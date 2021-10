Cristina Sulebakk: "Las películas de Warner llegarán a HBO Max 45 días después de su estreno en cines"

El 26 de octubre la plataforma HBO España pasará a convertirse en HBO Max, un movimiento con el que la compañía unificará la marca de su servicio de streaming a nivel global. No será solo un cambio de nombre, los usuarios podrán disfrutar a partir de ese momento de una interfaz totalmente renovada. También llega con algunas incorporaciones en cuanto a contenido y, lo más importante, sin subidas en el precio del servicio.

Sobre estas novedades, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de entrevistar a Christina Subelakk, directora general de HBO Max para la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África), con quien hablamos sobre los principales cambios a nivel de contenido, cuál es el perfil del público suscrito al servicio en España y cómo se diferencia del de Estados Unidos, su estrategia de precios y de estrenos semanales, y la noticia de que, a partir de enero de 2022, las películas de Warner Bros. llegarán a HBO Max 45 días después de su estreno en las salas de cine.

¿Cuáles son los principales cambios a nivel de contenido que ofrecerá HBO Max?

Con HBO Max estaremos ampliando el servicio. Tendréis todo el contenido que hemos tenido hasta ahora, pero en un servicio totalmente nuevo al que añadiremos muchísimos más títulos, como veréis desde el día del lanzamiento. Una de las cosas que vamos a añadir son los títulos de catálogo de Warner Brothers, como The Big Bang Theory o títulos de DC. Otra novedad muy importante, será la de la incorporación a HBO Max, en primera ventana de distribución, de las películas de Warner 45 días después de su estreno en salas. Esta es una gran noticia para nosotros y también para los suscriptores, que podrán disfrutar de películas de estreno en casa poco tiempo después de su paso por los cines.

¿Qué películas de Warner van a llegar con el reciente acuerdo de estreno?

El acuerdo para tener disponibles en la plataforma las películas de Warner 45 días después de su estreno en cines empezará a estar vigente el 1 de enero de 2022. A partir de esa fecha, todos los títulos de Warner estarán disponibles en HBO Max un mes y medio después de su estreno en salas, como por ejemplo The Batman o Fantastic Beasts 3, que se verán en cines en primavera. Las películas que se han estrenado desde verano o que lo harán este otoño invierno, como Dune o Matrix Resurrection, corresponden a un acuerdo anterior, pero también irán llegando a la plataforma en exclusiva en su primera ventana de distribución a partir del próximo mes de enero. Creo que es una muy buena noticia para nuestros suscriptores porque podrán disfrutar de películas de estreno en su hogar solo unas semanas después de su paso por los cines.

Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem y Timothée Chalamet en una escena de 'Dune'.

¿Cuál es la estrategia en cuanto a la producción original en Europa?

Vamos a apostar más por la producción original, y no solo de series y documentales, también de telerrealidad. En Estados Unidos hemos producido FBoy Island, un reality como The Bachelor, pero también tenemos programas de cocina y concursos, y queremos trasladar eso a la producción local en Europa. Durante los próximos años los suscriptores verán que habremos ampliado el horizonte de nuestros originales, pero manteniendo siempre el sello de calidad HBO. Queremos ser uno de los servicios de streaming referentes en España. No estoy diciendo el más grande, porque no se trata de ser el más grande, sino de ser uno de los preferidos por los suscriptores por el servicio y el catálogo que ofrecemos.

¿Cómo definiría el perfil del público principal de HBO Max?

En realidad tenemos varios públicos, pero diría que el público principal de HBO siempre ha sido de una naturaleza muy personal. En general siempre están buscando historias bien narradas, arriesgadas, inmersivas y que importen. Ese ha sido el factor común desde que HBO empezó como un canal de cable. Ahora que estamos poniendo en el mapa HBO Max, yo veo la marca como un sitio en el que encuentras todos esos títulos de gran calidad, pero también se permite ser más juguetona, divertida y relajada. Queremos seguir contando grandes historias y también queremos que haya otras voces para contarlas. Eso es HBO Max, viene con voces frescas, femeninas, más jóvenes e inclusivas. Creemos en las grandes historias, pero no creemos que sean sinónimo de complejidad por defecto, porque a veces queremos dramas de prestigio o series que requieran toda nuestra atención, pero otras solo queremos ver un placer culpable o algo que no nos haga pensar en lo más mínimo.

¿Es diferente ese público en España al de Estados Unidos?

En España hemos tenido bastante éxito atrayendo más mujeres y también un perfil más joven que el público promedio de HBO, porque tanto en el canal de cable como en HBO Now, este era mayoritariamente masculino y de más edad. Desde que se lanzó HBO Max en Estados Unidos, en mayo del año pasado, allí también se ha ampliado el rango de audiencia, ahora hay más público femenino, más familias, más niños y un perfil demográfico más joven, un poco similar a lo que había estado ocurriendo aquí en España. No somos una televisión pública, así que no vamos a hacer productos que sean para todos los públicos en general, pero sí podemos apuntar a ser lo más amplios que podamos, siempre teniendo en cuenta nuestros perfiles demográficos principales. Pienso, por ejemplo, en mi hijo de 10 años, ahora hemos empezado a ver Harry Potter, así que es importante que haya algo para ellos después de los Looney Tunes, y conforme vaya creciendo podremos ver juntos series como Patria, que habla de la historia reciente de España. Podemos llegar a un público realmente amplio, y nuestra demo principal está entre los 16-45 años, pero nuestra intención es que los más jóvenes también puedan encontrar sus títulos, y también los mayores, porque conforme se populariza el streaming, nuestros padres ya lo están incorporando a su vida diaria.

