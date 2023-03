Troy Baker no cambiaría a su Joel en 'The Last of Us' tras ver a Pedro Pascal: "Lo haría todo de nuevo"

La frase más reveladora en The Last of Us sobre qué clase de persona es Joel la pronunció el personaje en el cuarto episodio: "He estado en ambos bandos". Es una cita sacada del videojuego que dijo en su día el actor que perfiló a quien hoy se conoce como a Joel: Troy Baker. Ahora, tal y como detalla en una entrevista con EL ESPAÑOL, él se pasa al otro bando para dar vida a James, un antagonista del octavo episodio enfrentado al nuevo Joel de Pedro Pascal. "Es surrealista", afirma.

Baker lleva más de diez años en la piel de Joel, en dos juegos y una obra de teatro en forma de musical. Pese al impacto del ocio electrónico hoy en día, gran parte del público general todavía no sabe que detrás hay auténticos artistas de todo tipo. Y eso sin contar la gente que se dedica a la parte técnica.

Los actores de estos juegos no sólo dan voz a los personajes. Trabajan con trajes que capturan todos sus movimientos y sus gestos faciales son llevados a la pantalla gracias al talento y esfuerzo de los animadores. Su actuación es más parecida al teatro y tienen que imaginar elementos en escena que realmente no están allí, ya que están en una habitación blanca con accesorios que no aportan demasiado.

Si bien las formas de grabar son distintas en relación a la serie, tienen la misma esencia. Y eso mismo se puede decir si se compara su actuación con la de Pascal, con el que comparte "una relación única". Equipara ese vínculo con el primer intérprete de Jean Valjean en 'Los miserables', Colm Wilkinson, que tras más de una década en ese papel, cedió el testigo.

Cuando eso sucedió para él, sólo deseaba que alguien le "mostrara algo nuevo sobre Joel" para aprender qué le había faltado al suyo. Por eso celebra que Pascal no le haya imitado enteramente: "Pedro ama a Joel lo suficiente como para ser diferente. Y eso es lo que más respeto de él".

Agradecido a la serie

Según cuenta él y "Ashley Johnson, quien interpretó a Ellie en el juego", sabían ya desde hace diez años que estaban "a punto de emprenderse en una gran historia". Lo que no anticiparon fue el "éxito que iba a tener": "No sabíamos que íbamos a hacer una secuela y lo cierto es que nunca prededimos que sería una de las series de televisión más exitosos de todos los tiempos".

A su parecer, la serie ha tenido "mucha suerte" con el elenco. Tanto por Pedro Pascal como por Bella Ramsey, que da vida a Ellie. Y eso es "lo mejor que podía pedir". "Estos personajes están en las manos más cariñosas y afectuosas que puedes imaginar", explica.

"En cada episodio se ve cuánto se preocupan Pedro y Bella por ellos y la excelencia con la que se ejecuta todo, lo que es mérito de Neil y Craig (Druckmann y Mazin, cocreadores de la series), así como de todos los que trabajan en el equipo", asevera orgulloso.

Para él, participar en este capítulo es "la guinda del pastel". Como "una cereza encima de un helado sobre crema batida, que se sostiene en chocolate": "Estoy agradecido de que pensaran que había un lugar para mí. Me alegro de que me hayan dado un papel que fue realmente divertido de explorar y estoy emocionado de que todos lo vean".

Sobre Pedro Pascal

Como ejemplo de las difencias entre su personaje y el de Pascal expone que Joel no diga en la serie una de sus frases más icónicas: "Estás en terreno muy resaladizo". Esas palabras las pronuncia hablando con Ellie cuando ella revela que sabe que tenía una hija que murió.

"Pedro dijo que no sientía adecuado para él decir eso, que lo veía forzado. Y tuvo la confianza de poder dar su opinión y Neil y Craig le dieron la confianza para cambiarlo. No variaba el sentido de la conversación", asegura el actor.

