Hablamos con el protagonista del episodio más tenso de 2024 (y uno de los mejores), la 'Uncut Gems' de 'Industry'

Quienes sienten ansiedad viendo The Bear y aún no se han enfrentado a Industry, no saben qué es la tensión ni se la han cruzado por la calle. El episodio de esta semana, el cuarto de la (excelente) tercera temporada de la serie de HBO, es el mejor ejemplo de ello. Si no estás viendo la serie, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque a partir de aquí hay spoilers.

En White Mischief, la idea del espíritu navideño para Mickey Down y Konrad Kay, la vida laboral y la personal de Rishi se tambalean al borde del precipicio hasta tocar fondo con apuestas, deudas que se acumulan, un matrimonio en crisis y una queja de Recursos Humanos por comportamiento inapropiado que amenaza su futuro en Pierpoint.

Durante dos temporadas, su personaje ha servido en muchas ocasiones como alivio cómico, con comentarios tan ingeniosos como ofensivos (que muchas veces se escuchan de fondo) y con los que el espectador se ríe para liberar tensión, aunque sabe que en la vida real no debería tolerarlos.

Rishi siempre ha sido un personaje carismático. Es el típico secundario memorable robaescenas, pero en el episodio de esta semana ha sido el protagonista, y en medio del caos, sale a la luz su personalidad adictiva y una tendencia temeraria a la autodestrucción y al riesgo.

Esta suerte de Uncut Gems en el mundo financiero demuestra la seguridad, confianza y libertad que tienen los creadores de la serie en esta tercera entrega. También ha sido un escaparate para el talento de Sagar Radia, el actor que interpreta al personaje, y con quien EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar sobre este episodio.

'Industry' 3x04

En el final de la temporada anterior, Eric traicionó a Rishi, pero en el último momento volvían a trabajar juntos, ¿cómo defines esa relación?

Es un mundo tan despiadado que creo que no hay tiempo para los sentimientos. A veces pienso que todo es más rápido y sin darle muchas vueltas. Ok, hemos tomado una decisión, estamos de vuelta y seguimos trabajando. Lo que haya pasado, pasó, y vamos a dejarlo ahí porque la prioridad es quedarnos aquí y ganar tanto dinero como sea posible.

"Hubo mucha verdad emocional en la escena entre Rishi y Diane en la cocina"

¿Cuál fue el principal desafío de rodar ese episodio centrado en tu personaje?

Me preocupaba mucho mantener el tono, así que antes de empezar a rodar le dije a Zoe (Wittock), la directora del episodio: "sería muy útil para mí si puedes guiarme si me salgo de tono en lo que se trata del viaje emocional de este episodio. Dime si estoy dando demasiado o demasiado poco".

Necesitaba confiar en que me mantendrían a raya, porque yo iba a estar centrado en diez cosas diferentes, y realmente me hacía falta alguien que me viera desde fuera en ese viaje emocional.

"Después de la temporada 1, le dije a un amigo que creía que Rishi tenía todo el perfil de una personalidad adictiva"

¿Cuál fue la escena con más carga emocional que rodaste en este episodio?

La escena en la que Rishi y Diane están discutiendo en la cocina. Es una escena realmente cargada emocionalmente porque hay mucho en juego y mucha historia entre los personajes previa a esa conversación.

En esa escena Diane dice una frase que me resulta muy potente. Dice algo así como "Es más fácil criar niños fuertes que recomponer hombres rotos" y recuerdo haberla sentido muy adentro.

La forma en la que Brittany Ashworth dijo la frase cuando estábamos rodando hizo que fuera el tipo de escena en la que realmente no tienes actuar, solo responder y reaccionar emocionalmente a lo que hace tu compañera de reparto. Hubo mucha verdad emocional en esa secuencia.

'Industry' 3x04

¿Te sorprendió descubrir la adicción de Rishi al leer los guiones de esta temporada?

Creo que el viaje de Rishi de la temporada 1 a la 3 es el mismo que yo he vivido con el público porque yo he ido descubriendo quién es y de qué va de la misma manera que ustedes.

Diría que en la primera temporada él cumple en gran medida un papel funcional en ese mundo. En la segunda temporada vemos un poco más de él fuera de la oficina, pero es en esta tercera cuando todo se pone en marcha y realmente vemos el mundo de Rishi fuera.

Cuando leí el guion fue fascinante, porque yo había estado hablando con un amigo mío al final de la primera temporada y él me dijo que le definiera mi personaje y qué tramas imaginaba que podía tener en el futuro. Yo le dije que creía que Rishi tenía todo el perfil de una personalidad adictiva y que ahí había un filón para explorar.

Lo sorprendente es que nunca hablé de eso con Konrad y Mickey, era solo algo que había hablado con un amigo. Así que cuando me dijeron que íbamos a explorar este tema en la tercera temporada fue muy tranquilizador comprobar que mi instinto era bueno y que realmente estaba en el camino correcto sobre mi personaje.

'Industry' está disponible en Max.