Las claves de 'Belgravia', la nueva serie histórica de Julian Fellowes, creador de 'Downton Abbey'

Julian Fellowes seguirá explotando los secretos, las historias de amor, las miserias y los escándalos de la alta sociedad británica en su nueva serie. Después de arrasar en todo el mundo con Downton Abbey, el guionista vuelve a la televisión con una nueva ficción histórica con la que viajará un siglo más atrás en el tiempo que en la aclamada serie protagonizada por Michelle Dockery y Maggie Smith. Belgravia llega a Movistar+ el próximo 7 de mayo.

Oh, oh, oh, oh, Waterloo

A partir de hechos reales, las tramas de la serie empiezan en la víspera de la batalla de Waterloo. Charlotte Lennox, la duquesa de Richmond, organiza un baile en honor al duque de Wellington al que acuden los personajes más destacados de la aristocracia europea y que busca levantar el ánimo ante los avances de las tropas de Napoleón. Los Trenchard, una familia de clase baja pero que ahora se codea con lo más granado de la sociedad, aceptan la invitación para acudir a la fiesta en Bruselas. Décadas después, los acontecimientos de esa fatídica noche del 15 de junio de 1815 continúan resonando en el distrito más chic de Londres: Belgravia.

Un reparto estelar

El reparto de 'Belgravia'. Movistar+

La coproducción de la británica ITV y la estadounidense Epix ha recurrido al quién es quién del cine y la televisión inglesa para formar un reparto de altura. Tom Wilkinson (nominado al Oscar por En la habitación y Michael Clayton), Tamsin Greig (Episodes), Harriet Walter (Killling Eve), Philip Glenister (Cranford); Alice Eve (Star Trek: en la oscuridad); Ella Purnell (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares) y Richard Goulding (La dama de hierro) son los nombres más reconocibles de la serie dirigida por John Alexander, nominado al BAFTA por las miniseries Exile y Small Island.

¿Es el fin de 'Belgravia'?

Belgravia está formada por seis episodios. En su país de origen, seis millones de británicos siguieron cada semana las aventuras y desventuras de la ficción histórica. En principio, la historia no tendrá continuidad. Durante un evento de prensa en agosto de 2020, Fellowes estaba indeciso. "Para mí, esta es una historia completa, aunque cada vez que le digo esto a cualquiera de los actores, no están de acuerdo conmigo de forma virulenta, así que no estoy seguro de que sepamos la respuesta definitiva a eso, de verdad". En mayo se cumplirá un año de la emisión del último capítulo en Estados Unidos.

La vida después de 'Downton Abbey'

Los fans de Fellowes pueden estar tranquilos. El guionista escribirá este año el guion de la segunda película de Downton Abbey. La primera adaptación al cine de la multipremiada serie rozó en 2019 los 200 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Antes, el escritor inglés tendrá que terminar sus compromisos con The Gilded Age, una historia para HBO sobre un grupo de millonarios neoyorquinos del siglo XIX. La serie, de diez episodios de duración, empezó su rodaje en febrero con actores de renombre como Christine Baranski (The Good Wife y su spin-off The Good Fight), Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York) y Carrie Coon (The Leftovers).

‘Belgravia’ se estrena el 7 de mayo en Movistar Series. Todos los viernes se estrenará un nuevo epsiodio.

