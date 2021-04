Entrevista a Little Marvin, el creador de ‘Them’, la nueva serie de terror social de Amazon Prime

Little Marvin, creador de la serie 'Them'. Amazon Prime Video

Entre los estrenos de series mas destacados de este mes está Them, la serie antológica de terror de Amazon Prime Video que llega a la plataforma este viernes 9 de abril. Enmarcada en el género terror social, que se ha poplarizado con películas como Déjame salir y Nosotros (Us) de Jordan Peele, esta producción se ambienta en la década de los 50 para hacer un retrato del racismo imperante en los Estados Unidos en aquella época. Una dolorosa realidad que sigue afectando a la comunidad negra en el siglo XXI.

En la primera temporada de Them (la serie tuvo un encargo directo de dos entregas) seguimos a los Emory, una familia negra que en 1953 deja su hogar en Carolina del Norte para mudarse a su recién comprada casa en un vecindario residencial blanco de Los Ángeles. En una época conocida como La Gran Migración, ellos aspiraban a una vida con mejores oportunidades, pero sus sueños pronto se convierten en una pesadilla cuando se enfrentan a una fuerza sobrenatural y a la actitud de rechazo y racismo de sus nuevos vecinos.

Sobre la inspiración de la serie, sus referentes e influencias y por qué eligió contar esta historia tan realista y actual en clave de terror, SERIES & MÁS habló con Little Marvin, el creador y showrunner de esta propuesta de Amazon Prime Video producida por Lena Waithe, la ganadora de un Emmy al mejor guion por Master of None.

'Them' se adscribe al terror social que se ha hecho popular con películas como 'Déjame salir' y 'Nosotros' de Jordan Peele, ¿en qué otras obras te has inspirado para la serie?

Toda la vida he sido un gran seguidor del género de terror, especialmente de las películas de los años 60 y 70, desde El Exorcista, Amenaza en la sombra, Carrie, El Resplandor... son demasiadas para enumerarlas, pero también me han influido otras que quizá no son vistas necesariamente como terror, como el cine de David Lynch. Soy un gran fan de sus películas y Terciopelo azul es una de mis favoritas de todos los tiempos. Su capacidad para mostrar el lado oscuro de los lugares soleados es muy inspiradora para mí. Terciopelo azul fue una gran influencia en Them al pensar en un lugar soleado e idílico de Los Ángeles que esconde una gran pesadilla.

La serie está ambientada en 1953 pero se siente dolorasamente actual, supongo que también encontró inspiración en las noticias y el clima sociopolítico de Estados Unidos.

Sí, mucho. Empecé a escribir la serie hace unos veranos, por una época en la que sentía que cada mañana me levantaba y hacía lo que todos hacemos: leer las noticias y abrir Twitter. Y me encontraba con el nuevo infierno que estamos viviendo. Cada día veía un vídeo tras otro de personas negras aterrorizadas de alguna manera por la policía, por sus vecinos.

Creo que es un espejo de lo que ha ocurrido en el pasado y también un reflejo del presente

Eso me hizo pensar mucho en el origen y toda la historia detrás de ese tipo de comportamiento y también en mis propias experiencias personales al estar en el extremo receptor de esa mirada. Se remonta al principio de la historia de este país, así que sí, no hay manera de separar el tiempo actual de la narración de la serie. Las personas negras sigue sufriendo discriminación e injusticia social, ya sea en el lugar de trabajo, subiendo a un avión o conduciendo y entrando en su propia casa. Así que creo que es un espejo de lo que ha ocurrido en el pasado y también un reflejo del presente. El tiempo ha pasado y han cambiado muchas cosas, pero otras no tanto.

Por qué optó por añadir un elemento sobrenatural a una historia cuya realidad ya es de por sí tan aterradora.

