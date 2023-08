Barbie llega a Netflix: la plataforma anuncia el estreno de una serie de animación

Netflix formará parte del fenómeno 'Barbie': anuncia el estreno de la serie de animación 'A Touch of Magic'

Después de sumarse al fenómeno Barbie sumando Barbie Life in the Dreamhouse a la lista de series más vistas hace unos días, Netflix estrenará también Barbie: A Touch of Magic, la nueva serie de animación sobre la muñeca de Mattel. La ficción llegará al catálogo el próximo 14 de septiembre.

La nueva serie sigue a dos Barbies distintas, Malibu y Brooklyn. Un día, encuentran lo que parece ser un bebé Pegaso, una criatura mágica que fue a Malibú en una misión especial que solo las Barbies pueden hacer que se cumpla. Las protagonistas deberán trabajar para mantener al joven animal fuera del alcance de alguien misterioso y oscuro, que tiene sus propios planes pensados para la criatura.

Tiene un total de trece episodios de 22 minutos de duración y contará con una banda sonora completamente original y con el regreso de algunos personajes muy conocidos dentro del universo de Barbie.

Sumándose al éxito

"Ahora más que nunca, Barbie es un fenómeno cultural que muestra el mensaje global de la marca de que cualquiera puede ser cualquier cosa a través de un contenido que constantemente atrae la creatividad y la fascinación de nuestra audiencia en todo el mundo", dijo Alex Godfrey, vicepresidente de distribución de contenido de Mattel Television.

"Nuestro contenido de animación de Netflix siempre ha sido un lugar para llevar a cabo la revitalización de la marca Barbie, y A Touch of Magic promete ser vanguardia trayendo de vuelta el mismo nivel de fantasía que los fans han disfrutado a través de nuestras series y especiales anteriores", agregó.

El anuncio del estreno llega unas semanas después de que Barbie Life in the Dreamhouse se convirtiera en una de las series más vistas de la semana en la plataforma. A pesar de haberse estrenado en 2012, la producción animada se vio impulsada por el fenómeno protagonizado por Margot Robbie, situándose el pasado 2 de agosto entre las series más vistas en inglés del Top 10 de la plataforma.

Un fenómeno en taquilla

Por otro lado, la película dirigida por Greta Gerwig sigue escalando posiciones y ya se ha convertido en el gran éxito del verano, siendo además la película más taquillera del 2023 en Estados Unidos.

Recientemente, la producción ha superado los 574,2 millones de dólares en el país de Norteamérica, rebasando así las cifras de Super Mario Bros: La película, que encabezaba la lista como la película más taquillera de 2023.

La última vez que Warner Bros. logró algo similar fue con Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, que fue la película más taquillera en 2011, recaudando 381 millones de dólares. Sin embargo, incluso a pesar de ser el final de una de las sagas de fantasía más exitosas de todos los tiempos, no llegó al nivel que ha alcanzado Barbie.

Hasta el pasado lunes, la película dirigida por Greta Gerwig había sido la película más taquillera de la historia para una mujer directora, con sus 569,3 millones de dólares de recaudación. A día de hoy, Barbie está en camino de llegar a los 3 millones de dólares diarios en cualquier día en el que se vendan entradas con algún tipo de descuento.

