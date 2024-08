Carlos Montero: “Me han inspirado las mujeres políticas populistas españolas, hay mucho de ellas 'Respira'”

El mismo año que hemos dicho adiós a un fenómeno juvenil internacional como Élite, su creador Carlos Montero regresa con una nueva serie que tiene todos los ingredientes para convertirse en el nuevo éxito de Netflix. Un mes después del estreno de la temporada final, llega a la plataforma Respira, un drama hospitalario que cuenta en su reparto con Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez y Manu Ríos, entre otros.

La serie tiene un total de 8 episodios y está narrada a través de la perspectiva de Biel (Ríos), uno de los residentes del hospital, que lleva unos meses dejándose la piel en el Joaquín Sorolla, un hospital público de Valencia.

Cientos de guardias, miles de horas, que apenas le dejan tiempo para su vida, todo con tal de convertirse en el mejor doctor. Pero la llegada de una paciente prestigiosa pondrá de relieve la complicada situación de la sanidad pública y encenderá la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga sin precedentes y sin servicios mínimos.

Los sanitarios se verán obligados a implicarse en la huelga para tratar de concienciar a la población sobre su trabajo esencial y para protestar por todos los recortes intolerables que está sufriendo la sanidad pública. Pero Biel y los demás residentes no saben si secundar esa huelga que puede tener consecuencias fatales para los pacientes.

Respira es una serie producida por El Desorden Crea y cuenta con Carlos Montero y Diego Betancor como productores ejecutivos. Además, el primero de ellos ejerce como guionista de los episodios. Justamente sobre el proceso creativo, las fuentes de inspiración y la gestión del éxito habló el propio Montero con EL ESPAÑOL.

Tráiler oficial de 'Respira', la nueva serie del creador de 'Élite'

Encadenando un éxito tras otro

Gestionar el éxito no siempre es fácil y hay guionistas que prefieren centrarse en otros proyectos cuando llega la oleada y una de sus creaciones se convierte en fenómeno. Es el caso de Carlos Montero, que después de Élite no supo cuál era el siguiente paso a dar, y prefirió hacer lo que "realmente me apetecía".

El guionista y productor ejecutivo de Respira confesó que cuando termina un proyecto, en realidad, no sabe cuál es el siguiente movimiento, expresando que suele moverse más "por impulsos, por intuición y por lo que me apetece hacer. Como llevaba tiempo con ganas de abordar una ficción hospitalaria, cuando di con la idea central, me lancé".

Aunque, cuando se le preguntó si ambos proyectos comparten algo en común, no dudó. "Me comparten a mí, que no es poco", bromeó. "Creo que son muy distintas. Élite es un melodrama adolescente y Respira es un melodrama hospitalario. Pero también creo que hay una manera de abordar los temas en la que sí se parecen".

"Me gusta ir muy de frente en ese aspecto y me encanta escribir sobre los dilemas que me van surgiendo, creo que es ahí donde soy mejor guionista. Pero aparte de eso, en todo lo demás no tienen nada que ver la una de la otra", señaló.

A raíz de esto, Carlos Montero habló también sobre cómo le influye el éxito, explicando de qué manera le condiciona a la hora de crear. "Hace años sí que me condicionaba más, pero ahora lo disfruto mucho. Y también sufro mucho con los fracasos, desgraciadamente. Pero he aprendido a disfrutar del éxito y también a olvidarme de él", contaba.

"Tengo la suerte de trabajar con Netflix y siempre estoy trabajando. Con esto quiero decir que no me puedo regodear mucho en el éxito de Élite o en el éxito de lo que sea, porque cuando ocurre yo ya estoy inmerso en el siguiente proyecto. Me permito disfrutarlo un poquito, pero sigo para adelante. Y sobre todo, intento no obsesionarme y no pensar que tengo que hacer otro éxito. Si vuelve a pasar genial, lo disfrutaremos todos. Pero pero como ya está hecho no me obsesiono con ello, porque si no sería muy infeliz".

