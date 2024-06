Jessica Alba es una heroína de acción en este thriller de estreno en Netflix, que ya es la película más vista

Una curtida militar de las fuerzas de élite estadounidenses se ve obligada a hacerse cargo del bar de su padre tras su muerte. Pronto tendrá que dejar la barra y lidiar con una violenta banda que campa a sus anchas por el pueblo. Esa es la premisa de Detonantes (Trigger Point), la película de estreno de este fin de semana en Netflix, que ha sabido captar la atención de los suscriptores de la plataforma entrando directamente al número uno del Top10 global.

Jessica Alba interpreta a Parker, la protagonista de esta historia, una militar de las fuerzas de élite estadounidenses destinada en el extranjero, que se ve obligada a volver a su pueblo natal al enterarse de que su padre ha muerto inesperadamente.

Obligada a tomar las riendas del bar de la familia, se reencuentra con su exnovio, el ahora sheriff Jesse (Mark Webber), y con la familia de este: el temperamental hermano Elvis (Jake Weary) y el padre, el poderoso senador Swann (Anthony Michael Hall). Mientras tanto, Parker intentará comprender qué le ocurrió realmente a su padre.

A falta de respuestas, Parker deberá enfrentarse a una violenta banda que campa a sus anchas por el pueblo. Como no se fía de nadie, tira de formación militar y demuestra ser una rival formidable en su búsqueda de la verdad y sus esfuerzos por poner orden en el condado de Swann, misión que llevará a cabo con la ayuda de Spider (Tone Bell), hacker y compañero de operaciones secretas, y del traficante Mike (Gabriel Basso).

Heroínas e iconos

Con este personaje, Alba cumple un viejo sueño: ser una heroína de acción, como algunos de sus héroes de la infancia. "Me encantó La Femme Nikita de Luc Besson", dice. "También me encantaba Ripley en Alien, y me encanta Sarah Connor en Terminator".

Molly Surya dirige la película

Para Mouly Surya, la directora de la película, Alba fue un icono durante su infancia. La cineasta indonesia se puso en contacto con la actriz por teléfono en un lugar insólito: a la salida de una clase de yoga en Yakarta, la ciudad natal de Surya. "Fue un poco surrealista", dice Surya. "Hablamos durante una hora más o menos, y fue totalmente inesperado hablar con tu ídolo adolescente básicamente de la nada".

"Al principio no sabía cómo comportarme con ella", dice. "Pero poco a poco empiezas a ver a los actores como personas". Surya tiene mucha experiencia trabajando con estrellas en Indonesia, donde ha dirigido varias películas, entre ellas Fiksi, ganadora del premio Citra, y Marlina, la asesina en cuatro actos. "Jessica es muy fogosa y también es directa", dice Surya. "Te dirá exactamente lo que piensa, y eso me encanta de ella".

'Trigger Point'

Las escenas de acción

"Hacía mucho tiempo que no practicaba el combate cuerpo a cuerpo y la acción intensa", explica a Tudum Alba, que además de protagonista es productora ejecutiva.

Alba estaba decidida desde que leyó el guion a hacer de Parker algo más que una experta en armas, para ello trabajó en colaboración con Mouly Surya, y el equipo de especialistas de la película, incorporando la lucha con cuchillos indonesios a la coreografía de las peleas, creando secuencias que requerían rapidez mental y de movimientos.

"Para mí, "realmente quería que fuera una experiencia de lucha más íntima si necesitaba eliminar a alguien".

Conexión con pérdidas personales

Para Surya, la historia tenía una fuerza inesperada. "Creo que una de las cosas que me atrajo de esta película es la pérdida", dice la directora. "Y realmente conecté con ese dolor de perder a mi padre unos años antes".

Alba también conectó con el dolor de su personaje. "Mi abuelo falleció durante el proceso de desarrollo de esta película", dice. "Me inspiré mucho en esa experiencia personal cuando estaba haciendo la película porque, literalmente, ocurrió, y pude utilizar muchas fotos de mi familia en las escenas del bar". Al fin y al cabo, es una historia familiar.