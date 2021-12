Netflix desarrolla la serie ‘The Hated’, adaptación de un cómic revisionista de la guerra civil estadounidense.

Netflix tiene en desarrollo una nueva adaptación de cómic. Se trata de The Hated, una serie de acción y western basada en un cómic de David F. Walker. El proyecto ha sido propulsado por el guionista nominado al Emmy Michael Starrbury, que ya trabajó junto a Ava DuVernay para otras miniseries como Así nos ven y Colin en blanco y negro, y que será el productor ejecutivo junto a Adrian Askariah Walker y Sean Owolo de Prime Universe Films.

The Hated estará ambientado en un periodo posterior a la Guerra Civil estadounidense, aunque en esta versión revisionista, se contarán los hechos desde un prisma femenino y escogiendo un desenlace diferente para el conflicto. En lugar de haber un claro vencedor, la guerra acabó en una tregua que dividió al país en dos mitades radicalmente opuestas y lo que antes era una nación, se ha convertido en dos países distintos y separados por una frontera.

En un paraje desértico conocemos a Araminta Free, una cazarrecompensas que pretende cruzar la línea divisoria y dirigirse hacia la Confederación en busca de criminales de guerra, lo que la convierte en una fugitiva y en alguien con un precio por su cabeza.

Michael Starrbury tiene un contrato de varios años con Netflix para desarrollar el proyecto, mientras que al mismo tiempo desarrolla la comedia New Line The Come Up, dirigida por Matthew Cherry, ganador del Oscar por el cortometraje Hair Love.

Por otro lado, David F. Walker también trabaja junto a Regina King en escribir Bitter Root, ambientada en Legendary, y en Naomi, un cómic del Universo DC que creó junto a Brian Michael Bendis y que actualmente se encuentra en proceso de producción en CW con Ava DuVernay como productora ejecutiva.

También te puede interesar...

• La casa de papel' es la serie más importante que ha dado la ficción en España

• 'Cortar por la línea de puntos', la nueva serie de animación de Netflix, divierte y emociona en cada capítulo

• Crítica: ‘Fue la mano de Dios’, el Sorrentino más íntimo y personal emociona con su película de Netflix

Sigue los temas que te interesan