"Eso es lo que amo. Ha aportado un aspecto físico a este papel. Ha aportado una vulnerabilidad que encaja realmente bien con esta versión de Joel", elogia sobre el trabajo de Pascal.

Los dos intérpretes han tenido "varias conversaciones" sobre The Last of Us, que ha disfrutado. De ellas Baker rescata la primera. Cuando se conocieron le dijo al actor chileno que tenía "muchas preguntas" para él. A modo de broma, Pascal le contestó que no tenía "ninguna" de vuelta: "Y fue entonces cuando supe que íbamos a ser muy buenos amigos, porque nos entendemos".

Sobre Bella Ramsey

"No sé cómo describir a Bella (Ramsey)". Para un actor con una labia excepcional que da charlas y paneles por todo el mundo, su falta de palabras al hablar de la actriz resulta bastante ilustrativa. "Me gustaría que de alguna manera todos pudieran estar en la misma habitación que Bela durante 30 segundos. Sientes instantáneamente una conexión", afirma sobre la actriz de Ellie en la serie.

Cree que en la serie, la intérprete está demostrando de lo mucho que "es capaz", al igual que la propia serie. Es algo que, en su opinión, se ve especialmente en el octavo capítulo.

El actor confiesa que tiene "tres momentos favoritos" entre los que han compartido. Uno sucedió cuando se encontró por primera vez con ella por casualidad cuando la actriz salía de su camerino: "No esperaba ver a Bella. Y lo que me sorprendió aún más fue que no estaba viendo a Bella. Estaba viendo a Ellie. Tenía una camiseta granate y unos vaqueros andrajosos y un pequeño corte... Era la primera vez que veía a Ellie fuera de pantalla y me detuve en seco".

El segundo recuerdo que menciona es el referente a una escena que no ha sido incluida en el episodio. James entra en escena e interrumpe una conversación de David con Ellie. El personaje de Baker observa a la joven, que hace lo propio. "La mirada que me lanzó...", trata de describir él. "Cada vez que grabamos esa escena fue una batalla entre dos personajes que buscaban la superioridad. Y te aseguro que ella ganó en cada ocasión. "Salí de la habitación y ella no se movió ni un centímetro", relata el actor.

Su otro momento favorito tuvo lugar en una "pequeña tienda de campaña" mientras preparaban una grabación. "Cantamos Chicago a todo a todo pulmón. Eso te da una imagen completa de cómo es ella. Ambos teníamos sangre por todas partes y estábamos cantando 'Hard to Say I’m Sorry' mientras nos estábamos congelando", rememora Baker.

Y va a más: "Bella es alguien muy querido. Es increíble porque parece como si el alma de Ellie se hubiera dividido e introducido en dos personas. Una de ellas es Ashley Johnson, y la otra, Bella Ramsey".

La profundidad de James

Ahora, a él le toca estar en el lado contrario y enfrentarse a esos actores. Su personaje, al que en su día interpretó Reuben Langdon, gana en trascendencia y en calado. Se muestra más preocupado y apesumbrado y menos enfadado que el original, algo que es "muy intencionado".

Su nuevo actor argumenta que en el juego el rol de James sirve para mostrar que David "controla" a la gente, que le "escucha y teme". Ahora esas relaciones se exploran a fondo para mostrar a un "líder carismático que se preocupa por aquellos a su cargo y lo hace lo mejor que puede". Es, en ese sentido, "muy parecido a Joel".

"David es alguien que busca un igual", recuerda Baker, que comenta que "James tiene muchas ganas de ser ese igual, pero simplemente no puede". Y, "cuando ve a Ellie instantáneamente reconoce la atracción de David por ella en todos los niveles".

Para Baker, "el enfoque de James" está basado en que quiere "sacar a la chica de allí": "Él está tratando de ser el que pueda salvar a su gente. Pero una vez que ve a Ellie entrar en la mezcla, ella es la amenaza porque intimida su posición de igual de David".