Creo que precisamente porque el terror ayuda a que un tema tan duro como el racismo sea más fácil de ver para la audiencia. Las narrativas de género tienen una capacidad realmente maravillosa para envolver temas muy difíciles en un paquete que hace que tu pulso se acelere y te resulte entretenido. Podría haber contado esta misma historia como un drama, pero habría sido emocionalmente devastador y creo que sería muy difícil ver eso. Así, mientras estás lidiando con unos terrores muy reales, te distraes con lo que amenaza eb un sótano, con la oscuridad, con la sombra del pasillo... y eso ayuda a poner un asunto tan terrible como este del que hablamos en un paquete que lo hace más llevadero para el espectador.

No es que en 'Them' sea necesario forzar la identificación del espectador, pero el terror es, sin duda, una gran herramienta en ese sentido.

Totalmente. Lo que me parece fascinante del género es que no es sólo un estilo visual y tampoco es solo una experiencia emocional, también es una experiencia física. Te acelera el corazón, te tensa el estómago, te afecta de forma visceral. En ese sentido y porque produce una sensación física muy real, el terror tiene la posibilidad de afectar al espectador de una forma distinta a lo que consigue un drama. No me malinterpretes, puedo sentir a nivel emocional muchas cosas viendo un drama, pero hay algo diferente con las narrativas de terror, porque sientes un miedo muy real por la vida de los personajes.

Podría haber contado esta misma historia como un drama, pero habría sido emocionalmente devastador y creo que sería muy difícil ver eso

Fue difícil encontrar el equilibrio entre el terror y la realidad para saber cuándo era necesario recurrir a uno o a otro.

El tipo de terror que más me gusta no es el de los sustos que te hacen dar un respingo en el sofá, eso no me interesa mucho. Me gusta el terror que se toma su tiempo para construir una atmósfera, el que está arraigado en las emociones y la psique de los personajes. Así que en Them nos centramos en ellos, en su estado emocional, el psicológico; en su dolor. El terror aquí surge de lo que representan sus miedos más profundos que se ven materializados en la realidad que los rodea.

Cómo se planteó el rodaje de las escenas más duras y realistas -las del racismo de los vecinos-, con Melody Hurd, la actriz de ocho años que interpreta a Gracie.

Nunca podré explicar lo impresionante que fue trabajar con la pequeña Melody. Es pura energía arrolladora. Lo más increíble de ella es que se entrega al 100% en una escena super aterradora y al segundo siguiente de decir "corte" estaba grabando un tik tok con su madre como si nada hubiera pasado. Tiene la habilidad a una edad muy temprana de estar comprometida con cada momento que vive. Le explicábamos muy bien la intención de cada escena y lo que significaba y ella se permitía sentir y experimentar por lo que pasaba su personaje en cada momento, pero sabía que era una actuación, que no era verdad. Es muy inteligente y fue impresionante, porque creo que tenía seis o siete años cuando empezamos a rodar.

El terror tiene la posibilidad de afectar al espectador de una forma distinta a lo que consigue un drama

La selección musical es muy llamativa. Se ha optado por el uso anacrónico de algunos temas, cuál es el concepto detrás de esta decisión.

No fue realmente estratégico. Te cuento. Desde el principio teníamos claro que queríamos hacer una serie ambientada en los 50, pero que pareciera que estaba rodada en los años 70; ese era el estilo que queríamos. Una vez supimos eso, esta idea afectó todas las decisiones estilísticas, también el diseño de sonido y la música. Sin ofender a ningún músico de 1953, sus temas, en general, no me parecen los mejores, por decirlo de alguna manera. Si me hubiese atado a esa restricción la serie sería muy diferente, pero cuando nos dimos la libertad de poder usar temas de Isaac Hayes, Diana Ross, Roberta Flack o Sarah Vaughan el resultado es totalmente distinto y muy personal. Por supuesto, la música original también es clave para el terror, y las partituras de Mark Corvin son hermosas. Trabajamos juntos para crear un sonido que realmente rindiera homenaje a mis compositores favoritos de antaño: Bernard Herrmann, (Ross) DiMaggio... Las suyas son mis partituras favoritas de todos los tiempos. Así que definitivamente trabajamos para presentar nuestros respetos a esos compositores.

'Them' se estrena el 9 de abril en Amazon Prime Video, en versión original subtitulada.

