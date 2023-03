Un actor de ‘Juego de tronos’ cree que tanto sexo se cargó lo mejor que tenía la serie

El nominado al Oscar Ciarán Hinds, conocido también por interpretar al líder de los salvajes Mance Rayder en Juego de tronos se ha sincerado recientemente en relación a la serie. En una entrevista con The Independent, el actor opinó que no le convenció la gran cantidad de escenas de sexo que se incluyeron en pantalla.

Hinds apareció en un total de cinco episodios de la serie y expresó cómo le "desanimó bastante la cantidad de sexualidad que había en ella, porque le quitaba importancia a la narración política real", aunque según él "eso es negocio, desde su perspectiva".

Además, el actor también habló sobre la importancia de la figura del coordinador de intimidad y cómo ha aumentado su presencia en los rodajes, ya que este tipo de profesionales han llegado a los rodajes para quedarse -también a España-.

Los coordinadores de intimidad

Cada vez son más las producciones que cuentan en su equipo con ellos, que ejercen como intermediarios entre las necesidades del director y los límites de los actores, garantizando que los últimos se sientan protegidos, seguros y cómodos en situaciones vulnerables, al tiempo que mantienen la integridad creativa de las obras.

De hecho, Hinds habló con su hija Aoife sobre el tema, ya que también es actriz y trabajó junto a estos coordinadores de intimidad mientras protagonizaba Normal People, la serie de Hulu con Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones.

Ita O'Brien se encargó de la coordinación de intimidad de la serie 'Normal People'.

"Le estaba preguntando a ella [sobre ellos] porque me parece extraño", dijo Hinds. "Yo no vengo de esa generación. Cualquier cosa que tuviéramos que crear o las escenas de naturaleza sexual, simplemente las hablábamos. Se trata de cómo contamos la historia juntos, y no terminaba de entender por qué los coordinadores de intimidad de repente estaban en todas partes".

"Como actores, dejas que tu propio espíritu informe sobre lo que estás haciendo. Aoife dijo: 'No, fue fantástico porque se tiene en cuenta tu propio contexto emocional y no se convierte en una escena de baile ni tampoco gira alrededor del líbido", continuó.

Voces en contra

Toni Collette le dijo recientemente a The Times UK que en un momento dado durante un rodaje les pidió a los coordinadores de intimidad que abandonaran el set porque su presencia creaba más ansiedad.

"Creo que solo han sido un par de veces en las que han sido contratados, y he confiado mucho y me he sentido cómoda con las personas con las que estaba trabajando", revelaba Collette. "Simplemente sentí que esas personas que fueron traídas para hacerme sentir más a gusto en realidad me estaban haciendo sentir más ansiosa. No estaban ayudando, así que les pedí que se fueran".

Por su parte, Sean Bean, también actor de Juego de tronos, fue muy criticado cuando en una entrevista dijo que los coordinadores de intimidad "estropean la espontaneidad" de las escenas de sexo. Sin embargo han sido muchos los que se han posicionado a favor de que intervengan, como por ejemplo Rachel Zegler (West Side Story), Lena Hall (Sexo en Nueva York), Jameela Jamil (The Good Place) y Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande).

