Al equipo de ‘The Last of Us’ se le prohibió decir 'zombie' en el rodaje: "Es una palabra prohibida. Son infectados"

El equipo técnico de 'The Last of Us' tenía prohibido decir la palabra 'zombie' durante el rodaje

'The Last of Us'

Cualquiera que siga pensando que The Last of Us es una serie de zombis, se equivoca. De hecho, ni siquiera sus propios creadores se atreven a referirse a la ficción de esta manera, ya que, entre otras cosas, estaba prohibido hacerlo durante el rodaje.

Así lo confesó recientemente el director de fotografía Eben Bolter, que durante una entrevista con The Credits explicó que usar la palabra 'zombi' para referirse a los no-muertos estaba estrictamente prohibido en el set.

"No se nos permitió decir la palabra que empieza por 'z'", dijo Bolter. "Era como una palabra prohibida. Son los infectados. No éramos parte de una serie de zombis. Por supuesto que hay tensión y sustos, pero la serie realmente trata sobre nuestros personajes; los infectados son un obstáculo con el que tienen que lidiar".

"Hay muchas cosas que The Last of Us no es", continuó diciendo el director de fotografía. "No es una película de zombis cliché, no es Hollywood retroiluminado donde el primer plano de todo es perfecto. Es un mundo de naturalismo cinematográfico orgánico, y eso es algo que se podía sentir".

En el mundo de The Last of Us, la población humana ha sido destruida por la expansión de un hongo que devora el cerebro y convierte a los humanos en muertos vivientes. Estos seres actúan de manera similar a los zombis, pero tienen un aspecto completamente diferente, porque los hongos transforman sus cuerpos.

Fotograma del tráiler de 'The Last of Us'. HBO Max

A estos muertos vivientes se les conoce como chasqueadores o hinchados, según la etapa de la infección en la que se encuentren. De hecho, uno de los ejemplos más recientes que ha mostrado la serie es el de un hinchado, cuyo cuerpo está completamente cubierto de hongos.

"Teníamos una copia de su cuerpo sobre la que modelamos las prótesis en plastilina", explicaba la diseñadora de prótesis del programa Barrie Gower en otra entrevista. "Lo fabricamos con gomaespuma y látex, que son materiales muy ligeros. Es un tipo de material muy esponjoso. Todo eso fue moldeado en secciones separadas: mitad superior, cabeza, brazos y piernas. Teníamos un equipo que fabricó todas estas piezas juntas. Había una cremallera en la espalda y otra alrededor de la cintura. Las prótesis tenían muchos pliegues colgantes de hongos, que escondían cremalleras y botones".

