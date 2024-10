La mejor película de acción del año es este violento thriller asiático: arrasa en Netflix en más de 80 países

Tras conquistar al público y la crítica del Festival de cine de Toronto, la película Fuera de las sombras ha entrado al catálogo de Netflix por la puerta grande directa al Top 10 de las más vistas en más de 80 países en los que está disponible la plataforma, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, España, y Japón.

Dirigida por el aclamado cineasta indonesio Timo Tjahjanto, esta película de acción es su proyecto más ambicioso, después del éxito de 2018 The Night Comes for Us y la exitosa comedia de acción de 2022 The Big 4 con Abimana Aryasatya y Putri Marino.

El cineasta describe la película como una historia sobre el amor y la necesidad de expresarlo: "La protagonista tiene un trauma inexplicable de su infancia reprimido en su interior. Al mismo tiempo, tiene la sensación de tener que amar a alguien, y cuando conoce a Monji empieza a preocuparse mucho por él".

De qué va

Esa protagonista es una asesina adolescente conocida como 13, que tras estar a punto de arruinar una misión se ve suspendida de sus funciones y exiliada a Yakarta, a pesar del apoyo de su mentora, la veterana asesina Umbra.

Mientras vive en un piso franco, 13 conoce a un joven llamado Monji, que perdió a su madre a manos de una banda criminal, y ambos empiezan a estrechar lazos. Cuando Monji es secuestrado por miembros de un sindicato del crimen, 13 no se detendrá ante nada para mantener a salvo al niño, sin importar a cuántos hombres tenga que matar.

13 emprende un camino de destrucción para encontrar a su único amigo... aun a costa de desafiar a su mentora y a la organización a la que pertenece: Las Sombras, una banda despiadada no se detendrá ante nada para matarlos a ambos.

'Fuera de las sombras'

Coreografías espectaculares

Los coreógrafos de acrobacias Muhammad Irfan y Trisna Irawan incorporaron silat, kickboxing, espadas katana japonesas y otras armas para adaptarse a las exigencias de cada escena.

Cinematográficamente impactante, Fuera de las sombras presenta todo tipo de acción imaginable, desde acrobacias en coche, tiroteos, caos en una casa de té tradicional japonesa, caóticas peleas en un club nocturno y combates cuerpo a cuerpo.

"Lo único que lamento es que no todos puedan verla en la gran pantalla", escribió el crítico Samuel Leggett Jr. tras la proyección en Toronto. "Es una película de acción imprescindible para 2024".

La importancia de los pequeños detalles

Más allá de la intensa coreografía de lucha y la impresionante fotografía, la película explora personajes con intrincados viajes emocionales.

Para el director era importante contar con actrices capaces de encarnar esta complejidad, y creyó que Aurora Ribero y Hana Malasan eran perfectas para los papeles de 13 y Umbra, a pesar de que nunca antes habían actuado en películas de acción. "Mi instinto me dijo que Aurora y Hana eran las adecuadas. Y no me equivoqué", afirmó.

El cineasta también señaló que la profundidad de cada personaje se manifiesta en las armas que eligen.

"Soriah, que es explosivo y está fuera de control, usa una escopeta. 13, que aún se está entrenando, opta por un arma más pequeña, como un cuchillo o una espada pequeña. Mientras que Hana, la asesina veterana, optaría por la violenta espada catana de color negro. Todas las capas de estos personajes se presentan también a través de sus armas", explicó.

Un entrenamiento exigente

Hana entrenó durante dos meses y medio para prepararse para el papel, mientras que Aurora necesitó cuatro meses de intenso entrenamiento.

Para la épica escena del almacén, que incluye acrobacias en coche, tiroteos y combates cuerpo a cuerpo, rodaron en un almacén real durante 12 noches. El director afirma que fue el rodaje más duro que ha vivido hasta ahora: "No teníamos tanta energía como durante el día, y aquel almacén estaba lleno de mosquitos y polvo", recuerda.