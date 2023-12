El guionista de 'The White Lotus' estrena 'Migración. Un viaje patas arriba': clip exclusivo de la película

Los creadores del Super Mario Bros: La película, el largometraje de animación más exitoso del 2023, y de las taquilleras franquicias de Minions, Gru: Mi villano favorito, ¡Canta! y Mascotas, regresan con la película Migración. Un viaje patas arriba, que se estrena el próximo viernes en cines. Y con motivo de su estreno, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL adelanta un clip exclusivo de la película.

La familia Mallard se ha quedado "estancada". Mientras papá Mack se siente realizado cuidando de su familia en su estanque de Nueva Inglaterra, mamá Pam se muere de ganas de vivir la vida y hacer descubrir a sus hijos –el adolescente Dax y la patita Gwen– el mundo en toda su amplitud.

Después de que una familia de patos migratorios llegue a su estanque con maravillosas historias de lugares lejanos, Pam consigue convencer a Mack de que deben viajar a la tropical Jamaica pasando por Nueva York. Los Mallard emprenden el viaje hacia el sur para pasar el invierno, pero nada sale como estaba previsto. La experiencia les ayudará a descubrir horizontes desconocidos, hacer nuevos amigos, a vivir experiencias que jamás imaginaron, y de paso, a conocerse mejor.

El largometraje está dirigido por Benjamin Renner, nominado a un Oscar (Ernest y Célestine, El malvado zorro feroz), y ha sido descrito como "un espectáculo visual sin precedentes en la aclamada historia de Illumination, con imágenes de elevada calidad artística y de gran expresividad, además del habitual humor subversivo, sentimientos auténticos, personajes inolvidables y una banda sonora llena de alegría".

Los cineastas de Migración. Un viaje patas arriba tenían muy claro que querían representar a los patos en la película de la forma más realista posible. El propio director se documentó acerca de los movimientos de los patos con el fin de asegurarse de que la animación sería fiel a la realidad, así como para disponer de detalles lo más precisos posible con tal de enfatizar la belleza de las aves.

"Cuando hablamos del aspecto de los patos, Chris Meledandri nos recordó que los patos son naturalmente divertidos, cómicos, y que no requieren elementos adicionales", explicaba Benjamin Renner.

"Por lo tanto, nos ceñimos a capturar la esencia de patos verdaderos y su comportamiento cómico. Vi decenas de vídeos de patos, estudié cómo se movían y comportaban. Queríamos que fueran patos de aspecto realista, pero también que pudiéramos identificarnos con ellos, sobre todo porque la película explora emociones humanas y dinámicas familiares complejas. Cada personaje tiene detalles que le hacen único y más cercano".

De hecho, Migración. Un viaje patas arriba está rodada en su integridad desde

la perspectiva de los patos, y los pocos humanos que aparecen son tratados como

cualquier otro animal, no podemos entenderlos. Esta decisión permitió a los cineastas

crear una experiencia mucho inmersiva en la que el público comparte la sorpresa y

confusión de los patos cuando descubren Nueva York.

Incluso se llevó a un pato vivo al estudio para que los animadores vieran de cerca cómo se movía, nadaba, saltaba dentro del agua. “Fue toda una experiencia que un pato visitara el estudio”, recuerda Renner. “Formamos un círculo en el aparcamiento, con el pato en el centro de atención y todos le mirábamos en silencio. Se grabó toda la escena, y es fascinante ver su reacción. Los ánades reales son muy comunes, simpáticos y divertidos. Cuando están de mal humor, empiezan a graznar y se alejan dando la espalda”.

A partir de un guion de Mike White, ganador de un Emmy, creador de la serie The White Lotus y guionista de la famosa Escuela de rock, la película está protagonizada por Kumail Nanjiani, nominado a un Oscar y un Emmy (La gran enfermedad del amor), y Elizabeth Banks, también nominada a un Emmy (las franquicias Los juegos del hambre, Dando la nota), como Pam, la atrevida e inteligente matriarca de la familia.

Los creadores de '¡Canta!' y 'Gru, mi villano favorito' regresan con 'Migración. Un viaje patas arriba'

Completan el reparto Caspar Jennings (de la franquicia ¡Canta!), Tresi Gazal, Awkwafina, ganadora de un Globo de Oro (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Carol Kane, nominada a un Emmy y a un Oscar (La princesa prometida, Los fantasmas atacan al jefe), Keegan-Michael Key, ganador de un Emmy (Super Mario Bros.: La película, El rey león), David Mitchell, ganador de un BAFTA (las series Peep Show y That Mitchell and Webb Look).

También participan Isabela Merced (Transformers: El último caballero, Dora y la ciudad perdida) y Danny DeVito, ganador de un Emmy y nominado a un Oscar (conocido por la serie Colgados en Filadelfia).

