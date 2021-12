'And Just Like That', todo lo que tienes que saber antes del estreno del regreso de 'Sexo en Nueva York'

'And Just Like That' vuelve 'Sexo en Nueva York'.

Más de 10 años después del estreno de la segunda secuela cinematográfica de la serie Sexo en Nueva York, Carrie Bradshow, Miranda y Charlotte (esta vez sin Samantha) con And Just Like That a HBO Max. Un esperado reencuentro para ver cómo van vidas, su amistad y su relación con el sexo en la cosmopolita Gran Manzana, que será un ejercicio nostálgico más de la moda de los revivals, remakes y reboots que inundan Hollywood, pero necesario para quitarnos el mal sabor de boca que dejó aquella infame película de 2010.

La serie creada por Darren Star fue revolucionaria en su momento, y una pieza fundacional en la imagen de marca de HBO, pero siempre ha sido una de las olvidadas en las listas de las mejores porque se emitió a la sombra de Los Soprano. Ahora, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con los personajes que rompieron moldes en la representación femenina en aquel momento y para que nuevos espectadores se acerquen a su legado.

Kim Cattrall no estará presente, pero Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis recuperarán los personajes que las convirtieron en iconos en todo el planeta en un proyecto coordinado por Michael Patrick King, quien fue el showrunner de casi todas las temporadas de la serie, y también director y guionista de las dos películas que continuaron sus tramas. King ha podido hacer balance de lo que no salió bien en las secuelas cinematográficas, especialmente, en aquella en la que las amigas viajan a Abu Dabi, más de dos horas de metraje que los fans han elegido borrar de sus memorias, pero que son canon en la historia.

Esta es la guía completa de dónde nos quedamos en la última película de Sexo en Nueva York y qué podemos esperar de And Just Like That.

Carrie y Mr. Big en 'Sexo en Nueva York: 2' (2010)

Qué fue de las tres protagonistas la última vez que las vimos

Carrie, Miranda y Charlotte seguían casadas con M. Big, Steve y Harry, respectivamente. Carrie y John decidieron no tener hijos, pero Miranda tiene uno y Charlotte dos niñas, una de ellas adoptada. Al final de Sexo en Nueva York: 2, la película de 2010, todas mantienen relaciones felices y estables.

Miranda encontró un nuevo trabajo en una firma de abogados en la que se sentía valorada, Charlotte pudo mantener a su niñera preferida y Carrie publicó un nuevo libro, esta vez sobre la vida en pareja. Aunque la suya atravesó algunos problemas mientras encontraban su propia forma de disfrutar de la convivencia, y un desliz confesado con Aidan, para el final de la película John y Carrie están felices y comiendo perdices.

And Just Like That | Teaser | HBO Max

La premisa de 'And Just Like That'

HBO Max no ha publicado ninguna sinopsis de la temporada y tampoco ha enviado aún episodios por adelantado a la prensa. Lo que sabemos, por ahora, es que seguiremos a Carrie, Miranda y Charlotte en una nueva etapa de sus vidas, ahora con 50 años, en la ciudad de Nueva York. Según ha contado Sarah Jessica Parker en recientes entrevistas, la serie hará referencia a la crisis del coronavirus, aunque no se han dado más detalles al respecto.

Qué personajes vuelven

Aunque no estará Kim Cattrall interpretando a Samantha (y no se han dado detalles de cómo se justificará su ausencia en la serie), se ha confirmado la participación de los secundarios más importantes de la serie. Los tres actores que interpretan a las parejas de las amigas protagonistas vuelven. Chris Noth interpretará una vez más a John (Mr. Big), David Eigenberg regresa como Steve Brady y Evan Handler seguirá como Harry Goldenblatt.

David Eigenberg, Cynthia Nixon y Evan Handler en el rodaje de 'And Just Like That'.

También vuelve John Corbett, como Aidan, y estarán Willie Garson como Stanford Blatch junto a su marido, Anthony Marentino, interpretado por Mario Cantone, después de su boda en la película de 2010. Garson falleció el pasado mes de septiembre, pero dejó grabadas sus escenas y la serie ha decidido no hacer alusión a su muerte en la ficción. Aunque no es oficial la participación de Natasha, la segunda esposa de Mr. Big en la serie, la actriz que la interpretó, Bridget Moynahan, fue vista en el set de rodaje.

Los hijos han crecido

Brady, el hijo de Miranda y Steve, a quien vimos ganar un premio de ciencia en la escuela primaria en la última película, ahora es un adolescente con novia. Estarán interpretados por Niall Cunningham (Life in Pieces) y Cree Ciccino (Mr. Iglesias).

Las hijas de Charlotte y Harry también han dejado de ser bebés. A Lily, adoptada en el final de la serie en 2004, la interpretará Cathy Ang (Over the Moon) y a Rose, concebida en la primera película, le dará vida Alexa Swington (Billions).

Nuevos personajes

Nuevos personajes en 'And Just Like That'.

Sara Ramírez, la actriz que interpretó a Callie durante varias temporadas de Anatomía de Grey, será un personaje recurrente en la serie. Su personaje, Che Díaz, es queer y no binario, hace monólogos de comedia y presenta un podcast en el que Carrie hace apariciones regulares.

Sarita Choudhury (Little Fires Everywhere) será Semma Patel, una agente inmobiliario de Manhattan; Nicole Ari Parker (Chicago P.D.) será Lisa Tood Wexley, una directora de documentales con tres hijos y Karen Pittman (The Morning Show) será Nya Wallace, una profesora de derecho. Christopher Jackson (Hamilton) interpretará al marido de Wexley, mientras LeRoy McClain interpretará al de Wallace.

También se unen al reparto Isaac Powell, Brenda Vaccaro, Gloria Marquettem, Ivan Hernandez y Jon Tenney.

Quiénes están detrás de cámaras

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cynthia Nixon (@cynthiaenixon)

Michael Patrick King ha incorporado a su sala de guionistas a Samantha Irby, Keli Goff, Rachna Fruchbom, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky. Entre los directores estará el propio King, junto a Gillian Robespierre (Obvious Child) Anu Valia (The Other Two, Yo nunca), Nisha Ganatra (Late Night) y Cynthia Nixon, una de las protagonistas de la serie.

¿Habrá más temporadas?

El showrunner ha afirmado en una entrevista de The Hollywood Reporter que la temporada que ha escrito no deja cliffhangers, que siempre tiene un final en mente pero que, por supuesto, la historia podría continuar si todos los implicados quieren hacerlo.

El primer episodio de And Just Like That' llegará a HBO Max el 9 de diciembre. Los ocho restantes se estrenarán semanalmente todos los jueves.

