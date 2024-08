Está en Netflix: la película de Miguel Herrán basada en hechos reales de la tragedia de unos españoles en Nepal

Hay vacaciones que se convierten en pesadilla. En los Himalayas hay una zona que ha pasado a ser conocida como el Valle de la Muerte o el Triángulo de las Bermudas de los mochileros, después de que allí hayan muerto o desaparecido misteriosamente docenas de turistas.

El periodista Harley Rustad la describió en su libro de no ficción Lost in The Valley of Death: Obsession and Danger in the Himalayas como "un lugar en el que cada movimiento está en el filo de la navaja, donde un giro equivocado hace caer un vehículo por el borde de un acantilado sin barrera, un paso en falso lanza a un viajero a la vorágine del río, un giro equivocado envía a un excursionista a parajes desconocidos".

Nepal

Las desapariciones continúan en 2024. La Policía nepalí ha hallado este martes el cadáver de un turista español en un río de Pokhara, zona donde se encontraba con su pareja haciendo una ruta de senderismo la última vez que sus familias tuvieron noticias de ellos dos días antes. Un caso más habitual de lo que debería, que se suma a la ya larga lista de desaparecidos sin dejar rastro en el Valle de la Muerte, en la que se inspiró Alejandro Hernández para escribir el guion de su última película.

'Valle de sombras'

Al leer esta noticia, muchos habrán recordado esta película española, una historia de supervivencia protagonizada por Miguel Herrán que se estrenó en los cines en enero de este mismo año.

Ambientada en el año 1999, sigue a Quique, Clara y el pequeño Lucas, cuando disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en el norte de la India, en la Cordillera del Himalaya. Una noche, mientras duermen al raso durante una tormenta, sufren un brutal ataque por unos bandidos. Horas después, Quique es rescatado por un nativo y trasladado a una remota aldea aislada en las montañas.

Allí, incomunicado y sin posibilidad de regresar a la civilización, permanece hasta la llegada del invierno, que permite la formación de la única vía de salida de la aldea: el río helado. El camino de vuelta, lleno de peligros, en compañía de varios niños de la aldea, pondrá a prueba todo lo que Quique ha aprendido durante su estancia en el corazón del Himalaya.

Miguel Herrán y Stanzin Gombo, en 'Valle de sombras'

Inspirada en hechos reales

La noticia real que inspiró esta película se produjo en el verano del año 2000, cuando se informo que los turistas españoles María Ángeles Gironés y su hijo de 14 años, Cristóbal Molino Gironés, habían muerto apaleados por atracadores mientras se encontraban de excursión en el valle de Parvati, la misma zona donde había sido asesinado un mes antes un turista alemán.

En el mismo asalto resultó herido de gravedad un ciudadano británico llamado Martin Young, que pasó cinco días recuperándose de sus lesiones en el Hospital Apollo de Nueva Delhi, adonde llegó después de un accidentado viaje de 12 horas, en el que tuvo que esperar varias horas a que llegara una segunda ambulancia porque la primera se había salido del camino tras chocar.

Su periplo no es el mismo que el del personaje que interpreta Miguel Herrán, pero sirvió como inspiración para contar esta historia de supervivencia.

Un éxito en Netflix

Tras su paso por cines en enero de 2024, donde consiguió una recaudación de 1,7 millones en cines, la película se incorporó al catálogo de Netflix en mayo, convirtiéndose en un éxito inmediato en la plataforma. Allí se mantuvo como la película más vista durante dos semanas consecutivas y en el top 10 durante más de un mes.