Jaume Ripoll: “En Filmin nos gustaría hacer más producción, pero tiene un coste y un riesgo elevado”

El cine de autor y las series europeas tienen su propia aldea gala en este mundo de plataformas y de lucha de contenidos. Esa casa que las cuida y protege se llama Filmin, que nació hace casi 15 años (en 2008) y que desde entonces ha crecido y ha pasado de ser un reducto para cinéfilos a una plataforma que empieza a llegar a otros perfiles y sectores. Lo hace con mucho menos músculo empresarial que Netflix y compañía, y lo más importante, pagando impuestos aquí (Filmin es una compañía española).

La pandemia también supuso un mayor conocimiento, y el año pasado realizaron su primera serie de ficción propia, Doctor Portuondo. Todo nuevos hitos en la historia de Filmin, que afronta 2022 con el reto de saber adaptarse a las nuevas formas de consumo. Hablamos de todo ello con Jaume Ripoll, director editorial y de desarrollo de Filmin y uno de sus cofundadores junto a José Antonio de Luna y Juan Carlos Tous.

¿Cuál es, desde Filmin, la valoración de 2021?

Muy positiva, porque se ha mantenido la tendencia de 2020 de crecimiento de suscriptores y se ha reforzado la línea de ampliar espectro de público que iniciamos hace un par de años. Positiva porque hemos mantenido la confianza en los festivales que han colaborado con nosotros, y positiva porque hemos tenido éxitos en nuestras apuestas editoriales. Hemos triunfado en Málaga con 8 premios, hemos ganado con Gunda en Barcelona, hemos estrenado Doctor Portuondo… diferentes apuestas de la compañía que han tenido buena repercusión, a nivel de premios sobre todo.

2020 fue el año del auge de las plataformas, provocado en parte por la pandemia y el confinamiento, no sé si 2021 ha demostrado que no es flor de un día o hay miedo a que sea una ilusión.

La incertidumbre para cualquiera que nos dedicamos a esto es permanente porque el público es cambiante, porque la competencia es feroz, y porque el tiempo del que disponemos los espectadores es limitado. Lo que hay que hacer es competir para atraer o reforzar nuestros suscriptores. En 2021 sucede que la preocupación está, te preguntas si van a seguir aquellos que nos han descubierto, cómo de atractivo seremos con el desembarco de gigantes que acabaron por llegar, y esas preocupaciones se mantienen y eso nos anima a reforzarnos en el equipo, a reforzar proyectos exclusivos, y tenemos claro que para ser relevantes la inversión debe ser importante.

Y a nivel audiovisual y de salas de cine, ¿cómo describirías el 2021?

Estamos en un periodo de desconcierto y llevamos mucho tiempo en él, pero el temor es que ese desconcierto se convierta en el estado habitual de las cosas. Desconcierto porque no se ha vuelto a las salas, o no han reabierto con la tranquilidad que todos anticipamos, me refiero al 100% de ocupación, sin mascarillas… algo que, además, ya sabemos que no va a llegar a corto plazo y que algunos optimistas como yo pensábamos que ocurriría el año pasado. Creo que a nivel audiovisual, en el cine, no hay muchos motivos para ser optimistas, porque mas allá de los bombazos como Spider-Man, al resto les cuesta despertar el interés del público. Eso es por motivos variados, por la oferta en casa, la oferta de otro ocio en la calle, las pocas ganas de ir a una sala de cine… motivos que hacen que nos esté costando a todos los que apoyamos a la salas reencontrar esa audiencia perdida. Y la tendencia no se ha revertido.

Es curioso que Filmin es una plataforma que este año ha redoblado su apuesta por las salas, como demuestra esa alianza con Elástica.

Pero lo hacemos por convicción, porque nos dedicamos a esto porque creemos en ello, no podríamos dedicarnos a otra cosa. Nuestra vida es el cine, y entendemos que, al final, todo el ecosistema se puede alimentar. Hay películas como Hierve o The assistant que creemos que su hábitat natural es un estreno en plataformas, porque tienen una dificultad elevada para un público en salas. Pero hay otras cuyo paso natural es la exhibición en cines, como Destello Bravío o El vientre del mar y otras películas que vendrán en 2022. Ese es el camino, pero no es fácil porque la inversión para llegar a salas de cine es elevada y las ventanas son un obstáculo para algunas películas que podrían ir a salas y luego llegar a plataformas para aprovechar la inversión hecha en la llegada a salas. El camino no es sencillo, pero sin salas de cine es difícil imaginarse el cine.

Las ventanas siguen siendo un tema de discusión aunque no hay ninguna ley que obligue a ellas.