Consejos de paternidad

Considerando que The Last of Us trata principalmente de la relación entre Joel y Ellie, que se convierten en padre e hija, la perspectiva sobre la paternidad de Baker aporta a una conversación a la que él ha dedicado mucho tiempo de reflexión: "Hay algo que me pasó a mí cuando me convertí en padre. No sólo obtuve una nueva estancia en mi corazón que nunca supe que existía, sino que inmediatamente se inundó de miedo".

El actor no era padre cuando grabó el primer juego, pero sí cuando trabajó en su secuela. Para entonces ya no le importaba el "éxito" ni lo que la gente pensara" de él". Lo "único" que le importaba era lo que su hijo "pensara" y "lo que pudiera sucederle".

"Cuando hicimos el primer juego, para mí era un papel y una hipótesis. Para Neil fue un experimento mental", apunta Baker: "Acababa de tener a su hija y se planteaba cómo se vería frente a una tragedia impensable. Y a través de eso él fue mi guía".

Baker asevera que su mirada a Joel cambió entre juego y juego debido al nacimiento de su hijo. Y cree que hay gente que no entiende algunas de las decisiones de Joel debido a que no son padres.

"Joel me ha enseñado mucho sobre ser padre", dice. Alega que no se trata de "erradicar el miedo" sino de "aceptarlo y comprenderlo": "Y eso es parte de ser padre, tener miedo. Esa es la historia que estamos contando. Esta es una historia sobre el amor entre un padre y una hija y lo aterrador que es ese amor".

Hay un aprendizaje que destaca por encima de todos y que comaprtiría con el propio Joel: "Di la verdad". "Tengo que modelar para mi hijo el tipo de hombre que espero que pueda ser. Y a veces eso significa mostrarle cómo fracaso. Se lo digo todo el tiempo. No recuerdo que mi padre me haya dicho nunca que lo sentía Y eso es algo que quiero cambiar para mi hijo. Le digo: 'Oh, amigo, lo siento. Lo hice mal. ¿Puedes perdonarme por eso?' Y así le enseño a perdonar".

Última pregunta

Justo antes de terminar la mesa redonda, de manera excepcional, hubo hueco para una última pregunta de EL ESPAÑOL. Este periódico no quiso desaprovechar la oportunidad y eligió una frase de Joel para formular su cuestión.

- Dices que has aprendido aspectos del Joel de Pedro Pascal. Pero si los aplicases a tu Joel quizás no funcionarían bien. Si de alguna manera Dios te diera una segunda oportunidad, ¿volverías a hacerlo todo de nuevo o cambiarías algo de tu actuación?

"Lo haría todo de nuevo", contestó Baker, sonriendo. Al decirlo se le llena el pecho de satisfacción: "La belleza de esa frase habla de la destreza de Neil Druckman. Si como actor te dan una línea como esa, lo estás haciendo bien. Y él me ha dado dos: 'Lo juro' y 'lo haría todo de nuevo'". Son frases que para "dos personas distintas significan dos cosas diferentes".

A su modo de ver, "como actor, constantemente estás revisando toda tu actuación y todas las decisiones que tomaste, y siempre sientes que hay una mejor que otra". La grabación del videojuego le dejó alguna lección al respecto: "Aprendí muy, muy pronto con Neil que ese no es mi papel. Mi papel es escuchar. Mi papel es sentir y no observar. Es el papel del actor ser visto. No es el papel del actor ver".

Por ello, confía en las personas que están al cargo para tomar esas decisiones. "Si alguna vez tengo la oportunidad de estar del otro lado de la cámara, entonces se me permite tener una autoridad diferente", defiende.

En base a todo ello, Baker explica por qué no cambiaría lo que hizo pese a disfrutar de las variaciones de Pascal: "Estoy orgulloso del papel. Estoy orgulloso del trabajo que hice como Joel. Y creo que, más que nada, estoy orgulloso de ser parte de algo que ha inspirado a otras personas a hacer arte. Estoy orgulloso de haber tenido alguna influencia o inspiración en Pedro, porque lo que sea que esté haciendo en este momento está funcionando. Es un diez de diez".

