujeres, habilidades anormales, desde lo maravilloso hasta lo perturbador. Pero sin importar sus “giros” particulares, todos los que pertenecen a esta nueva clase desfavorecida están en grave peligro. Le corresponde a la misteriosa y astuta viuda Amalia True y a la brillante joven inventora Penance Adair proteger y albergar a estos talentosos "huérfanos". Para hacerlo, tendrán que enfrentarse a las fuerzas brutales decididas a aniquilar a los de su especie.

Por qué debes verla

The Nevers acaba de convertirse en el mejor lanzamiento en el año de vida de HBO Max en Estados Unidos. La serie de fantasía ha visto cómo su esperado estreno se veía salpicado por las múltiples polémicas que han llevado a su creador, Joss Whedon, a desvincularse del proyecto más allá del sexto episodio que pondrá fin a la primera parte de la temporada de estreno de la producción de HBO. A pesar de un episodio piloto sobrecargado de tramas, personajes y villanos, el universo narrativo de la serie tiene potencial para convertirse en un interesante relato sobre una minoría que es perseguida por ser diferente.

En su arranque hay demasiados ingredientes en la receta que preparan Whedon y compañía. La serie quiere explotar el festín visual del Londres victoriano; la misteriosa premisa de ciencia ficción; la comedia surgida de los diálogos resabiados de sus dos protagonistas; la investigación en clave noir por parte de un detective atormentado; el empoderamiento de los tocados en un mundo que quiere explotarlos, y la acción a través de las vistosas peleas que protagoniza Amalia True (como esa espectacular pelea bajo el agua en el tercer episodio de la serie). No todo funciona, pero el creador de Buffy, cazavampiros y Ángel es famoso por tomarse su tiempo para presentar en condiciones las reglas de sus series a la audiencia. Seamos optimistas.

Perfecta para maratonear: 'Please Like Me' (Netflix)

'Please Like Me' llegó a su fin con su cuarta temporada. Netflix

De qué va

Tras la ruptura con su novia Claire, Josh se da cuenta de que es homosexual. Con el apoyo de su ahora ex-novia y de su mejor amigo y compañero de apartamento Tom; Josh deberá ayudar a su madre a luchar contra la depresión y contra el resto de su familia que tiene que acostumbrarse a su nueva vida.

Por qué debes verla

El autor y guionista australiano Josh Thomas anunció la semana pasada que le habían diagnosticado autismo. Mientras esperamos a que Filmin se decida a traernos su segunda serie como creador (Everything’s gonna be okay, preestrenada en la plataforma durante el Serializados Fest el pasado mes de octubre), este fin de semana puede ser el momento perfecto para ponerse en Netflix con las cuatro temporadas de la maravillosa comedia dramática Please Like Me. En sus 32 episodios de media hora de duración asistimos a una brillante modernización de todas esas series estadounidenses sobre la amistad durante los veintitantos que tanto triunfaron en el cambio de siglo.

La ficción australiana hace un retrato sin concesiones de su antihéroe protagonista, un personaje que se mueve entre el humor absurdo, la angustia existencial (suya y de los que le rodean) y las fantasías a medio camino de lo romántico y lo sexual. Al igual que pasaba con los personajes de Girls, el espectador oscila a menudo entre la empatía, la identificación y las ganas de matar con tus propias manos a Josh. A pesar de la aparente familiaridad de sus tramas y temas, la mirada y la forma de contar las cosas de Josh Thomas es inédita y refrescante. Please Like Me es un ejemplo de la personal mirada de la sensibilidad y la experiencia de la comunidad LGTB detrás de la cámara y, al mismo tiempo, un relato universal. Imprescindible.

Una joya que redescubrir: 'Betty' (Disney+)

America Ferrara es 'Ugly Betty'. Disney+

De qué va

Betty Suarez es una joven neoyorquina hispana, inteligente y trabajadora, pero pocas personas son capaces de valorar estas cualidades, porque en el mundo superficial de la moda, en el que Betty quiere trabajar, la imagen lo es todo. En este sentido Betty es una chica totalmente fuera de lugar; su físico y su forma de vestir no entran dentro de los cánones actuales de belleza. Pero Betty conseguirá ser la secretaria de Daniel, el director de la revista 'Moda'. Sus brillantes ideas empresariales harán que muchos cambien su forma de pensar sobre ella.

Por qué debes verla

La adaptación estadounidense de la popular telenovela colombiana Yo soy Betty la fea (versionada en España con un enorme éxito en Yo soy Bea) fue todo un fenómeno en su estreno en la NBC, plantandole cara a la prestigiosa 30 Rock en los Emmy y los Globos de Oro en su fantástica primera temporada. La clave del éxito fue el ingenio de sus guiones, su audaz conversación metanarrativa con los códigos de las telenovelas latinoamericanas, su audacia a la hora de saber qué elementos tenía que mantener del original y dónde debía innovar. Betty provocó una pequeña revolución en la representación de la comunidad latina en las historias mainstream en Estados Unidos, una de las grandes olvidadas de Hollywood.

Una sensacional America Ferrera ganó todos los premios de la industria por dotar de humanidad, nervio y humor a un arquetípico personaje que en sus manos fue más allá del tópico. No fue la única que elevó el material original. Vanessa Williams siguió los pasos de la Meryl Streep de El diablo viste de Prada y creó una villana inolvidable con Wilhelmina Slater. Tampoco podemos olvidarnos de Mark y Amanda, dos escenarios robaescenas que estuvieron a punto de protagonizar su propio spin-off. Tras una bajada de audiencia en su cuarta temporada, Betty fue cancelada antes de lo esperado. Tranquilos: hay un final cerrado.

También te puede interesar...

• Así se hizo la escena más icónica de Viola Davis en 'Cómo defender a un asesino'

• Daniel Brühl: “Kevin Feige quiere que Marvel refleje lo que pasa en el mundo a nivel político y social”

• ‘Lola’, la serie documental de Movistar+ que rinde homenaje a la vida y obra de Lola Flores