Los estrenos de abril que no te puedes perder en Disney+: todas las series, películas y documentales

Teniendo el mes de abril a la vuelta de la esquina, ha llegado el momento de repasar todas las novedades de estrenos de series, películas y documentales que llegan a Disney+ en las próximas semanas.

La de abril será una cosecha con una cantidad de estrenos menor, destacando títulos como Iwajú, una prometedora miniserie de animación que explora temas de clase, inocencia y desafíos del status quo.

Además, a principios de mes se podrá ver también Wish, que aterriza en streaming tras su paso por cines. Y, por si fuera poco, la plataforma también incorpora una colección de producciones documentales a las que seguro merece la pena echar un vistazo, como por ejemplo Thank You, Goodnight, que narra el épico pasado y el incierto futuro de la emblemática banda Bon Jovi.

Series

Los estrenos destacados

'Iwajú' - Miniserie (10 de abril)

Ambientada en una futurista Lagos, Nigeria, esta emocionante historia de iniciación a la edad adulta cuenta la aventura de la joven Tola y de su mejor amigo Kole, un autodidacta experto en tecnología, que descubrirán los secretos y peligros ocultos en sus diferentes mundos.

Otros estrenos

'The Fable' (6/04)

'Ranger Reject' (7/04)

'Bluey' - Nuevo episodio (7/04)

Películas

El estreno destacado

'Wish' (3 de abril)

Asha, una optimista con mucho ingenio, pide un deseo tan potente que le responde una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella. Juntas, Asha y Estrella se enfrentan a un imponente enemigo, el Rey Magnífico, gobernante de Rosas, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de una persona conecta con la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas.

Otros estrenos

'Siempre queda el amor' (10/04)

Documentales y programas

El estreno destacado

'Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi' - Serie documental (26 de abril)

Una serie de cuatro capítulos que narra el épico pasado y el incierto futuro de la emblemática banda Bon Jovi. Una odisea de 40 años de idolatría del rock ‘n roll, que llega a encontrarse al borde del precipicio cuando una lesión vocal amenaza con detener todo.

Todos los estrenos