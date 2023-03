La oscura historia que esconde David, el gran villano del capítulo 8 de 'The Last of Us'

'The Last of Us'

The Last of Us se acerca de forma inminente al final de su primera temporada pero todavía tiene mucho que ofrecer y más historias y personajes secundarios con los que sorprender a los espectadores. Esta semana se ha estrenado el capítulo 8 y con él, la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann ha vuelto a demostrar que los humanos pueden llegar a ser mucho más aterradores que los infectados o zombis.

Después de haber visto uno de los episodios más emotivos de la serie y de comprender cuál es el origen de Ellie (Bella Ramsey), En nuestras horas más bajas retoma la historia cuando la protagonista aún intenta apañárselas para cuidar de Joel (Pedro Pascal), que aún se está recuperando del ataque que sufrió.

Ambos necesitan recursos y Ellie decide cazar algo para comer. Así es como conoce a David (Scott Shepherd) y a su mano derecha, James (Troy Baker, la voz de Joel en el videojuego). David es un predicador que se ampara en la fe y se aferra a ella en mitad del apocalipsis, alguien que lidera a una comunidad de supervivientes en medio del frío, el hambre y la desesperación y que también esconde más de lo que parece.

Resulta que los hombres que atacaron a Joel en la universidad habían sido enviados por David para buscar recursos y el hecho de encontrarse con Ellie era en realidad un regalo de Dios que les permitiría vengarse de la muerte de uno de ellos.

Sus caminos se han cruzado por alguna razón y aunque David evite llamarlo casualidad y quiera pensar que ha sido por motivos divinos, en realidad nos daremos cuenta de que la historia no quería darle a él la razón, sino mostrar la oscuridad o la maldad que puede llegar a encerrar un ser humano.

Fotograma del capítulo 8 de 'The Last of Us'.

Comunidad y mentiras

Al encontrarse con Ellie, James quiere quitársela de en medio cuanto antes, pero David ve algo diferente en ella e incluso está dispuesto a hablar, intentando llegar a un acuerdo para hacer un intercambio, ofreciéndole medicinas a cambio del venado que acaba de cazar.

La medicina ayuda a Joel a recuperarse de la desagradable infección que tiene en la herida, pero antes de que pueda coger fuerzas suficientes, David y sus hombres secuestran a Ellie y se la llevan a la comunidad donde viven, encerrándola en una jaula.

Allí, Ellie descubre que David no es ningún predicador y que solo actúa como tal para manipular a su gente, creyéndose un ser humano superior que puede tomar decisiones por los demás. Algunas de estas decisiones incluyen despedazar cuerpos humanos y usar esta carne como fuente de alimento antes de sucumbir al hambre, y mantener esto en secreto para la mayoría de personas que pertenecen a la comunidad.

Este será uno de los sombríos secretos que encierra el villano de este episodio, un ejemplo más del lugar al que puede llevar la desesperación en este mundo distópico. Para David, no hay límite del bien ni del mal y cualquier acción justifica la supervivencia, aunque implique la violencia y la manipulación o la omisión de la verdad.

El segundo secreto

Además de ocultarle a la gente a su cargo que les está alimentando de carne humana, David también intenta esconder cuáles son sus verdaderas intenciones con Ellie, a la que perdona la vida de una forma un tanto sospechosa.

Aunque sepa que por culpa de Joel y de Ellie ha muerto uno de sus hombres, David decide perdonarle la vida a Ellie, diciendo para justificar su decisión que necesita ayuda para liderar su comunidad.

David en 'The Last of Us'.

Él cree haber visto que ambos forman parte de un mundo violento e incluso reconoce que ella también es víctima de la violencia y que ésta también ha conseguido enturbiar su corazón como le sucedió a él.

Sin embargo, la protagonista acaba descubriendo cuál es su objetivo en realidad y que la aparente amabilidad en realidad ocultaba a un verdadero monstruo y a un tirano capaz de cualquier cosa -incluso de agredirla sexualmente, algo que en el juego se sugiere de una forma más sutil-.

Punto clave para Joel y Ellie

Una de las escenas más impactantes del episodio 8 de 'The Last of Us'.

Aunque el capítulo 8 de The Last of Us presenta a un nuevo villano, también servirá para unir aun más a Joel y Ellie, dos personajes que también se desenvuelven como pueden para lograr la supervivencia y a los que ya se les ha arrebatado la poca inocencia que aún les quedaba.

En nuestras horas más bajas es un ejemplo más de una serie en la que se habla de la humanidad como un lugar donde dominan los tonos grises. A partir de ahora, y después de protagonizar una escena final muy emotiva, el vínculo que se ha forjado entre Joel y Ellie será indestructible y la lealtad que les une será vital para garantizar que los seres humanos sobrevivan al apocalipsis.

El final se acerca

Tras haber visto el capítulo 8, queda esperar una semana para ver el final de temporada de la serie, con el que se acabarán de plantear las cuestiones principales que tendrán que resolverse en la próxima entrega.

En el episodio 6, la serie reveló que los Luciérnagas se trasladaron a Salt Lake City, y los capítulos 7 y 8 contaron cómo hirieron a Joel y cómo Ellie conoció a David. Ahora, la serie tendrá que preparar el terreno para la segunda entrega y culminar la historia que comenzó a narrarse cuando se estrenó la serie a mediados de enero.

Siguiendo la historia de los juegos en los que se basa, The Last of Us continuará narrando cómo Joel y Ellie llegan al hospital de Salt Lake City y finalmente se cumple la misión de entregar a Ellie a los Luciérnagas.

Sin embargo, también es posible que acaben descubriendo qué pretenden hacer con ella los rebeldes, y que quizá sus propósitos no sean los que podían imaginar los protagonistas cuando emprendieron su viaje al principio de esta historia.

'The Last of Us' se puede ver en HBO Max.