Aitana Sánchez Gijón, Marwa Bakthat y Manu Ríos en una escena de 'Respira' Netflix

"Sé que es muy difícil volver a repetir todos los factores que se dieron para que el hit se convirtiera en el fenómeno que se convirtió. Es probable que nunca se vuelva a repetir en mi carrera y el éxito nunca depende de ti, siempre depende de los demás. De mí depende el buen hacer, dar lo mejor de mí. Todo lo demás no tiene que ver conmigo. Es ajeno a uno mismo siempre", añadió.

La sanidad pública

Aunque pertenezcan a géneros diferentes, muchas de las creaciones de Carlos Montero tienen en común la manera de poner sobre la mesa temas importantes. En el caso de Respira, la serie se encarga de reivindicar la sanidad pública en España. "Creo que la ficción llega hasta donde llega, pero si generas conversación o algo de debate, bienvenido sea", comenzó a decir su creador, reconociendo que "esa es la intención".

Por otro lado, la ficción pone de relieve algunas de las inquietudes actuales de la sociedad, situando en pantalla al personaje de Najwa Nimri, una mujer que desde la política y el gobierno autonómico no apuesta por la sanidad pública, y que después se ve obligada a recurrir a ella.

Sobre este personaje, Carlos Montero hizo referencia a que, durante el proceso creativo, "me han inspirado las mujeres políticas populistas españolas". "Creo que hay mucho de todas las que conocemos en España, pero de ninguna en concreto. Es decir, no he querido que Najwa Nimri se fijara en ningún caso en concreto", concretó.

Najwa Nimri en 'Respira' Netflix

"Yo a los guionistas, cuando hablaba con ellos y poníamos ejemplos, yo les decía que no quería que hubiera ninguna frase concreta ni que se cayera en hacer ninguna parodia. Yo no quería que el personaje fuera paródico. Para mí, el personaje tiene tantas capas como los demás".

Fuentes de inspiración

Después, el guionista hizo memoria, detallando cuáles son las fuentes de inspiración de Respira. "He bebido de muchas fuentes y creo que se nota en la serie. Yo soy muy fan de las series médicas y en general de las series, es mi medio. Y siempre me han gustado mucho los dramas hospitalarios, así que, evidentemente, hay cosas de Anatomía de Grey, de Urgencias, de Hospital Central, de Esto te va a doler, de Hipócrates... Te podría decir todas las ficciones hospitalarias que he visto en los últimos años y de todas he cogido algo de una manera consciente o inconsciente".

"Pero después he intentado siempre buscar un sello propio, algo que la que la diferenciara y la caracterizara para que sintiera que hay hueco para una serie como Respira el panorama de la ficción", indicó, añadiendo que "ojalá Respira sea el Anatomía de Grey español".

Localización y reparto

Blanca Suárez en 'Respira' Netflix

Finalmente, se le preguntó por el reparto y por la localización de la historia, que traslada a los médicos y pacientes a un hospital de Valencia. "La localización elegida fue esta por dos razones. La primera, por descentralizar un poco y abandonar Madrid. Y después, por una cuestión de estética. Me apetecía mucho utilizar luz del Mediterráneo y contrastarla con la luz de un hospital. Creo que ese contraste es muy rico y hacía la serie mucho más atractiva", explicó.

Por otra parte, en cuanto al reparto, Montero reconoció que contar con caras conocidas puede ayudar con la proyección de la serie. "Si cuentas con estrellas, siempre ayuda a que pongan tu serie. Que se queden después va a depender de que la serie les guste o les convenza. Pero sí, tener a Najwa Nimri, a Blanca Suárez, a Aitana Sánchez Gijón... Son buenos actores, no es solo que sean estrellas y encima ha sido un gustazo de verdad trabajar con ellos", concluyó.

'Respira' está disponible en Netflix.