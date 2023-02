Arnold Schwarzenegger vuelve a la acción: su primera serie ya tiene fecha de estreno en Netflix

El debut televisivo de Arnold Schwarzenegger ya tiene fecha de estreno. La estrella de la saga Terminator y exgobernador de California protagonizará FUBAR, una serie de Netflix que se estrenará al final de la primavera de este año, el 25 de mayo.

Creada por Nick Santora (Reacher) para Skydance Television, la comedia de acción tendrá un total de ocho episodios y seguirá a un padre y una hija (a la que interpreta Monica Barbaro) que descubren que han estado trabajando como agentes de la CIA y se ven obligados a convertirse en socios.

Según la propia plataforma, "se dan cuenta de que toda su relación ha sido una mentira y que realmente no se conocen en absoluto. La serie aborda la dinámica familiar universal en un contexto global de espías, acción y humor".

El estreno de la serie tendrá lugar dos años después de que Netflix adquiriese los derechos de la producción. "Dondequiera que voy, la gente me pregunta cuándo voy a hacer otra gran comedia de acción como True Lies. Bueno, aquí está", dijo Schwarzenegger en un comunicado.

"FUBAR te pateará el trasero y te hará reír, y no solo durante dos horas. Tienes una temporada completa. Ha sido un placer trabajar con Nick, Skydance y Netflix para darles a mis fans exactamente lo que estaban esperando", añadió.

[Netflix baja los precios hasta un 50% en medio mundo pero no en España]

"Crecí viendo las películas de Arnold Schwarzenegger. Le pedía a mi padre unos cuantos dólares para poder ir corriendo al cine y ver a la estrella más grande del mundo en la gran pantalla. Por lo tanto, crear el primer proyecto de televisión con guion para Arnold es increíble y muy emocionante para mí", dijo Santora.

"Lo que siempre me maravilló fue cómo Schwarzenegger podía ser divertido sin dejar de patear traseros... Por eso quería que FUBAR fuera una comedia histérica de espías de la CIA mezclada con una acción de infarto. Y es todo eso, y mucho más", alegó el showrunner.

['La reina Carlota' ya tiene tráiler y fecha de estreno: la precuela de 'Los Bridgerton' llega a Netflix el 4 de mayo]

El reparto de FUBAR también incluye a Jay Baruchel (El aprendiz de brujo), Fortune Feimster (Velma), Milan Carter, Travis Van Winkle (Viernes 13), Gabriel Luna (The Last of Us), Andy Buckley (Jurassic World), Aparna Brielle, Barbara Eve Harris (Prison Break) y Fabiana Udenio.

Santora y Schwarzenegger son los productores ejecutivos junto a Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale, Bill Bost y David Ellison y Dana Goldberg de Skydance.

Sigue los temas que te interesan