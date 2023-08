'And Just Like That...': el guiño a 'Sexo en Nueva York' en el cameo de Samantha y por qué no volverá Kim Cattrall

And Just Like That no alargó el misterio y reveló el esperado cameo de Samantha Jones en la primera escena del final de temporada. Quizá los fans del personaje interpretado por Kim Cattrall se quedaron con ganas de ver a Samantha interactuar con sus amigas en la ficción, pero hay que reconocer que con el mínimo esfuerzo se consiguió el máximo impacto, y los 76 segundos que duró su conversación telefónica con Carrie dejaron un buen sabor de boca.

Su aparición fue breve, 76 segundos para ser exactos, en los que la imagen de Samantha, a bordo de un taxi, se intercalaba con la de Carrie en el mítico apartamento que la acompañó durante toda la serie original.

"No podré llegar a tiempo". Explica entonces que su vuelo a Nueva York se había retrasado tres horas. "¿A tiempo para qué?" preguntó Carrie, "para La última cena". Momento en el que se revela que tiene contacto con Miranda y Charlotte, que le informaron del evento. Su plan era hacer un viaje de ida y vuelta el mismo día para sorprenderla y darle al icónico apartamento la despedida que se merece.

Carrie y Samantha (Annabelle Bronstein) en 'Sexo en Nueva York'.

Guiño a 'Sexo en Nueva York'

Cuando Carrie se burla de Samantha por su acento británico, la amiga bromea diciendo que en realidad es Annabelle Bronstein. Los fans de la serie original recordarán que esa fue la identidad que asumió Samantha en el episodio 6x10, en el que se hace pasar por una mujer británica tras encontrar su carnet de socio en un baño del Soho House, ese club con piscina al que, a pesar de sus contactos de relaciones públicas, no conseguía acceder.

La respuesta en redes sociales por parte de los seguidores de Sexo en Nueva York y And Just Like That ha sido en su mayoría positiva. La escena funcionó en tono y forma, pero el principal problema es que supo a poco, y recordó una vez más el carisma de Cattrall interpretando a su icónico personaje, por lo que su ausencia se notará aún más en la tercera temporada.

I’m not crying, you’re crying. We love you, Samantha Jones. 🥹 #AndJustLikeThat pic.twitter.com/qMKsh7C2Pe — SHEA FROM THE BAY (@SheaFromTheBay) August 24, 2023

Y aunque nunca hay que decir nunca, por ahora, no parece posible que Kim Cattrall vuelva a aparecer en la serie. Mucho menos interactuando en persona con Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon o Kristin Davis, sus compañeras de reparto originales, pues las diferencias entre ellas, especialmente con la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw son públicas.

Cronología del conflicto entre Parker y Cattrall

Desde que Sexo en Nueva York estaba en emisión solían salir rumores en la prensa del corazón de Estados Unidos que afirmaban que el resto de actrices no se llevaban bien con Kim Cattrall, unos rumores que apuntaban especialmente un enfrentamiento personal con Sarah Jessica Parker.

Ambas actrices intentaron desmentirlo y se quejaron del sexismo de la prensa: "Siempre fue desgarrador para mí que hubiera esta narrativa, porque simplemente no reflejaba nada de lo que sucedió en ese set. Eso no se lo hicieron a los chicos de Los Soprano. Nadie hacía esas preguntas en series con hombres", dijo Parker en una entrevista en Marie Claire publicada en mayo de 2010.

En la misma entrevista, Cattrall compartió su decepción por esos comentarios: "La prensa tiene que poner a las mujeres en cajas en lugar de mostrarlas trabajando juntas y siendo poderosas".

[Qué es 'El club de los lectores criminales', el slasher español que estrena Netflix]

El momento del desacuerdo que ha originado la situación actual se hizo público en 2017, cuando en los medios se publicó la noticia de que la tercera película de Sexo en Nueva York no seguiría adelante, y se sugirió como causa las demandas que hizo Cattrall para volver.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 29, 2017

Septiembre de 2017

Cattrall tuiteó en aquel momento que la única "demanda" que había hecho era que no iba a hacer la película.

Parker confirmó en Extra TV que la película no seguía adelante: "Se acabó. No la vamos a hacer... Estoy decepcionada. Teníamos un guion y una historia preciosos, divertidos... No sólo es decepcionante que no podamos contar la historia y tener esa experiencia, sino que decepciona más a los fans que han expresado tanto su deseo de otra película".

Octubre de 2017

Durante una entrevista con Piers Morgan, Cattrall abordó este tema explicando que para ella ya había terminado la etapa de interpretar a Samantha, que aquel fue un momento muy concreto de su vida.

