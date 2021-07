Crítica: 'The White Lotus', una adictiva sátira sobre clase a medio camino entre 'Parásitos' y 'Succession'

El último estreno de HBO es perfecto para el verano. The White Lotus, una miniserie ambientada en un hotel de lujo de Hawái, es una adictiva y sugerente propuesta creada por Mike White (Iluminada), y se mueve como el vaivén de las olas entre la línea imaginaria y arbitraria que divide a los privilegiados que habitan mundos como los de Parásitos y Succession.

En seis episodios seguimos a tres grupos de adinerados huéspedes: los recién casados Shane y Rachel; la familia Mossbacher junto a la mejor amiga de la hija mayor; y Tania, una mujer que viaja acompañada por la urna que guarda las cenizas de su madre. Durante una semana somos testigos de las conversaciones, discusiones, dilemas y epifanías de este grupo de gente caprichosa, acostumbrada siempre a tenerlo todo en bandeja. Para ellos el dinero no es una preocupación así que, tienen que "inventarse drama", como diría la menina de Velaske, ¿Yo soy guapa?

A su servicio, para satisfacer todas sus demandas estarán Armond, el encargado del hotel, y Belinda, la coordinadora del spa, que desarrollarán una particular dinámica personal bastante intensa y mu diferente con dos de los huéspedes. Desde la primera escena de la miniserie sabemos que después de una semana en el hotel The White Lotus alguien va a morir. No sabemos quién, ni cómo ni por qué. Y la verdad es que tampoco importa mucho, porque esta no es una serie de misterio, pero lo curioso es que, una vez sabemos que alguien no saldrá vivo de allí, hay escenas en las que algunos personajes nos hacen desear que sean ellos quienes mueran. Y de forma dolorosa.

'The White Lotus' | Teaser | HBO

Cada día entramos en sus burbujas para escuchar sus conversaciones, discusiones y dilemas en los que se habla de privilegio, de clase, de desigualdad de género, de imperialismo y del pobre hombre blanco heterosexual que ahora, dice el personaje de Connie Britton, está en desventaja en la sociedad. Los debates son mordaces y lucidos, dejando al descubierto la hipocresía de aquellos a los que los problemas sociales no les afectan, porque en todas las relaciones que se muestran en la serie siempre hay alguien que está en situación de poder con respecto a otra persona.

El reparto de actores, lleno de rostros conocidos de muchas otras series, brilla con unos personajes que no están escritos para caer bien y la música original de Cristobal Tapia de Veer es subyugante. The White Lotus es una sátira fascinante con un toque de culebrón pijo, una mezcla adictiva en la que nos veremos atrapados como en la red de una araña si conseguimos conectar con su particular tono. Puede que no sea una serie para todos, pero si es para vosotros, la vais a disfrutar mucho.

'The White Lotus' está disponible en HBO.

También te puede interesar...

• Las 15 series más esperadas del verano

• 'Secretos de un matrimonio': la serie con Oscar Isaac y Jessica Chastain llega en septiembre y ya tiene tráiler

• Nos preparamos para la llegada de HBO Max: así es la plataforma que sustituirá a HBO España