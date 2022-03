Así es 'Rapa', el thriller de Movistar Plus+ que quiere llenar el hueco dejado por el final de 'Hierro'

La jueza Candela y el eterno sospechoso Díaz han abandonado la ecuación, pero los seguidores de los thrillers de personajes tienen una razón para superar el trauma del adiós de Hierro. Sus máximos responsables -los guionistas Pepe Coira y Fran Araújo y el director Jorge Coira- ya están de vuelta con un combo irresistible: un nuevo caso (el asesinato de una alcaldesa), una nueva localización (Galicia) y una nueva y extraña pareja al frente de las tramas (una sargento de la judicial y un profesor insatisfecho que interpretan Mónica López y Javier Cámara). Antes de su estreno en Movistar Plus+, Rapa ha pasado por el Festival de Málaga para compartir con los más impacientes su primer episodio.

Aunque su anterior obra está considerada como una de las series más populares de la plataforma [el servicio de streaming no da datos concretos sobre el consumo de sus productos], los creadores de Hierro decidieron terminar la historia con el personaje interpretado por Candela Peña abandonando la isla por el bien de su familia. “Creo que fue una cuestión más de intuición que de otra cosa. Nos parecía que era un poco abusar pensar en generar una tercera temporada, como si estuviéramos traicionando un poco el propio espíritu de la serie. ¿Para qué forzar las cosas? Hagamos historias nuevas”, aclara Jorge Coira, director de los 14 episodios de la serie creada por su hermano Pepe. En Rapa está acompañado en la dirección por Elena Trapé (Las distancias).

La vida después de 'Hierro'

Imágenes promocionales de 'Rapa'.

En Movistar Plus+ no lo dudaron. “No había ninguna razón para no querer seguir trabajando con ellos. Cuando estábamos trabajando en Hierro hablamos de lo que venía después y cuando nos comentaron la idea de Rapa nuestra respuesta fue decir: donde queráis y como queráis, vamos con vosotros, donde sea”, reconoce Susana Herrera, productora ejecutiva de la serie y jefa editorial de Producción Original de la plataforma. “Creo que no hay otros thrillers con este tono en España. Son historias en las que te da igual quién ha matado. Lo que te engancha son las razones de estos personajes, qué es lo que ha pasado ahí y cuál es el puzle en ese lugar para que al final haya acabado pasando lo que ha pasado. Yo eso no lo encuentro en otros proyectos”.

El desencadenante de Rapa es el asesinato de Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira desde hace más de 30 años. Su muerte violenta une los caminos de Maite, una sargento de la guardia civil, y Tomás, un profesor frustrado. “Ella es una mujer que se va a dar cuenta de que llevaba una vida muy anodina y con un matrimonio en crisis en el que su marido no está a la altura. Conocer al personaje de Tomás le cambiará la vida porque se dará cuenta de que hay otras maneras de pensar. Desde la improvisación, por ejemplo. Es un tío que lee mucho, ella también. Le va a dar un vuelco a su vida”, adelanta desde Málaga Mónica López. Después de aparecer en cinco episodios de la primera temporada de Hierro, pasa a ser la protagonista de su continuación.

Una pareja improbable

Javier Cámara y Mónica López en 'Rapa'.

Jorge Coira explica porqué decidió darle un papel tan importante a una actriz de teatro cuyas apariciones más destacadas en la pantalla (como Intacto y En la ciudad, por la que estuvo nominada al Goya) ha sido en papeles de reparto. “En el fondo tiene mucho que ver con la misma razón que nos llevó a contar con ella en Hierro. Ahí necesitábamos a alguien que en muy poco tiempo le pillases cariño, para que lo que le ocurra a continuación te golpeara. Eso Mónica lo tiene al 100%. Es alguien que destila bondad, inteligencia, madurez y sin hacer nada, simplemente estando, tiene algo de tiene un espíritu bonito. Este personaje está buscando encontrar a quien mató a Amparo, pero por el medio le ocurren cosas que trastocan su vida y la llevan a lugares completamente diferentes”. La elegida se emociona al recordar su llegada a Rapa. “Cuando me llamaron para hacer una prueba dije no me lo van a dar, si pasa en Galicia. Yo me había leído los guiones y el personaje era una mujer gallega. No hice un buen casting, pero Jorge confiaba en mí e insistió. Decidió apostar por mí y cambiar los orígenes del personaje”.