Cuando se le preguntó si era amiga de sus coprotagonistas, Cattrall dijo que "nunca lo fuimos. Éramos compañeras de trabajo y nos llevábamos bien, pero no éramos amigas". Y aprovechó para responder a los rumores de que la tercera película no se hizo porque ella actuaba como una diva y pedía más dinero.

"Creo que Sarah podría haber sido más amable. No sé cuál es su problema".

Y añadió: "Mi respuesta fue simplemente gracias, pero no. No se trata de más dinero. No se trata de más escenas. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una decisión clara, una decisión con poder en mi vida para terminar un capítulo y empezar otro... Es un gran papel. Lo interpreté hasta el final y algo más, y me encantó".

Febrero de 2018

Ese año se produjo uno de los momentos públicos más tensos entre las dos actrices cuando, tras la muerte del hermano de Kim Cattrall, Parker dejó un comentario en la cuenta de Instagram de su excompañera en el que le daba el pésame.

View this post on Instagram A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

En respuesta al comentario, Cattrall hizo una publicación criticando duramente a Parker por "explotar" la muerte de su hermano.

"Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo te dejará en paz esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita? Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente fuiste entonces y ahora. Permíteme dejar esto MUY claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de 'niña buena'".

['Ahsoka': Quiénes son las Hermanas de la Noche, cuál es su poder y qué papel pueden tener en la serie]

Enero de 2021

Parker, Nixon y Davis confirmaron que el regreso de la serie estaba en desarrollo sin la participación de Cattrall. En su cuenta de Instagram, Parker respondió a una serie de comentarios en los que le preguntaron por la ausencia de Samantha diciendo que la echarían de menos.

"Nosotros también", dijo Parker. "La queríamos mucho". En otro comentario que insinuaba que la actriz no volvería porque se llevan mal Parker respondió: "No. No me cae mal. Nunca he dicho eso. Nunca lo diría. Samantha no forma parte de esta historia. Pero siempre formará parte de nosotros. No importa dónde estemos o lo que hagamos".

Mayo de 2022

En una entrevista con Variety, Cattrall reveló que no ha visto And Just Like That... y compartió por qué se alejó de la franquicia. "Es de sabios saber cuándo es suficiente. No quería comprometer lo que la serie era para mí. El camino a seguir parecía claro. He llegado a la conclusión de que realmente el mayor cumplido que podría tener como actriz es que me echaran de menos".

También confirmó que no aparecería en la serie. "Es un no. Es poderoso decir que no".

Junio de 2022

En el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Parker habló sobre la ausencia de Cattrall en la serie diciendo: "Es muy difícil hablar de esta situación con Kim, porque he tenido mucho cuidado de no decir nunca nada que sea desagradable, porque no es la forma en que me gusta llevar conversaciones tan complicadas como esta."

Además, aclaró que no le habían pedido que formara parte del reparto porque "ella dejó claro que no era algo que quisiera volver a hacer. Tienes que escuchar a los demás y si están hablando públicamente de algo, y no sugiere que sea un lugar en el que quiera estar, llegas a una edad en la que dices: 'Bueno, OK, ya lo hemos oído'".

Parker también añadió que es "doloroso" escuchar a la gente referirse a la situación entre ellas como una "pelea de gatas." "No hay ninguna 'pelea'. No ha habido ninguna disputa pública ni escupitajo ni conversaciones ni acusaciones hechas por mí ni por nadie en mi nombre. Yo no lo haría. Así que me gustaría que dejaran de llamar a esto una 'pelea de gatas' o una 'discusión', porque no refleja la realidad".

Mayo de 2023

And Just Like That se anuncia que Cattrall hará un cameo en el final de la segunda temporada, aunque será una escena muy breve y no compartirá escena con el resto de actrices.

Según informó Variety, fue el propio presidente de HBO, Casey Bloys, quien le hizo la propuesta que finalmente aceptó. Cattrall rodó la escena el 22 de marzo en Nueva York, vestida por Patricia Field, la diseñadora de vestuario de la serie original, que no forma parte del equipo de And Just Like That...

Junio de 2023

En una entrevista en Today With Hoda & Jenna, Cattrall explicó que este cameo es "lo más lejos" que va a llegar con la serie. Sin embargo, dijo que nunca se despedirá del todo de Samantha: "Es como muchos otros personajes que he hecho a lo largo de los años. Me siento muy unida emocionalmente a mis personajes y los protejo. Ella me dio mucho, y le estoy muy agradecida".

Sigue los temas que te interesan