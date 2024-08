Está en Netflix: la mejor serie médica coreana para fans de 'Anatomía de Grey'

Los médicos y residentes del Memorial Grey Sloan regresan a finales de septiembre a ABC con nuevos episodios, pero para que la espera por el estreno en Disney+ de la temporada 21 de Anatomía de Grey se haga menos larga, Netflix tiene la sustituta perfecta: una serie surcoreana con el drama, el romance, los toques de humor y los momentos conmovedores característicos de la longeva serie de Shondaland.

Pasillos de hospital (Hospital Playlist) cuenta la historia de cinco cirujanos que son amigos desde que ingresaron a la escuela de medicina en 1999 y sigue su trabajo diario en el Yulje Medical Center, sus vidas cotidianas y la amistad que les une desde hace más de 20 años.

Cuando las cosas se ponen difíciles durante las revisiones y cirugías de los pacientes, siempre están presentes para animarse mutuamente. Todos son profesionales en su trabajo, pero encuentran tiempo para relajarse. Y para ello, organizan sesiones de música por las noches que tienen libres con su grupo Mido & Parasol.

Los cinco protagonistas

Lee Ik-jun (Jo Jung Suk)

Es un doctor y profesor de cirugía general y cirugía hepatobiliar-pancreática. Es el alma de la fiesta del grupo y de todo el hospital, se lleva bien con todo el mundo y es muy persuasivo con los pacientes. Tiene una hija, es padre soltero y tiene mucho sentido del humor.

Ahn Jung-won (Yoo Yeon Seok)

Es un doctor y profesor de cirugía pediátrica y tiene mucho corazón cuando se trata de niños.

Chae Song-hwa (Jeon Mi Do)

Es una doctora y profesora de cirugía neurológica. Es inteligente y su genuina compasión la hace diferente. Está al tanto de todo y hace bien su trabajo, pero también sabe lo importante que es descansar y divertirse. es la única chica del grupo y es el pegamento que mantiene unidos a los chicos.

Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho)

Doctor y profesor de cirugía cardiotorácica que nunca se calla lo que realmente piensa, por lo que algunas veces puede llegar a herir, aunque también tiene un lado blando.

Yang Seok-hyung (Kim Dae Myung)

Doctor y profesor de cirugía obstétrica y ginecológica. En el trabajo, es muy considerado con su equipo, por lo que es muy fácil trabajar con él. El dinero no le atrae, sólo las sesiones de música. Y los espectáculos de variedades.

Junta a los cinco amigos hay un reparto de secundarios formados por enfermeros, doctores y otro personal del hospital, además de sus familiares u otras personas cercanas.

Por qué te gustará

Como todos los dramas coreanos, Pasillos de hospital también tiene un punto de nostalgia, y abraza la importancia del amor por la familia y los amigos. Es una serie que se siente familiar y cercana, como un lugar feliz y seguro al que el espectador sabe que puede volver cuando necesite el refugio de las cosas sencillas de la vida, que transmite la idea de que hay que concentrarse en el trabajo, pero también hay que cuidarse fuera de él.

A pesar de ser los mejores amigos desde hace dos décadas, y de tener un grupo musical, los cinco protagonistas mantienen la profesionalidad en su trabajo. Cuando no llevan la bata blanca cantan, bailan, salen a cenar, se confiesan su amor, pero dentro de las paredes del hospital se toman su trabajo en serio. También me gustó que las jergas médicas estuvieran bien explicadas para los que son nuevos en el campo y que no resultaran abrumadoras.

Como en Anatomía de Grey, aquí tampoco falta el romance, y aunque aquí no se encierran en las salas de descanso a liberar el estrés con sexo, sí hay mucho romanticismo.