Dolores Vázquez contará su lado de la historia en 'Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof' HBO

¿Cómo se estableció la estrategia de precios para el lanzamiento en España?

Cuando lanzamos el servicio en España hicimos el análisis pertinente teniendo en cuenta la penetración del mercado y teniendo en cuenta, por supuesto, a nuestros competidores como punto de referencia. Analizamos qué hace que los suscriptores piensen que un producto es demasiado caro y también que si es demasiado barato en comparación con el resto puedan pensar que no es una seña de calidad. Ahora con HBO Max volvimos a hacer este estudio de forma exhaustiva y a repasar todas las métricas. El resultado es que por el mismo precio pasamos de dos conexiones por cuenta a tres y con dispositivos conectados ilimitados; vamos a ofrecer mucho más contenido y el estreno en streaming de las películas de Warner 45 días después de su paso por salas. Además, y para premiar a los suscriptores más fieles, aquellos que no solo vienen a ver una serie, sino que les gusta mantener su suscripción, hemos introducido un plan anual por el que obtienen 12 meses por el precio de 8, para que puedan ver todo lo que quieran por un coste más atractivo.

¿Está prevista una subida de precios próximamente?

No puedo comentar sobre un futuro demasiado lejano, pero diría que no vamos a aumentar los precios a corto plazo porque ya lo hemos evaluado antes. Queremos atraer más suscriptores que sientan que están pagando un precio competitivo por un servicio premium en cuanto a calidad y contenido.

¿Hay planes para lanzar una opción con publicidad de vuestro servicio?

Por ahora no tenemos ningún plan de lanzar un AVOD en España. En Estados Unidos ofrecemos la opción de un precio de suscripción inferior con publicidad, pero nuestra estrategia en Europa es ofrecer el precio más competitivo posible, sin necesidad de incluir publicidad. Queremos que nuestra estrategia sea sencilla y ofrecer un solo producto que incluya todas nuestras prestaciones. No sabemos si esa opción llegue a estar disponible en algún momento, pero si así fuera, no creo que sea a corto plazo.

Hay algunas series Max originals que aún no han sido anunciadas en España, ¿que puede contarnos sobre esto?

El día del lanzamiento se incorporarán a nuestro catálogo Max originals como la nueva Gossip Girl, que seguía inédita en España, y en los próximos meses otras como Just Like That. Hay otros títulos que tienen el sello Max originals en Estados Unidos, pero no están producidos por nosotros, sino por terceros, que aún no podemos confirmar. En el futuro no volveremos a ver esta situación, porque tenemos el compromiso de que todos nuestros originales llegarán a nuestro catálogo en exclusiva en todos los territorios donde esté HBO Max al mismo tiempo.

Guy Pierce y Kate Winslet en 'Mare of Easttown'.

A diferencia de otras plataformas, HBO mantiene la estrategia de estrenos semanales, ¿cómo se llega a esta decisión?

El estreno de episodios semanales es algo que nos funciona muy bien, aunque depende de cada título. Creo que podemos estar de acuerdo en que Juego de tronos no habría sido el fenómeno global que fue si se hubieran estrenado las temporadas de golpe, porque hay muchos personajes y sus relaciones son complejas, por lo que en realidad necesitábamos espacio para absorberlo todo y comentarlo todo entre episodios. Esto también facilita que haya un calendario y que mientras estemos viendo una temporada se esté trabajando en la siguiente, para que entre una y otra no tengan que pasar dos años una vez que ya la has visto entera en un solo fin de semana. En otros casos depende de cómo está construida la temporada, y hay que pensar qué es lo que tiene más sentido narrativamente, porque si el inicio lento, pero después del segundo episodio hay un gran cliffhanger, lo ideal sería estrenar los dos el mismo día y luego uno cada semana. En otros casos, como Mare of Easttown, cada episodio puede ser tan intenso, que era mejor dosificar la serie semanalmente y no quemarla en una sola tirada. Y si se va a estrenar completa, quizás será mejor hacerlo un viernes que un miércoles. Realmente somos flexibles y vamos a estar experimentando en ese sentido, pero siempre tenemos en cuenta que la estrategia tenga sentido para cada título en particular.

¿Cuáles son sus series favoritas del catálogo de HBO Max y cuáles espera con más ganas?

De España me gustaron mucho 30 Monedas y Patria. En cuanto a documentales, me fascina The Jinx. Entre lo que viene, me gustó mucho García, y como fui muy fan de Juego de tronos, espero con muchas ganas House of the Dragon. Me pasa lo mismo con Just Like That, porque crecí con Sexo en Nueva York. No es un original HBO, pero en Europa está en nuestro catálogo, así que tengo que decir El cuento de la criada, creo que es mi serie número uno actualmente. Y Succession, que cada temporada está aún mejor.

HBO Max estará disponible el 26 de octubre. Si ya eres cliente de HBO España el cambio se realizará automáticamente.