Ese es un debate que nos afecta a nosotros, a los profesionales de la industria. La diferencia es papable, el público más casual no sabe qué es eso. La gente intuye que algo llega a su casa y que puede ver la nueva de DiCaprio, la de Stephen Graham o Macbeth. De alguna manera lo que se transmite al público es que las plataformas ya ofrecen cine de estreno. Un espectador no sabe si ha pasado antes por salas y cuánto tiempo antes ha pasado. A lo mejor pasa con una película como West Side Story, que alguien dice, me tengo que esperar a marzo, pero en general el público ya sabe que las plataformas le ofrecen calidad en cuanto a películas y también una experiencia de gran formato en cuanto a series. Esos dos elementos hacen que el espectador se piense más ir a salas de cine. Creo que ahí tendremos que ver qué rol tendrán las salas para cierto tipo de películas que no sean Marvel y superproducciones. En cuanto a las ventanas... de nuevo, la experiencia de ver una peli en salas es diferente a verla en casa.

¿Qué modelo cree que ahora mismo es el más probable o el mejor, simultáneo en salas y plataformas, primero en salas y justo después en plataforma?

Creo que las salas tienen dos factores diferenciales. Uno es el experiencial y el otro es la exclusividad. Creo que ahora tendrán que vivir más de lo primero, porque cada vez tendrán menos de lo segundo, porque eso ya no te va a asegurar que el público vaya, así que la clave va a ser que la experiencia sea extraordinaria. Uno puede ver cómo en la taquilla de este año se han colado películas como Harry Potter, El padrino o Deseando amar entre las 15 más vistas, y es por la experiencia de ver esa película en cines.

Pero si miramos a Francia sí se legislan los meses para proteger a las salas de cine hasta la llegada a plataformas de las películas.

Si miramos a Francia nos vamos a obnubilar por el sistema de protección francés, pero aquí no se va a desarrollar así, así que en vez de lamentar lo que no tenemos, veamos cómo podemos reforzar lo que hay. A nivel presupuestos, de inversión de plataformas en producción nacional… no tiene nada que ver con el mercado español.

Hablando de la financiación de las plataformas… cómo está el tema de la Ley Audiovisual.

Con ganas de ver cómo acaba configurándose. Creo que es importante que en la ley, de alguna manera, se entiendan las diferencias entre plataformas y el apoyo que damos al cine español y al cine europeo. Espero que lo recoja y que se defienda a las plataformas privadas para desarrollar una audiencia y no nos obliguen a cosas que quizás no sean un beneficio para la industria audiovisual.

Para otras plataformas la clave se centra más en la producción original, pero parece que Filmin ha optado más por catálogo e incluso por clásicos, ¿qué os diferencia, cuál es la línea para el futuro?

Todas las plataformas deben diferenciarse de las demás para atrraer a su audiencia. Lo q nosotros debemos plantearnos es cuán diferentes somos y cuán complementarios a las demás, porque sólo con clásicos no podemos mantener una plataforma como Filmin. Nos gustaría hacer más producción original, pero tiene un coste elevado y un riesgo elevado que no podemos asumir con la frecuencia que nos gustaría. Vamos a seguir produciendo series originales de ficción, documentales y participando en largos, sin duda, pero no podemos hacer 6 o 10 series al año porque, a día de hoy, eso es irrealizable.

¿Cuáles son las apuestas de producción propia de Filmin?

Estamos trabajando en un docu thriller en forma de serie que esperamos anunciar pronto y hemos participad en la coproduccion de una serie con IB3, la televisión catalana y À Punt, que es un thriller político tipo El reino en Mallorca a principio de los 2000. Esto ya se había anunciado, y después participamos en El Agua, de Elena López Riera, que es extraordinaria y que tiene unas presencias interpretativas de las más deslumbrante que he visto en la historia reciente del cine español.

¿Habrá temporada 2 de 'Doctor Portuondo'?

De momento no, vamos a seguir explorando nuevos originales en un futuro. Esperemos que podamos llevar a cabo en el futuro la segunda temporada, pero a corto plazo no.

¿Se ven ya más series que cine en Filmin?

Ha cambiado, se están consumiendo cada vez más series. El porcentaje está en 55-45 a favor de las películas. Pero Filmin está viendo que las series son una apuesta importante y hay alguna que no tiene un reparto conocido con actores americanos que han arrasado como Todas las criaturas grandes o pequeñas. Estoy muy contento con las series del primer cuatrimestre, son extraordinarias y tenemos una de las grandes series del año, Nordic Narcos.

Filmin no puede competir con las masivas campañas de promoción de otras plataformas, cómo afrontan esta parte, cuál es su apuesta.

No tener prisa, es la clave. Hay que tener una estrategia definida, un equipo sólido y fuerte, hemos incorporado a Pilar Toro, que es un plus de experiencia y para llegar a tener más presencia en ciudades donde tenemos menos impacto del que el catálogo merece, pero no hay una fórmula mágica para promocionar. Tenemos un hito bonito, que es que cumplimos 15 años y creo que será un buen momento para que cierto público que aún no nos conoce lo haga.

