Robert de Niro protagonizará su primera serie en Netflix.

Robert de Niro también protagonizará su propia serie en Netflix. La plataforma acaba de dar luz verde a Zero Day, una miniserie creada por Eric Newman (Vigilante, Narcos), Noah Oppenheim (Jackie, The Thing About Pam) y el periodista ganador del Premio Pulitzer Michael S. Schmidt.

Se trata de un thriller de conspiración que lleva en desarrollo desde el pasado mes de noviembre y que, según la sinopsis oficial "intentará responder a una pregunta que ronda en la mente de todos: ¿cómo encontramos la verdad en un mundo en crisis, uno que aparentemente está siendo desgarrado por fuerzas que escapan a nuestro control?".

"En una era plagada de teorías de conspiración y subterfugios, ¿cuántas de esas fuerzas son producto de nuestra propia acción, o incluso de nuestra propia imaginación?", concluye la descripción.

Lesli Linka Glatter será la directora de los seis episodios de la serie y también ejerce como productora. Newman y Oppenheim son los guionistas principales y productores ejecutivos a través de Grand Electric Productions. Además, Schmidt y De Niro también participan en las labores ejecutivas.

"Soy fan de Robert De Niro desde siempre", dijo Newman. "Tenerlo como socio, productor y estrella en esta serie va más allá de mis sueños más salvajes. Y Lesli Linka Glatter ha dirigido muchos de mis episodios favoritos de televisión; ella fue nuestra clara primera opción para dirigir este espectáculo".

"Estoy agradecido a Netflix por su fe y apoyo continuos y estoy emocionado de estar en a bordo con el increíble equipo creativo de Noah, Lesli y Jonathan en esta oportuna (y aterradora) serie", añadió.

Noah Oppenheim reconoció al periodista Michael S. Schmidt, ganador del premio Pulitzer, y a "las historias que lo mantuvieron despierto por la noche" como inspiración temprana, y agregó: "Ver este thriller cobrar vida y protagonizado por el legendario Robert De Niro, es más de lo que podríamos haber esperado".

"Zero Day es un thriller de conspiraciones astuto y conmovedor que mantendrá al público al borde de su asiento", dijo Peter Friedlander, vicepresidente de series de Netflix en Estados Unidos y Canadá. "Qué honor contar con personas tan talentosas, como el icónico Robert De Niro y contar una historia junto a Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter y Michael S. Schmidt".

De Niro es una de las estrellas de cine más conocidas de todos los tiempos. Ha ganado el Oscar al Mejor actor y al Mejor actor de reparto por Toro salvaje y El padrino Parte II, respectivamente.

También fue nominado hasta en siete ocasiones a los Premios de la Academia y compartió la nominación a mejor película por El irlandés, el largometraje de Martin Scorsese que produjo y protagonizó.

Ha recibido múltiples nominaciones al Emmy a lo largo de su carrera, incluida una al Mejor actor en una película para televisión o serie limitada por la película de HBO Wizard of Lies, en la que interpretó a Bernie Madoff.

Por su parte, Glatter ha sido nominada en ocho ocasiones al Emmy, por dirigir la exitosa serie de Showtime Homeland y también por su trabajo en Mad Men. Ha dirigido episodios de series como Twin Peaks, Anatomía de Grey, The Good Wife, True Blood, The Walking Dead, entre muchas otras.

