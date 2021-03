'Collective', el estremecedor documental de HBO que puede hacer historia en los próximos Oscar

El 30 de octubre de 2015, se producía un incendio en la discoteca Colective de Rumanía. Una tragedia en la que fallecieron 60 personas y otras 151 resultaron heridas. Una crisis que sobrepasó al gobierno que incluso llegó a llevar a enfermos a hospitales de otros países ante el colapso de un sistema sanitario mermado y derribado por injerencias políticas. Poco después, los enfermos ingresados sin heridas graves en hospitales del país comenzaron a morir de forma misteriosa.

Un equipo de periodistas de un medio deportivo reciben una información que apunta a un caso de corrupción a nivel nacional que afecta a todo el sistema sanitario, pero también al gobierno. Un caso que sacó a miles de personas a las calles de Rumanía y que hasta hizo caer al presidente. Una historia estremecedora que ha captado con su cámara el director Alexander Nanau en Collective, un documental sobrecogedor que se puede ver en HBO y que puede hacer historia en los Premios Oscar, donde está nominado como Mejor película extranjera y como Mejor documental.

Una radiografía de un país podrido por dentro, un canto a la importancia de la sanidad pública y del periodismo libre que ponga en jaque al poder. El director reconoce que fue cuando vio a miles de personas en las calles cuando decidió que quería contar esta historia “sobre la relación del abuso de poder y cómo este afecta a los ciudadanos”. Fue entonces cuando descubrió a estos periodistas. Trabajadores precarios que se dejan la piel por la verdad, una mirada auténtica lejos de la glamourización con la que Hollywood ha tratado siempre a la profesión.

“Es importante mostrar el periodismo como es realmente”, cuenta el director a este medio. Nanau cree que “en este momento de redes sociales y de sobreinformación que ni sabemos si es cierta olvidamos lo importante que es saber cómo funciona el periodismo y lo que significa encontrar la verdad, porque es de lo que trata realmente, de buscar hechos, datos, de mostrar la verdad”. “Todos los Gobiernos, hasta los mejores, comunican cosas que no son verdad o dan otra versión de la realidad. Vivimos un momento donde es muy importante entender lo que es la información de calidad, y que esta se basa en datos”, apunta.

Pero, ¿es posible la independencia del periodismo cuando hay intereses económicos en los grandes medios de comunicación? Para el director es difícil, porque “quien pone publicidad en un periódico como el de Collective, es porque aman el deporte y de repente ven una investigación sobre corrupción, y las marcas no van a querer estar asociados a esa investigación”, apunta sobre “una discusión que es muy interesante” pero en la que cree que el foco que cambia todo puede estar en la responsabilidad individual de los propios periodistas.

Todos los Gobiernos, hasta los mejores, comunican cosas que no son verdad o dan otra versión de la realidad. Es importante entender lo que es la información de calidad

“Un periodista puede ser independiente si él decide serlo, depende de la persona. Si la gente entiende, y el periodismo entiende, que ser independiente significa no agradar a tu publico o a los que te financian será posible. Uno de los problemas es que hasta los periodistas quieren agradar a su público todo el rato. Señalamos a las fake news todo el rato, pero la cosa es que el periodismo verdadero no debería tener miedo a ser odiado por el público cuando investigan. Los periodistas no son partisanos”, añade.

La investigación de este periódico deportivo hizo que la gente saliera en masa a la calle diciendo que la corrupción estaba matando al pueblo, pero cuando la corrupción está tan extendida, al final la gente acaba perdiendo la fe en sus representantes. “La corrupción y la incompetencia”, añade Alexander Nanau sobre los motivos por los que la gente ya no cree en los políticos.

“Es que van juntos, pones incompetentes y luego llega la corrupción. Hemos perdido la fe porque el establishment, los políticos de todos los países europeos llevan tanto tiempo en las instituciones que ya no sirven a la gente, sino a sus propios intereses. Mira lo que ha pasado en Reino Unido, que han conseguido echar al país de la Unión Europea por intereses personales y de empresas, lo habéis visto en España y ha ocurrido hasta en Alemania, donde un político ha tenido que dimitir porque aceptó sobornos de una empresa que producía mascarillas. La corrupción está en todos los sitios”, zanja.

Vivimos en una época donde tenemos que decidir hacia dónde queremos ir como sociedad, y para ello debemos involucrarnos cada uno

Un hartazgo que hace que la gente acabe en las manos de la extrema derecha, como explica el director, que cree que cuando “la gente pierde la fe en los políticos acaban votando al populismo, porque les prometen cuidar sus derechos y defender a la gente normal, y vemos cómo la gente creyó incluso a Trump diciendo que iba a ser bueno para ellos, aunque fuera un millonario y uno de los hombres más corruptos del país”. Pero lejos de ser pesimista, Collective también apunta a aquellos que se atreven a salir de la norma. Algo importante para no comprar ese discurso populista de ‘todos los políticos son iguales’.

“No son todos iguales, y eso es algo que quería explorar siguiendo a toda esta gente, porque todos ellos son capaces de tomar decisiones. Los soplones deciden no ser parte del sistema corrupto, los periodistas deciden ser profesionales, y tenemos a este joven ministro que se levanta y no les sigue el juego, pero por desgracia vivimos en un mundo donde es más fácil seguir el juego, no levantarse, no arriesgar tu puesto o tu dinero. Es más fácil ser amigo de todo el mundo. Vivimos en una época donde tenemos que decidir hacia dónde queremos ir como sociedad, y para ello debemos involucrarnos cada uno”. Él lo ha hecho con un trabajo que no deja indiferente a nadie, y que dentro de un mes puede convertirse en el primer documental que gané el premio a la Mejor película extranjera o incluso hacer doblete en los Oscar.

