"James Gunn es mucho mejor": un director de Marvel critica el Snyderverso

Desde hace más de una década, Marvel y DC compiten por generar un universo cinematográfico más rico, atractivo y exitoso que su rival. Con la llegada de James Gunn, que deja el primer barco para capitanear el segundo, DC va a reiniciar de cero la franquicia haciendo borrón y cuenta nueva sobre la línea editorial que lideró Zack Snyder en su Snyderverse.

Según informa Europa Press, en una entrevista concedida a Arabic Marvel, Mohamed Diab, director de Caballero Luna en Marvel, fue preguntado por su opinión sobre los cambios en el universo cinematográfico de DC que han comenzado con la llegada de James Gunn. Diab no tuvo reparos en elogiar a su compañero de profesión y, hasta hace apenas unos meses, de compañía.

"Sé que a algunas personas no les gusta James Gunn, pero yo le veo como un gran artista que hará un gran trabajo", asegura. Sin embargo, el cineasta no ve con los mismos ojos la obra previa de DC desde que comenzase el anterior universo cinematográfico con El Hombre de Acero y hasta la actualidad. "Francamente, no me gustó el período pasado", confiesa Diab en referencia al Universo Extendido de DC (UEDC) capitaneado por Zack Snyder.

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' HBO

"La última película, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, fue significativamente mejor que la primera versión pero, en general, el trabajo de Snyder en todas las películas que hizo no me atrajo", sentencia el cineasta respecto de este asunto.

Dicha saga, salvo muy contadas excepciones, ha tenido peor recepción de crítica y público que el Universo Cinematográfico de Marvel. Por ello, en Warner Bros. han confiado en Gunn para revertir la situación. "Me gustaron mucho más las películas de James Gunn. Creo que es un artista mucho mejor, un escritor muy inteligente y hará un trabajo excelente para DC", afirmó.

No es la primera vez que Diab ataca al UEDC. Tras los estrenos de Wonder Woman 1984 y de Black Adam, criticó la mala representación de la cultura egipcia, así como la falta de intérpretes de dicho origen. Pese a ello, sí se confiesa seguidor de otros superhéroes de DC. "Soy fan de Batman. Me gustaría darle a Batman una visión diferente, un estilo Noir. Una película con drama", sugiere.

"Christopher Nolan nos hizo ver a todos que es una película dramática sobre alguien que sufre una tragedia. La nueva perspectiva en The Batman es genial. Ya sea Batman u otra persona, me gusta la idea de una persona con una historia humana real, no solo un superhéroe que vuela", añade Diab, que en ningún momento menciona al Batman de Ben Affleck al hablar del personaje.

Nuevo proyecto de Zack Snyder

Rebel Moon es una epopeya de ciencia ficción que lleva décadas fraguándose y que estuvo en la mesa de Warner Bros. antes de que la propuesta fuera aprobada inmediatamente por Netflix. Narra la historia de una pacífica colonia ubicada en los confines de la galaxia cuando es amenazada por un poder tiránico. Su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora (Sofia Boutella).

Kora reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios mundos unidos por una necesidad común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

A Boutella (Kingsman: Servicio Secreto) la acompañan en el reparto Charlie Hunnam (Hijos de la anarquía, Pacific Rim), Djimon Hounsou (Gladiator 2), Ed Skrein (Deadpool), Michiel Huisman (Juego de tronos), Ray Fisher (La Liga de la Justicia) y el oscarizado Anthony Hopkins, entre otros.

El 22 de diciembre se estrena en Netflix la primera parte, titulada La niña de fuego. La segunda parte, La guerrera que deja marcas, llegará a la plataforma el 19 de abril de 2024.

