El fin del sueño americano en el tráiler de una de las últimas películas que rodó Angus Cloud antes de su muerte

Antes de su fallecimiento a los 25 años a finales de julio, Angus Cloud, conocido por interpretar a Fezco en la exitosa serie de HBO Euphoria, había terminado de rodar la película Your Lucky Day, ópera prima de Dan Brown, en la que interpreta uno de los personajes protagonistas, de la que ya puede verse un tráiler.

La película tuvo su premiere en el Fantastic Fest, donde fue descrita como la olla a presión de un cuento moral. La crítica ha dicho que es una obra carismática sin esfuerzo, con una habilidad astuta para telegrafiar las emociones contradictorias y los impulsos de personajes marginados, "un comentario brutalmente duro sobre la obsesión de Estados Unidos por el dinero".

Angus Cloud interpreta a Sterling, un delincuente de poca monta convertido en secuestrador cuando ve cómo un hombre celebra que ha ganado la lotería en una tienda. La tensa situación acaba con un policía novato herido y el poseedor del boleto ganador muerto por disparos. Los testigos deberán decidir hasta dónde llegarán -y cuánta sangre están dispuestos a derramar- para conseguir una parte del premio de 156 millones de dólares.

"Nadie se ha hecho rico sin cometer ningún delito", dice Sterling en un momento del tráiler mientras los seis desconocidos de la tienda debaten sobre la moralidad de participar en el encubrimiento de un asesinato por una parte de las ganancias del boleto ganador. "Esta podría ser nuestra oportunidad de una vida mejor", le dice un joven a su mujer embarazada.

"El cine es para todos, así que el objetivo era hacer una película emocionante, divertida y entretenida que también tratara de algo más profundo: una mirada a uno de esos momentos más grandes que la vida que todos esperamos y nos preguntamos: '¿Vale esto realmente la pena?'". afirma Brown en un comunicado.

También participan en la película Jessica Garza (The Purge), Elliot Knight (The Boys), Jason O'Mara (Hypnotic), Sterling Beaumon (The Killing), Mousa Hussien Kraish (Superbad) y Spencer Garrett (Winning Time). Luke Barnett y Adam Baxter fueron sus productores. Well Go USA estrenará el thriller en cines de Estados Unidos el 10 de noviembre y en formato digital el 14 de noviembre.

Además de Your Lucky Day, Cloud había concluido la producción de la película The Line, que protagoniza junto a Alex Wolff, Austin Abrams, John Malkovich y Scoot McNairy en el proyecto escrito y dirigido por Ethan Berger. Cloud también aparecerá en la próxima película independiente North Hollywood, en la que comparte reparto con Miranda Cosgrove, Nico Haraga y Vince Vaughn; en Freaky Tales, de Anna Fleck y Ryan Boden; y en el thriller de monstruos sin título de Radio Silence para Universal.

