Esta es la mejor película que no estás viendo: una joya de Paul Mescal de menos de 2 horas que te dejará pensando

Son muchas las películas que se estrenan a lo largo de los años. Sin embargo, a veces merece la pena acudir a películas de años anteriores que todavía no hemos visto y que no nos podemos perder.

Es el caso de Aftersun, una película británica que enamoró a muchos cuando fue estrenada en 2022. Y sin duda, si todavía no la has visto, no deberías perder el tiempo porque este drama entre un padre y una hija te dejará pensando.

Se trata del debut cinematográfico de la directora y escritora Charlotte Wells, una obra que ella llamó "emocionalmente autobiográfica", con un objetivo: profundizar en "un período diferente" en la relación entre un padre joven y una hija.

'Aftersun'

Se trata de una película dramática de 2022 escrita y dirigida por Charlotte Wells, protagonizada por Paul Mescal (Normal People), Frankie Corio y Celia Rowlson-Hall. Se estrenó en los Estados Unidos el 21 de octubre de 2022 de la mano de A241 y MUBI.

Aftersun se centra en la relación entre una joven llamada Sophie y su padre Calum durante unas vacaciones de verano en un resort turco. A través de sus recuerdos y grabaciones de video, Sophie reflexiona sobre su relación con su padre y los momentos compartidos, revelando las complejidades emocionales de sus interacciones y las tensiones subyacentes en su vida familiar.

'Aftersun'

Para muchos, esta reflexiva película se ha convertido en una de las mejores que han visto y ha pasado a formar parte de su lista de favoritas. Sin duda, un filme muy especial que se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos de 2022.

Además, resulta muy especial porque la obra está centrada de forma prácticamente total en los dos personajes principales, es decir, el padre y la hija, de tal forma que no participan gran cantidad de personajes. Los dos protagonistas son los siguientes:

Paul Mescal como Calum, el padre de Sophie.

como Calum, el padre de Sophie. Frankie Corio como Sophie, la joven hija de Calum.

La película explora temas como la memoria, la nostalgia, las relaciones padre-hija, y la melancolía. También se aborda la percepción de los eventos pasados desde una perspectiva adulta, aportando una capa de profundidad emocional y reflexión sobre la infancia y los vínculos familiares.

Son muy buenas las críticas que ha tenido esta producción. De hecho, en la página web agregador de reseñas Rotten Tomatoes, Aftersun tiene un índice de aprobación del 96% basado en 102 reseñas de críticos, con una calificación promedio de 8.8/10. El consenso de los críticos del sitio web dice: "Dirigido por la tremenda actuación de Frankie Corio, Aftersun conduce hábilmente al público a la intersección entre nuestros recuerdos de seres queridos y quiénes son realmente".

Igualmente, Metacritic asignó a la película una puntuación media ponderada de 95 sobre 100 basada en 34 reseñas, lo que indica "aclamación universal".

Además, son muchos los premios del cine independiente que esta película se ha llevado. Entre ellos, ha sido ganadora de 7 British Independent Film Awards (BIFA), también del premio a la mejor película 'Las nuevas olas' en el Festival de Sevilla y del premio French Touch del Jurado en la Semana de la Crítica de Cannes.