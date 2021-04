'The Walking Dead' volverá mucho antes de lo previsto: la temporada final se estrenará en agosto

El principio del fin de The Walking Dead llegará antes de lo previsto. Durante la emisión del final de la décima temporada de la serie más popular en la historia de AMC, el canal anunció que la undécima y última entrega de la serie inspirada en los cómics de Robert Kirkman llegará a Estados Unidos el próximo 22 de agosto. La fecha para su estreno en España en FOX está por confirmar, aunque entendemos que irá pegado a la emisión americana, como hasta ahora.

"Después de los seis episodios adicionales de la temporada 10, que se centraron en historias más pequeñas y centradas en los personajes, estamos emocionados de comenzar la temporada 11 a lo grande", ha prometido la showrunner de la serie, Angela Kang.

Los planes de AMC para emitir el desenlace de su serie estrella están por concretarse, pero se espera que se estrenen en tres bloques de ocho episodios cada uno, terminando el ciclo de la serie antes de que 2022 llegue a su fin. No será el fin de algunos de los populares protagonistas de la serie: Norman Reedus y Melissa McBride, Daryl y Carol en la ficción, tendrán su propio spin-off.

El final de The Walking Dead ya es oficial desde septiembre de 2020, un año caótico para la serie, que se vio obligado a modificar sus planes de futuro y de grabación por culpa de la crisis del coronavirus. La espera merecerá la pena, según sus responsables. “Habrá mucho en juego: veremos más zombis, toneladas de acción, nuevas historias intrigantes, localizaciones nunca antes vistas y nuestros grupos se unirán en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les arrebataron".

Actualmente hay tres series en marchas ambientadas en el universo creado por Kirkman. La séptima temporada de Fear the Walking Dead se estrenará antes de que acabe 2021, mientras que la segunda y última entrega de World Beyond está en desarrollo. Además del spin-off de Daryl y Carol, también está en marcha Tales of the Walking Dead, una serie antológica y episódica que se basaría en personajes nuevos o existentes que explorarían historias paralelas a las vistas en las series del universo de The Walking Dead.

También te puede interesar...

• Los 10 estrenos de series y películas en streaming más esperados de la primavera de 2021

• Amazon y Buendía Estudios trabajan en la adaptación de 'Las hijas del Capitán' de María Dueñas

• Crítica: 'The Nevers', un irregular grandes éxitos de Joss Whedon que HBO estrena en el peor momento