Entrevistamos a los protagonistas de 'Deudas': "la serie está a medio camino entre 'Succession' y Cantora"

Mañana llega a Atresplayer Premium, antes de que pueda verse en el prime time de Antena 3, Deudas, la primera ficción original que estrena la plataforma este 2021 que, después del regreso de #Luimelia con su tercera temporada, ya se prepara para el lanzamiento de La cocinera de Altamar y Alba, confirmadas para el primer trimestre del año.

Para contarte lo que puedes esperar de esta comedia creada por Daniel Écija (Vis a Vis, La Valla, Estoy Vivo), en la que se enfrentan dos clanes, los Carranza y los De la Vega, SERIES & MÁS habló con Carmen Maura y Mona Martínez, que interpretan a las matriarcas de las respectivas familias; y con Salva Reina y Javi Coll, que dan vida a dos de sus hijos. "Deudas es una comedia divertida, familiar, gamberra y canalla", nos dice Reina, definición que Coll, su compañero de reparto, complementa diciendo que "está a medio camino entre Succession y Cantora". "No es que lo diga yo, lo ha dicho Jesús Mesa Silva, que es el coordinador de guiones, y me pareció una definición muy buena", aclara el actor.

Reina interpreta a Raúl, "un personaje eminentemente cándido que intenta siempre hacer el bien, pero todo le sale mal". Raúl es el mayor de los hermanos Carranza, hijo de Pepa, a la que define como "una heroína, una mujer con un carácter fuerte que saca adelante tanto la familia como negocio". Maura interpreta a Pepa Carranza, "una madre que adora a sus niños, una mujer muy lista, que quiere hacer todo dentro de la ley, y muy fuerte, que es lo que hace falta para sobrevivir a esta", dice refiriéndose a Mona Martínez, que interpreta a Consuelo De la Vega.

Aunque Martínez ha participado en algún episodio de Vota Juan, es su especialidad la interpretación dramática y el teatro, por lo que un personaje en un registro tan diferente como este le imponía respeto, "me enfrenté al principio con bastante pudor y con miedo de no saber hacerlo, porque te mides con actores que ya han trabajado mucho en comedia y que saben cuáles son los tempos. Me he dejado llevar por ellos y por los directores. Yo sigo dudando que doña Consuelo haga gracia pero me he divertido mucho porque estaba muy bien acompañada".

Aunque Martínez sintiera alguna inseguridad en su paso a la comedia, sus compañeros no lo notaron en ningún momento, "te ponías tu disfraz, te sentabas en la silla de ruedas y nadie tenía que decirte nada, te salía solo", le dice Maura. Y para Reina, su escena favorita del primer episodio es precisamente una de Consuelo: "me encanta ese momento cuando ella le mete fuego a la bebida isotónica que se está haciendo, esa actitud que tiene Mona es espectacular".

Para la actriz que interpreta a Consuelo, los momentos favoritos del episodio que veremos mañana son los de Raúl (Salva Reina). Para Coll, su hijo en la ficción, es la escena de las tostadas, cuando los Carranza y los De la Vega están frente a frente, "era la primera vez que trabajaba con todos ellos, porque la serie se graba con dos unidades, una unidad nos grababa a nosotros y la otra a los Carranza, y cuando nos tocaba juntarnos nos lo pasábamos mejor". Esto es algo en lo que coinciden los cuatro actores, Martínez confiesa que tuvo que pedir perdón en varios momentos porque no era capaz de aguantar la risa, "me reía mucho con Salva, con Javi y con Ibra (Ibrahim Al Shami J.), eso te hace sentir mal cuando tienes que hacer tu trabajo y estar seria, pero no era capaz. Lo hemos pasado muy bien con las dos familias".

Carmen Ruiz, Ana Verónica Schultz, Pedro Ángel Roca, María de Nati, Miguel Ángel Martín, Cristina Peña, Roberto Mateos, Fede Rey, Michael John Treanor o Carmen Canivell son otros de los actores que forman parte de un coral reparto cuyo talento es lo que más destaca Maura de la serie, "todos tenemos papeles muy buenos y la gente lo hace muy bien. Yo he felicitado muchas veces mis compañeros de esta serie, joder, tío, joder tía, qué bien estás".

Aunque desde el principio ya se percibe la química entre los actores, Coll afirma que Deudas va creciendo durante la temporada porque los guionistas asistían al rodaje y revisaban los brutos de las grabaciones, "los últimos cinco episodios creo que ya se han hecho un poco en base a ver cosas de los primeros capítulos ya grabados, lo cual está muy, muy bien".

En cuanto al episodio que más nos va sorprender a los espectadores, los protagonistas de la serie no se ponen de acuerdo. Salva Reina cree que será el último y Javi Coll apuesta por el octavo, en cualquier caso, habrá que estar atentos a un cameo que nos avanza Carmen Maura cuando le preguntamos si en la serie habrá más metareferencias a su pasado como chica Almodóvar, como la que se menciona en el primer episodio: "hay un capítulo en el que me encuentro con un personaje del pasado, un actor muy conocido y maravilloso con el que he trabajado mucho".

'Deudas' se estrena el 24 de enero en Atresplayer Premium.