Tras despedirse de un icono como Juan Carrasco, Javier Cámara da un golpe de timón a su carrera para interpretar a un atípico profesor que encontrará una nueva motivación para vivir en un misterioso caso de asesinato. A Tomás le da igual la identidad del asesino. Él lo que quiere entender es el móvil detrás del crimen. Según su director, “es un actor monumental. Es de una finura espectacular, y al mismo tiempo es muy juguetón. Me gusta que se arriesgue y no sea conservador. Javier tiene algo muy especial. Se mueve con mucha soltura en terrenos muy diferentes. Este personaje tenía que estar en zonas intermedias, no es dramático, ni cómico. No lo podía hacer cualquiera”.

A pesar de que el riojano no ha podido asistir a Málaga a presentar la serie, su compañera le tiene muy presente. “Nos conocíamos personalmente porque somos los dos amigos de Carmen Machi. Evidentemente, yo soy muy fan suya y él es tan mono que me decía que me había visto en teatro y que también lo era de mí. El primer día me llamó por teléfono y me dijo: “Lo que quieras, aquí estoy. Sé que tú no has hecho nunca un papel tan largo en audiovisual. Yo estoy aquí contigo y para ti. Vamos a pasarlo muy bien. Nos vamos a Galicia, tía, que es un lujo. Yo también estoy nervioso porque nadie me ha confiado un papel tan diferente. Vamos a hacerlo juntos”. Y así ha sido. Me ha ayudado lo más grande”.

De Canarias a Galicia

La política también jugará un papel en 'Rapa'.

Jorge y Pepe regresan a su Galicia natal en su nuevo proyecto. “Cada vez se ruedan más historias allí, pero hay algo en esa Galicia rural que raramente aparece en el audiovisual, o si sale yo me he encontrado una mirada muy rara y muy poco conectada con la realidad del lugar”, defiende un director que acaba de estrenar en cines Código Emperador. “Nos parecía que es una realidad muy compleja, interesante y diversa. Nada que ver con esa imagen de la Galicia profunda. Ahora mismo en el rural la gente tiene internet. Es un mundo que conocemos y que nos apasiona: la zona del norte de Ferrol y todos los alrededores es una zona muy desconocida, incluso dentro de Galicia. Es una zona que no queda de paso, con lo cual o vas allí o no vas”.

La muerte de la alcaldesa abrirá la caja de Pandora en una zona donde el poder no ha cambiado de manos en tres décadas. “Ese es un terreno muy nutritivo. Es un mundo político, aunque desde un lugar muy diferente al que se suele retratar”, explica Coira. “La política local es muy interesante, porque está muy pegada a la tierra. Está la relación entre los gobernantes y los gobernados. No tiene nada que ver con lo que ocurre en los grandes gobiernos, ni de España ni de una autonomía como la Xunta. Es decir, está mucho más despegado. Es a nivel local, pero se mueve mucho poder. Shakespeare le sacaría partido. Macbeth podría ocurrir en este terreno”.

Rapa no tiene todavía fecha de estreno. Movistar Plus+ confía en la serie, pero no quiere hablar de una posible segunda temporada. “Trabajamos en la temporada en la que estamos y no nos planteamos nada más. Ahora toca disfrutar de lo que vais a ver”, zanja Susana.

También te puede interesar...

• Carla Simón, de 'Alcarràs' al cielo: "Invertir más en las películas significa que luego pueden llegar más lejos"

• Daniel Guzmán reivindica a los 'Canallas' de España: "El cine social no está reñido con la comedia"

• Patricia López Arnaiz y Javier Rey suben a 'La cima': “La depresión después del éxito es algo muy común”

Sigue los temas que te interesan