'#Luimelia': todos los episodios de la temporada 3 ordenados del peor al mejor

Qué cortitas son las temporadas de #Luimelia. La serie de Atresplayer Premium ha llegado al final de su tercera entrega y, aunque por su duración nos sabe a poco, no se puede negar que les ha quedado redonda. Una vez más, han conseguido sorprendernos con el espíritu tan juguetón que caracteriza a sus creadores, y gracias al cual nos regalan episodios únicos que experimentan con la narrativa.

Por eso, en lugar de hacer una crítica del final de temporada, hemos preferido hacer un repaso de los seis episodios con un top. Y confieso que no ha sido fácil, porque todos son especiales por una razón u otra.

6. La vecina indiscreta (3x01)

Luimelia 3x01

El regreso de la temporada nos introdujo a las vecinas y nos recordó que Luisita y Amelia tenían un asunto pendiente sin resolver: su diferencia de ideas con relación al matrimonio. Fue un episodio muy divertido, especialmente la parte del supermercado y, como siempre, nos dejó momentos para el recuerdo, pero funciona más como presentación de lo que está por venir.

5. El tercero de la tercera (3x03)

Luimelia 3x03

Borja González Santaolalla y Diana Rojo, los creadores de #Luimelia se ponen también delante de la cámara para mostrarnos cómo se construyen las historias y, de paso, confesar que siempre tienen a los fans en mente. Lo hacen precisamente en un episodio que aborda un tema que sobre el papel puede parecer una amenaza para la relación de Luisita y Amelia. Ay, Luimeliers de poca fe.

4. Ventanas (3x05) QR

Luimelia 3x05

Este episodio se compromete totalmente con la referencia a Hitchcock y también nos muestra cómo sería la vida de nuestra pareja preferida en tiempos de confinamiento, sin necesidad de meter la trama del coronavirus en su universo. Pero lo más importante es que recupera a Gabriela y Lola, las vecinas del primer episodio de la temporada. Y de qué manera lo hace. Esa declaración. Qué bonito todo. Si aún no lo habéis hecho, capturar el código QR que aparece en la pantalla porque os permitirá ver todo el contenido de las carpetas que tiene Luisita en el escritorio del ordenador.

3. Yo nunca (3x04)

Luimelia 3x04

Este me gusta especialmente por tres cosas. La primera es porque es un triunfo ver un trío en el que todas las integrantes son mujeres. La segunda, por cómo juegan con nuestras expectativas, porque creemos que va a ser una fuente de conflicto y nada más lejos de la realidad. Y la tercera y más importante, porque es precioso confirmar cuánto se quieren y se gustan estas dos.

2. Sarajebo (3x02)

Luimelia 3x02

Hasta el final he estado dudando si este encantador episodio era o no mi preferido de la temporada. Bien podría estar en el número uno porque a nivel de experimentación en lo formal es magistral y porque la conversación de Luisita y Amelia con sus versiones adolescentes es un sueño que nos gustaría hacer realidad a todas. Es una joya condensada en 10 minutos.

1. Ukelele y guitarra (3x06)

Luimelia 3x06

Importante: Si aún no has visto el último episodio, no sigas leyendo hasta que lo hagas, porque hay spoilers.

Nos quedamos con el final de temporada, que Paula Usero y Carol Rovira también firman como coguionistas, como el mejor de esta tercera entrega porque ya tocaba ver a todos los personajes juntos, felices y tranquilos. El rodaje al aire libre y con tanta luz le sienta fenomenal a la serie y nos gusta ver a Gabriela y a Lola como parte de la familia ampliada de Luisita y Amelia. Pero, por sobre todo, por supuesto, porque las protagonistas necesitaban mantener esa conversación y la promesa de que tendremos boda en la cuarta temporada nos llena de ilusión. Y para que no haya dudas, porque hasta las meigas son Luimeliers, el episodio cierra con el plano de las agujas.

'Luimelia' está disponible en Atresplayer Premium.

