Está en Netflix y se ve entera en un fin de semana: un thriller psicológico y de juicios de solo 6 episodios

¿Qué tienen en común Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers y Presunto inocente? Además de ser series de éxito y thrillers que exploran escándalos, mentiras y secretos de personajes de la élite, estos títulos comparten la firma de David E. Kelley, que en los últimos años se ha especializado en este tipo de ficciones con muy buen resultado.

Sus series son un poco oscuras y retorcidas, pero sobre todo profundamente entretenidas. También muy adictivas, por la colección de giros y revelaciones que su narración dosifica de forma precisa, y Anatomía de un escándalo no iba a ser la excepción.

Como Nicole Kidman y Hugh Grant en The Undoing, aquí son Rupert Friend (Homeland) y Sienna Miller (Horizon: An American Saga) quienes conforman el matrimonio protagonista, una pareja atractiva con una distinguida posición social, que es la envidia de todo su selecto círculo.

'Anatomía de un escándalo'

Junto a sus dos hijos conforman una familia idílica de postal, hasta que un día los secretos del marido comienzan a salir a la luz y la amenaza de un gran escándalo destruye la estabilidad de una mujer que creía vivir la vida perfecta.

De qué va

Sophie Whitehouse (Miller), la esposa del diputado conservador británico James Whitehouse (Friend), se entera de que su marido ha estado teniendo una aventura con su joven ayudante, Olivia Lytton (Naomi Scott).

La noticia se hace pública, trastocando sus vidas y obligándola a lidiar con las consecuencias de las desastrosas acciones de su marido, que se complican aún más cuando es denunciado por violar a Olivia y tiene que ir a juicio.

La tercera pieza en este culebrón de lujo es Michelle Dockery (Downton Abbey), la abogada de la fiscalía que inicia el caso contra James Whitehouse, que asegura ser una víctima, como Jake Gylenhaal en Presunto inocente.

'Anatomía de un escándalo' | Tráiler español

Aunque decisiones estilísticas se sienten forzadas, a fuerza de repetición el espectador termina por aceptarlas como parte intrínseca de su naturaleza narrativa. Puede que se sientan caprichosas y vacías, pero son muy entretenidas de ver.

Parte thriller psicológico, parte drama judicial, varios giros bajo la manga, un buen elenco y solo seis episodios que nunca superan los 48 minutos hacen de Anatomía de un escándalo es fácil de ver y será difícil que una vez empieces no la acabes de una sentada.