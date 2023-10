'Juicio al diablo', el documental de Netflix que explora el caso real en el que se basó 'Expediente Warren 3'

En toda la historia del sistema judicial de Estados Unidos, en solo una ocasión se ha usado la posesión demoníaca como defensa en un juicio por asesinato. Ese es el caso que explora Juicio por el diablo, el documental que estrena Netflix el 17 de octubre, que cuenta toda la historia real que inspiró la tercera parte de la franquicia Expediente Warren: Obligado por el demonio.

El documental analiza esta estrategia legal sin precedentes e incorpora relatos de primera mano y grabaciones reales de esta supuesta posesión demoníaca, para contar una historia extraordinaria sobre una familia que perdió el control.

También narra los inquietantes acontecimientos que condujeron al asesinato de Bono, el juicio y las secuelas, utilizando relatos de primera mano de las personas más cercanas al caso, incluido el propio Johnson, e imágenes reales de Ed y Lorraine Warren.

El caso real

El juicio de Arne Cheyenne Johnson, de 19 años, a menudo conocido como el caso "The Devil made me do it" (El Diablo me obligó a hacerlo), se convirtió rápidamente en objeto de controversia y fascinación desde que saltó a las noticias nacionales de Estados Unidos en 1981.

Johnson afirmó que había asesinado con un cuchillo a su casero, Alan Bono, de 40 años, porque estaba poseído por el demonio. Este brutal asesinato en Connecticut atrajo la atención de los demonólogos e investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, conocidos por su investigación sobre el infame suceso de Amityville, Long Island, varios años antes.

Según explica Johnson, su encuentro con el demonio comenzó meses antes del crimen, cuando el hermano de once años de su novia, David, se encontró con una figura espectral que se cernía a los pies de su cama y empezó a mostrar signos reveladores de posesión demoníaca.

De repente, David hablaba en latín, levitaba y sufría palizas a manos de un demonio invisible. Después de que un equipo de sacerdotes católicos no consiguiera expulsar al demonio con un exorcismo, Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos e investigadores paranormales que han inspirado la franquicia The Conjuring, se hicieron cargo del caso. El conocido como "Diablo de Connecticut" sería uno de los mayores retos de su carrera.

Este crimen en concreto ha inspirado varios relatos de ficción en el cine y la televisión, el último de ellos la película The Conjuring 3 (Expediente Warren 3). Esta es la primera vez que los sujetos directamente implicados en los hechos cuentan su historia, dando pie a una nueva conversación sobre lo que ocurre cuando las suposiciones sobre la realidad entran en conflicto directo con creencias muy arraigadas.

'Juicio por el diablo' ('The Devil on Trial') se estrena en Netflix el 17 de octubre.

