HBO Max se lanza en España con una espectacular promoción: suscripciones por menos de 5 euros

HBO Max aterriza hoy en España y para celebrar su llegada, acaba de anunciar una salvaje promoción especial para sus nuevos clientes. El servicio de streaming de WarnerMedia oferta un descuento del 50% sobre el precio mensual habitual para nuevas suscripciones,, que estará vigente hasta el 30 de noviembre y se aplicará mientras se mantenga la suscripción. Esto significa que en nuestro país, los nuevos suscriptores de HBO Max, tendrán acceso a la plataforma por solo 4,49 euros al mes, en lugar de los 8,99 euros que costará normalmente.

HBO Max se convierte de esta forma en una de las plataformas más accesibles e interesantes del mercado para todos aquellos que se adhieran a la promoción y mantengan vigente su suscripción. Por poner el precio de oferta en contexto, el acceso a Amazon Prime Video cuesta entre 3 y 3,99€, a Apple TV+ 4,99€, a Disney+ entre 7,49 y 8,99€, a Filmin 7,99€, a Movistar+ Lite 8€ y a Netflix a partir de 7,99€.

La estrategia se suma a la opción de suscripción anual que ya proponían, en la que los clientes podrán abonarse a la plataforma durante 12 meses por el coste de ocho, ahorrándose también más del 30%. De esta manera, HBO Max capta la atención de nuevos clientes para ofrecerles contenido de marcas como Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals en un mismo lugar.

"HBO Max ya está disponible en seis territorios europeos, y lo estará en 21 más en 2022. Además de reunir el mejor entretenimiento, películas, programación para niños y series originales en un servicio de streaming disponible en todas las pantallas, ofrecemos a los clientes un valor excepcional con una promoción única en la vida, además de una nueva suscripción anual, lo que hace más asequible para los clientes poder disfrutar de todo lo que aman ", ha añadido Christina Sulebakk, General Manager de HBO Max EMEA.

Antes del final de año, HBO Max estrenará títulos como el reboot de Gossip Girl, el siguiente capítulo de Sexo en Nueva York con And Just Like That... y La vida sexual de las universitarias de Mindy Kaling. También llegarán nuevas producciones europeas, como el galardonado drama danés Kamikaze, la segunda temporada del éxito noruego Beforeigners, el regreso de Juan Carrasco en Venga Juan y Todo lo otro. También sabemos que las películas de Warner Bros. se estrenarán en HBO Max 45 días después de su estreno en cines.

Johannes Larcher, director de HBO Max International explicó que "con el lanzamiento en Europa hoy, HBO Max ahora está disponible en 46 territorios alrededor del mundo", añadiendo que se trata de "un hito importante" y que "continúan cumpliendo con la ambición de implementar HBO Max en todo el mundo, con más territorios en Europa y Asia el próximo año".

