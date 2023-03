Un ganador del Oscar prepara el documental definitivo sobre Elon Musk

El cineasta Alex Gibney, ganador del Oscar por el documental Taxi al lado oscuro, acaba de anunciar cuál será su próximo proyecto. El creador de series como The Looming Tower ha declarado que su siguiente película documental será Musk, un examen a fondo, riguroso y sin adornos del polémico empresario tecnológico y multimillonario Elon Musk, director ejecutivo de empresas Tesla, SpaceX y Twitter.

"He estado trabajando en esta película, dedicándole tiempo de vez en cuando, y estoy muy emocionado”, declaró Gibney. "Estoy encantado con este extraordinario grupo que está trabajando conmigo. ¡Adelante!".

"Ahora es el momento de elaborar un retrato riguroso de Elon Musk, que sin duda es una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo", agregó Xin, fundador de Closer Media, la productora del documental junto a Jigsaw Productions, Anonymous Content y Double Agent. "Estamos encantados de unir fuerzas para asumir el desafío de examinar a Musk y su impacto en el mundo", dijo.

Los documentales de Gibney también han analizado detenidamente temáticas de todo, desde el culto de la Cienciología hasta el escándalo de Elizabeth Holmes y Theranos. Su lista de proyectos incluye Boom! Boom! The World vs Boris Becker, un documental para Apple TV+ sobre el tenista alemán y también ejercerá como productor en Return to Tombuktu, una película sobre el regreso de los músicos a Malí después del conflicto.

Entre sus títulos más reconocidos destacan especialmente los documentales como Taxi al lado oscuro, con el que ganó un Oscar, Enron, los tipos que estafaron a América, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief y Steve Jobs: Man in the Machine.

Gibney y Jessie Deeter producen la película para Jigsaw Productions, junto a Stacey Offman y Richard Perello como productores ejecutivos. Joey Marra y Zhang Xin lo hacen para Closer Media, con la producción ejecutiva de William Horberg.

Nick Shumaker y Jessica Grimshaw de Anonymous Content producen con Dawn Olmstead y David Levine como productores ejecutivos. Dana O'Keefe produce en nombre de Double Agent junto a Teddy Schwarzman, Michael Heimler, Yariv Milchan y Michael Schaefer.

Más sobre Elon Musk

Los documentales más recientes sobre Elon Musk incluyen Elon Musk's Crash Course, a cargo de FX y The New York Times Productions; y también la producción de Netflix Regreso al espacio, centrada en SpaceX. Este último documental fue muy criticado e incluso tachado de ser "material promocional".

Recientemente, Musk recuperó el primer puesto como el hombre más rico del mundo después de que el precio de las acciones de Tesla aumentase y su patrimonio neto ascendiese a los 187 mil millones de dólares. El multimillonario ha sido criticado por despedir a muchos empleados de Twitter y por defender declaraciones racistas realizadas por el dibujante Scott Adams.

