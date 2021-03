'Dr. Death': Starzplay estrenará la serie basada en el escándalo del Doctor Muerte

Noticias relacionadas 'Gaslit': Starzplay se queda con la serie del Watergate protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn

Starzplay sigue inspirándose en la industria del pódcast para sacar proyectos de primer nivel que compitan de tú a tú con los gigantes de la industria. La plataforma de streaming ha llegado a un acuerdo con NBCUniversal para estrenar la miniserie Dr. Death, basada en los impactantes eventos reales que rodean a un cirujano de Texas que se ganó ese apodo por haber mutilado a más de 30 pacientes entre 2012 y 2013. La serie está protagonizado por Joshua Jackson (Fringe - Al límite), en uno de los papeles más estrafalarios y potentes de su larga carrera en televisión. El guionista Patrick Macmanus (The Girl from Plainville) será su showrunner y productor ejecutivo.

Alec Baldwin (30 Rock), Christian Slater (Mr. Robot), Grace Gummer (Mr. Robot), Anna Sophia Robb (The Act) y Carrie Preston (The Good Wife) completan el reparto de una producción que estará dirigida por tres mujeres que serán las responsables de contar esta historia que explora la retorcida mente del Dr. Duntsch y los fallos del sistema diseñado para proteger a los más indefensos entre nosotros: Maggie Kiley (Dirty John), Jennifer Morrison (Euphoria) y So Yong Kim (Historias del bucle).

A partir del exitoso pódcast, la serie adaptará la impactante historia real de Christopher Duntsch, una estrella emergente dentro de la comunidad médica de Dallas. Joven, carismático y aparentemente brillante, el Dr. Duntsch estaba levantando una floreciente consulta de neurocirugía cuando de repente todo cambió. Los pacientes entraban en su quirófano para someterse a complejas operaciones de columna vertebral y salían permanentemente mutilados o muertos. A medida que las víctimas se acumulan, dos compañeros médicos se proponen detenerlo.

Starzplay también está detrás de Gaslit, adaptación de otro podcast con Julia Roberts y Sean Penn como protagonistas. La historia se centra en Martha Mitchell, una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una celebridad en Arkansas y esposa del leal Fiscal General de Nixon John Mitchell. A pesar de su afiliación política, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, provocando que tanto la Presidencia como su vida personal se vayan al traste.

