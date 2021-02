Megan Montaner, la actriz del momento que triunfa con 'La caza. Tramuntana' y '30 Monedas'

2021 va a ser el año de Megan Montaner. No es una predicción, ni una apuesta de futurólogo, es un hecho. La actriz terminó ya el anterior curso a lo grande, como estrella indiscutible de 30 monedas, la serie de Álex de la Iglesia. Ha empezado el nuevo en prime time de TVE con la segunda temporada de La caza, que desarrolla su nuevo misterio en Tramuntana, y con la que ha vuelto a trabajar con el equipo de la primera tanda de episodios.

Es verdad que la actriz no ha dejado de trabajar desde que la descubriéramos en El secreto de puente viejo, pero nunca había tenido una presencia tan apabullante, y sobre todo, estando en una de las series más ambiciosas de la historia de la ficción española, como es la creada por HBO junto a De La Iglesia y su guionista, Jorge Guerricaechevarría. Ella ha dado vida a la estrella de la función, una “especie de Lara Croft” castiza, como la define en su conversación con Series & Más, donde cuenta cómo está viviendo este extraño momento en el que el mundo parece que se derrumba y ella está viviendo su mejor momento profesional.

“Tengo el cuerpo extraño. Ha sido un 2020 de ciencia ficción, y estoy agotada de tanta incertidumbre, de tantos cambios y de tanto pesimismo, pero por otro lado tengo la alegría de cómo están funcionando los proyectos que hemos sacado adelante y la respuesta de la gente… Está siendo extraño”, cuenta y aclara que aunque todo se haya concentrado ahora, esto es el resultado de muchos años de trabajo y “ahora ha sido el momento del estallido”.

Trabajar con Álex de la Iglesia ha sido un sueño, y aunque “es un terremoto me lo he pasado muy bien”. “Es un tío exigente, puede que a veces caótico, pero al mismo tiempo tiene las ideas tan claras… sabe tanto lo que se hace y es tan inteligente que lo tiene todo montado en su cabeza y sabe decirte lo que necesitas para darle lo que quiere. Ha sido un aprendizaje increíble y es una persona fascinante. Aun trabajando a estos niveles de voltaje me he divertido mucho, y como yo soy muy física me lo he pasado muy bien haciendo acción”, dice la actriz.

Por su trabajo ha sido nominada al Premio Feroz, algo que agradece y que califica como “gratificante”. Todo esto mientras esperan que HBO dé luz verde a las dos temporadas más que el director tiene en la cabeza: “¡Yo le he impuesto que yo tengo que estar! Me acuerdo en la rueda de prensa de Sitges, que ya le preguntaron por esto y fantaseábamos con más temporadas, y él dijo, ‘vamos a tres temporadas’, pero no teníamos luz verde y pensaba, madre mía dónde se está metiendo. No sé qué nos deparará el futuro, pero el último capítulo es verdad que ha quedado muy abierto. Ya veremos que nos tienen preparados De la Iglesia y Gerricaechevarría”.

Llevamos más de 10 años viéndola en la televisión, y por eso ella ha sido testigo de la revolución vivida “con la llegada de las plataformas”. “Desde luego que noto una diferencia abismal en cuanto a historias, más arriesgadas a la hora de hablar de ciertos temas, sin tantas censuras, con una gran factura visual, que llegan a lugares donde antes era impensable e imposible. Tienen una repercusión brutal, y estamos como en una época dorada de las series en ese aspecto. Hay a montones, a mí me pasa que me pongo a elegir qué serie ver y me paso más tiempo pensando cuál voy a ver que la propia serie”.

Tras el éxito de 30 monedas ha encadenado el de La Caza. Tramuntana, la muestra de que “la llegada de las plataformas ha hecho que los canales en abierto se pongan las pilas, era adaptarse o morir, evolución, y para ello han ampliado su calidad, ahí están los hechos”. También participó en una de las series que supuso un cambio de paradigma en las cadenas en abierto, Sin Identidad. La ficción que emitió Antena 3 en 2014 y que ahora muchos reivindican, algo que hace mucha ilusión a Megan Montaner.

“Lo he visto y me hace mucha gracia, en Twitter me salta mucho que está volviendo a hacer eco, y pienso que quizás en aquel momento, cuando se emitió, no tuvo tanta repercusión mediática. Sí que tuvo buena crítica, pero pasó un poco desapercibida, como que rápidamente desapareció del mapa y ahora está recobrando la vida y me hace mucha ilusión porque es un proyecto que estaba muy bien, tenía calidad y me gustó mucho hacerlo”, zanja. Es la actriz del momento, y saborea un momento dulce que seguro que se materializa con las tan esperadas nuevas temporadas de la serie de Álex de la Iglesia.

