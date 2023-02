El concurso 'El juego del calamar' de Netflix suma el fraude a su lista de acusaciones: "está amañado"

El programa de competición basado en El juego del calamar está demostrando ser tan distópico como la serie coreana en la que se basa. Hace una semana, Variety publicó declaraciones de concursantes que habían visto como algunos de sus compañeros tenían que ser evacuados para recibir atención médica debido a temperaturas bajas extremas. El medio Vice ha ampliado esa información, a la que se suman acusaciones de manipulación y fraude.

"Empecé a darme cuenta de que esto nunca fue un juego que pudiera ganar", afirmó sobre el concurso un participante que pidió una excedencia en su trabajo para poder participar, y que ha preferido mantenerse en el anonimato, "No soy un concursante, soy un extra", añadió.

Según afirma en el reportaje, antes del primer reto ella y otros de sus compañeros se dieron cuenta de que solo algunos concursantes tenían micrófonos funcionales, para el resto eran solo de atrezo. Además, al comparar notas descubrieron que a algunos de ellos el departamento de producción ya les había reservado los vuelos de vuelta antes de saber si iban a ser eliminados o no.

"Al final nos pusimos a hablar y pregunté: 'Oye, ¿cómo fue el proceso de casting?", una persona dijo que no se había presentado, sino que la había buscado un productor. Entre los otros participantes había una estrella de TikTok, un par de gemelos y una pareja de padre e hijo. En medio de la conversación, el personal de producción se les acercó y les dijo que no estaba permitido hablar del proceso de casting. Según las normas, tienen expresamente prohibido hablar con otros concursantes durante el rodaje o en el hotel.

Durante la prueba "Luz roja, luz verde", en la que se produjeron las bajas médicas y lesiones, según informó Variety, y que desde Netflix han asegurado que fueron leves, el participante relata que algunos jugadores fueron eliminados por levantar la mano para llamar a un médico para otros jugadores que se habían desmayado debido al frío. "Pensé: 'Dios mío, ¿debo ser una buena persona y gritar 'médico' y arriesgarme a que me eliminen?".

También afirmó que los productores parecían hacer cumplir las normas sólo a determinados concursantes. "La gente salía y pasaba a mi lado diciendo: 'Esta mierda está amañada, joder. Yo no me he movido'. Y luego veía a otros que se movían y no pasaba nada", dijo el participante.

Cuando la situación empezó a ser preocupante, el personal de producción dijo a la gente por megafonía que si necesitaban atención médica, levantaran la mano "para que les atendieran" o que lo hicieran si necesitaba ayuda alguien a su alrededor "levante la mano y no será eliminado". A partir de ahí, "la gente empezó a caer como moscas", dijo la fuente de Vice. "La gente se tiraba al suelo porque no podía mover los pies. Era ridículo".

Lo más triste, dijo el participante, era hablar con la gente. Mientras para algunos esto era solo una experiencia, otros se habían apuntado porque realmente necesitan el dinero. "La gente rompió su contrato de alquiler para estar en este programa", dijeron. "La gente dejó su trabajo. Esa es la parte que me pareció triste. Hicieron que pareciera que todos teníamos una oportunidad justa de ganar ese dinero. Ya estaba preparado. Ya sabían a quién querían en la siguiente ronda. Esa es la parte que me pareció jodida".

Un portavoz de Netflix dio una respuesta a lo ocurrido la semana pasada en un comunicado publicado Variety. "Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo, y hemos invertido en todos los procedimientos de seguridad apropiados. Es cierto que hacía mucho frío en el set, pero los participantes estaban preparados para eso y cualquier reclamo de lesiones graves es falso".

Netflix declinó responder a la solicitud de Vice sobre la alegación de que el concurso está guionizado. Studio Lambert, la productora del concurso, aún no ha hecho comentarios sobre estas acusaciones.

Este reality fue anunciado el pasado mes de junio de 2022 y actualmente se encuentra en fase de rodaje en dos estudios en Gran Bretaña. Los productores han elegido a 456 concursantes de todo el mundo para competir en varios desafíos basados en los juegos infantiles coreanos que se presentan en el la serie original, incorporando también algunos nuevos y prometen otorgarle al ganador un premio en efectivo de 4,56 millones de dólares.

