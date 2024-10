Cuándo se estrena en España la temporada 7 de 'Outlander' y dónde verla: la segunda parte ya está cerca

Los fans de Outlander en España ya pueden descansar tranquilos porque Movistar Plus+ ya ha confirmado la fecha de estreno de la segunda parte de la séptima temporada y las noticias no podrían ser mejores: los episodios se estrenarán al día siguiente de su emisión en Starz en Estados Unidos.

La emisión de la primera mitad de episodios finalizó en verano de 2023, pero el rodaje de los ocho episodios restantes, de esta temporada de dieciséis, se vio retrasado debido a la huelga de guionistas y actores. Sin embargo, la espera ya casi ha terminado

La séptima temporada toma como referencia lo narrado en el séptimo volumen de la saga literaria de Diana Gabaldon, titulado Ecos del pasado. La primera parte se estrenó en junio de 2023 y la historia presenta a los Fraser atrapados en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos antes de regresar a Escocia.

En esta segunda tanda de episodios, Claire, Jamie e Ian se dirigen a Escocia y se verán inmersos en la segunda batalla crucial de Saratoga y en la búsqueda para encontrar a Jemmy. Mientras tanto, Roger y Brianna se enfrentan a enemigos a través del tiempo. Con el amor uniéndolos a través de océanos y siglos, ¿podrán los MacKenzie y los Fraser encontrar el camino de vuelta?

Durante el parón, el pasado mes de enero, se anunció la renovación de la serie para una octava y última temporada de 10 episodios y, además, se dio luz verde a una precuela de 10 episodios titulada Outlander: Blood of My Blood.

'Outlander' - Temporada 7B | Tráiler español

El rodaje en Escocia de la octava (y última) entrega de la serie (compuesta por 10 episodios) ya ha terminado.

En esta etapa, la serie contará con tres nuevos fichajes. Carla Woodcock (Such Brave Girls), como Amaranthus Grey, un nuevo miembro de la familia Frey. Kieran Bew (La Casa del Dragón), como un soldado británico retirado, el capitán Charles Cunningham, y Frances Tomelty (La mujer en la pared), como su madre Elspeth Cunningham.

El spin-off

Outlander: Blood of My Blood se centrará en la historia y la relación de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, protagonistas de la serie original.

El enfoque principal estará en dos líneas temporales: por un lado, la relación entre Ellen MacKenzie (interpretada por Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy) en las Tierras Altas de Escocia del siglo XVIII, y por otro, la historia de los padres de Claire, Julia Moriston (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), situada en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial.

'Blood of My Blood'

El elenco también incluye a actores que interpretarán versiones más jóvenes de personajes ya conocidos en Outlander, como Murtaugh Fitzgibbons y Dougal MacKenzie, además de otros miembros de las familias Fraser y MacKenzie.

El showrunner Matthew B. Roberts ha confirmado que "Blood of My Blood es, en esencia, una historia de amor" y que "explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que esto se considera un lujo y en la que los matrimonios se organizan estratégicamente, a menudo con fines de lucro político o financiero".

Outlander es una serie original de Starz que en España está disponible en Netflix (temporadas de La 1 a la 5) y Movistar Plus+ (temporadas 6 y 7).

Las temporadas 7 y 8, así como el spin-off Blood of My Blood se verán en exclusiva en Movistar Plus+.