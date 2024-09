Acaba de llegar a Netflix y tiene una puntuación casi perfecta: una película que ya suena para los Oscar 2025

Esta semana no ha conseguido hacerse un hueco entre las películas más vistas de Netflix, pero los espectadores ya tendrán ocasión de descubrirla durante los próximos meses cuando sigan escuchando hablar de ella, porque Las tres hijas ya suena para la carrera de los premios Oscar 2025.

Escrita y dirigida por Azazel Jacobs (Salida francesa, The Lovers), esta película se centra en el drama familiar de tres hermanas con vidas y personalidades diferentes, que después de años distanciadas se reúnen en el apartamento de la infancia para cuidar al padre moribundo sobrellevar lo inevitable e intentar reparar su relación.

Katie (Carrie Coon, La Edad Dorada) la mayor, se centra en los detalles prácticos. y es una madre controladora de Brooklyn que lidia con una hija adolescente rebelde. Christina (Elizabeth Olsen, Bruja Escarlata y Visión), la menor, de espíritu libre, es otro tipo de madre, separada por primera vez de su hija, y siempre está al borde de las lágrimas mientras intenta mantener la calma.

Rachel (Natasha Lyonne, Poker Face), la mediana e hija de otra madre, es una fumadora de marihuana adicta a las apuestas deportivas que, para disgusto de sus hermanastras, nunca se fue del apartamento de su padre.

Sus opciones en los Oscar

Elizabeth Olsen en 'Las tres hijas'

Las tres hijas (His Three Daughters) ha sido aclamada desde su estreno en el Festival de cine de Toronto por un guion emocionalmente complejo y, especialmente, por sus potentes interpretaciones, en particular la de Olsen, quien ha recibido elogios que la posicionan como una contendiente con posibilidades en la categoría de mejor actriz en los premios Oscar 2025. La película tiene actualmente un 98% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Las primeras proyecciones han impulsado una fuerte campaña de Netflix para los Oscar, destacando su potencial principalmente en las categorías de actuación, pero también en la de mejor película. Es junto a Emilia Pérez, la candidata de Francia para los premios en la categoría de mejor película internacional, la otra gran apuesta de la plataforma en la próxima edición de los premios.

En cuanto a documentales, Netflix tiene en la carrera Power, dirigido por Yance Ford, que aborda el complejo tema de la policía en Estados Unidos, y The Remarkable Life of Ibelin, una de las películas favoritas del público en Sundance, que narra la vida de un joven que dejó una huella importante tras su muerte.