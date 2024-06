Willem Dafoe: "Como actor, no creo que tengas que entenderlo todo para sacar adelante tu trabajo"

Cuando Yorgos Lanthimos y Emma Stone llamaron a Willem Dafoe para hablarle de Kinds of Kindness, el actor aceptó participar en el proyecto sin siquiera leer el guion. La experiencia previa con ambos en Pobres criaturas fue tan buena que no se lo pensó dos veces, aunque en esa primera llamada le hablaron de esta película antológica en líneas muy generales.

Después de leer finalmente el guion, Dafoe se dio cuenta de que era una propuesta muy particular y que las historias eran bastante complejas. También "muy hermosas". El actor reconoce que al principio le resultó bastante difícil entenderlo, "pero una vez que empiezas a rodar se produce una conexión".

Y esa conexión es Lanthimos, "tiene el don de engañarte para que veas cosas que normalmente no ves. Y eso es magia", señala con admiración.

'Kinds of Kindness'

Kinds of Kindness es una fábula en forma de tríptico que narra tres historias: la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona; y por último, la historia de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual.

Los personajes se revelan con sus actos

Tres historias con personajes interpretados por los mismos actores: Willem Dafoe, Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau, Mamoudou Athie, Joe Alwyn y Hunter Schafer. Y para diferenciar los suyos, Dafoe se centró más en las acciones que en la caracterización.

"Creo que las diferencias provienen de la tarea que hay que realizar", afirma. "Para mí, cada personaje y cómo funciona en cada historia es muy diferente y en cierto modo, eso marca quiénes son. Se van revelando a través de sus actos y de cómo funcionan en la historia".

Al darle más importancia a lo que son más que a lo que parecen, porque el espectador ya sabe que es una historia diferente y no hay espacio para la confusión, no necesitó hacer distinciones entre ellos. "La idea no era hacer acentos diferentes, ni grandes cambios. Sólo pequeñas cosas como el corte de pelo".

Tráiler | 'Kinds of Kindness'

El vestuario, en cambio, si jugó un papel muy importante. "Creo que nunca había hecho tantas pruebas como las que hicimos para Omi", confiesa. "El vestuario era una manera de articular quiénes íbamos a ser; dónde comienza cada historia y dónde se sitúa. Fue divertido y fue una forma muy concreta de trabajar en los personajes que no era psicológica y no requería debate. Era todo muy intuitivo. Te pones un traje y no analizas".

Confía ciegamente en Lanthimos

Sobre los temas de la película, Dafoe reconoce que hay muchas cosas que le siguen resultando misteriosas, pero eso no es algo que le preocupe. "Como actor, no creo que tengas que entenderlo todo para sacar adelante tu trabajo. En la vida siempre estamos haciendo cosas que no entendemos y las hacemos sin problema", afirma.

Detrás de las cámaras de 'Kinds of Kindness'

Esa confianza ciega en un director no es algo fácil de conseguir ni conceder. Y tampoco ocurre siempre, por muy talentoso o laureado que sea un cineasta. En el caso de Lanthimos, Dafoe asegura que "es muy inteligente a la hora de reunir a la gente en una habitación y lograr que se conozcan entre sí. Se sienten libres de exponerse a los demás. Y una vez que lo hacen, surge la confianza y el sentido del humor. Tienen la sensación de que están jugando".

Con ese trabajo previo hecho, cuando se llega al rodaje de las escenas reales, los actores se sienten seguros y relajados. "No sientes esa ansiedad por mostrar lo tuyo o por hacerlo bien o no. Trabajamos todos juntos para hacerlo realidad. Puede que suene demasiado bonito, pero es que lo es. Tiene talento para unir a las personas, aprovechar sus fortalezas y proteger sus debilidades".